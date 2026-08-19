Comment acheter des billets pour Chivas Guadalajara en 2026/27 : matchs à venir, prix des billets, actualités de Liga MX et plus encore

Le club de Liga MX CD Guadalajara, plus connu sous le nom de Chivas, n’a peut-être remporté aucun titre depuis près d’une décennie, mais cela n’empêche pas ses supporters de rêver de gloire. Vous pouvez rejoindre les ferventes masses rojiblancas à l’Estadio Akron et assister à du football mexicain palpitant en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Chivas possède l’une des plus grandes bases de supporters au monde. En plus de bénéficier d’un immense soutien parmi les fans de football mexicain, le club peut aussi compter sur de vastes foules de l’autre côté de la frontière, aux États-Unis.

Avec des affiches épiques de Liga MX, dont l’ultime derby, le Clásico Nacional (CD Guadalajara vs Club America), encore à venir, c’est l’occasion parfaite de savourer tout ce que la scène du football mexicain a à offrir.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations billetterie pour savoir comment obtenir des places pour les matches du CD Guadalajara, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Prochains matches de Chivas Guadalajara

Date et heure (locale) Affiche Lieu Billets sam. 22 août (17h07) Chivas vs Club Tijuana Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Billets sam. 29 août (17h) CF Pachuca vs Chivas Estadio Hidalgo (Pachuca) Billets sam. 5 septembre (17h) Atlético de San Luis vs Chivas Estadio Alfonso Lastras (San Luis Potosí) Billets dim. 13 septembre (18h) Chivas vs Pumas UNAM Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Billets sam. 19 septembre (21h) Club América vs Chivas Estadio Azteca (Mexico) Billets sam. 26 septembre (17h07) Chivas vs Querétaro FC Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Billets sam. 10 octobre (19h) Atlas FC vs Chivas Estadio Jalisco (Guadalajara) Billets sam. 17 octobre (17h07) Chivas vs Tigres UANL Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Billets mar. 20 octobre (21h07) Chivas vs Club Necaxa Akron Stadium (Zapopan, Guadalajara) Billets

Comment acheter des billets pour Chivas Guadalajara

Pour acheter des billets officiels pour les matches à domicile de Chivas Guadalajara, vous devez les acheter en ligne via Boletomóvil, le partenaire billetterie officiel exclusif du club. Les billets achetés ici sont entièrement numériques, vérifiés et directement liés aux scanners d’accès du stade.

Si des billets restent disponibles après la fenêtre de vente en ligne, ils peuvent être achetés directement aux guichets physiques de l’Estadio Akron à l’approche du jour du match.

Cependant, en raison d’une forte demande locale, les affiches de prestige, comme le Clásico Nacional contre Club América, affichent fréquemment complet en ligne avant même l’ouverture des guichets physiques.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de Chivas sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par d’autres canaux, en offrant une option fiable aux supporters qui espèrent décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de Chivas Guadalajara ?

Les billets de Chivas de Guadalajara commencent généralement entre 25 $ et 50 $ US pour les matches standards de saison régulière de Liga MX.

Pour les matches à fort enjeu, comme « El Clásico Nacional » contre Club América ou les rencontres de barrage de la Liguilla, les prix grimpent fréquemment jusqu’à plus de 250 $ US en raison d’une demande massive.

Le plan de tribunes de l’Estadio Akron est divisé en deux niveaux principaux : le niveau inférieur (Tribuna 1 / T1) et le niveau supérieur (Tribuna 2 / T2). Les places les plus chères se trouvent en T1.

Offre spéciale étudiants : si vous êtes étudiant et que vous vous rendez à l’Estadio Akron, Chivas propose occasionnellement une offre le jour du match avec des billets à 10 $ US dans la partie basse du virage sud pour les 1 000 premiers étudiants qui présentent une pièce d’identité valide au guichet du stade.

Consultez le portail billetterie officiel du club pour plus d’informations, ou les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadio Akron

L’Estadio Akron, anciennement connu sous les noms d’Estadio Omnilife et d’Estadio Chivas, est un stade polyvalent situé à Zapopan, près de Guadalajara.

Depuis son ouverture en 2010, c’est le stade du club de Liga MX CD Guadalajara, alias Chivas.

Outre le football, divers autres événements sportifs et de divertissement ont eu lieu à l’Estadio Akron.

Elton John, Coldplay, The Weeknd et Shakira, entre autres, y ont tous donné des concerts, et la légende mexicaine de la boxe Canelo Alvarez y a affronté John Ryder en 2023.

Pour la Coupe du monde 2026 de la FIFA, la capacité de l’Estadio Akron était de 48 000 places. Il a accueilli quatre matches de groupe, dont Uruguay contre Espagne.

Records et statistiques de Chivas Guadalajara

Le Club Deportivo Guadalajara, largement connu sous le nom de Chivas, est l’un des clubs de football les plus historiques et les plus titrés de l’histoire mexicaine. Le club est mondialement célèbre pour sa tradition stricte et inébranlable d’aligner des joueurs mexicains, ce qui constitue une immense source de fierté nationale.

Palmarès du club et principaux trophées

Titres de Liga MX (12) : 1956–57, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1986–87, Verano 1997, Apertura 2006, Clausura 2017

Copa MX (4) : 1962–63, 1969–70, Apertura 2015, Clausura 2017

Ligue des champions de la CONCACAF (2) : 1962, 2018

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Juan Jasso (433), Jose Villegas (428)

Plus grand nombre de buts : Omar Bravo (160), Salvador Reyes (122)

Le départ parfait

Chivas détient le record de Liga MX de la plus longue série de victoires en début de saison, avec 8 succès consécutifs au lancement de la compétition Bicentenario 2010.

L’ère d’El Campeonísimo (1956–1965)

L’âge d’or absolu du club s’est produit lorsque Chivas a strictement dominé le football mexicain, en remportant 7 titres de champion en 9 ans, dont une incroyable série de 4 consécutifs entre 1958 et 1962. Cette équipe légendaire a emmené le club dans des tournées mondiales historiques, mettant son identité 100 % mexicaine directement à l’épreuve face à des géants européens comme Barcelona.







