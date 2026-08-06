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Cole Palmer of Chelsea lifts the UEFA Conference League trophyGetty Images
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Comment acheter des billets pour Chelsea en 2026-2027 : calendrier de Premier League, prix et informations sur la Ligue des champions

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Chelsea
Premier League

Découvrez comment vous pourriez voir Chelsea en direct cette saison

Chelsea aborde la saison 2026/27 sous les ordres de son nouvel entraîneur Xabi Alonso, nommé après un exercice chaotique marqué par le licenciement d'Enzo Maresca, un passage de Liam Rosenior qui n'aura duré que trois mois à peine, et une décevante 10e place sans aucune qualification européenne à la clé cette saison. 

GOAL a tout ce qu'il vous faut pour obtenir des billets à Stamford Bridge.

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Le calendrier complet de Chelsea en Premier League pour la saison 2026/27

Date et heureMatchLieuCompétitionBillets
lun. 24 août 2026, 20:00Fulham vs ChelseaCraven Cottage (extérieur)Premier LeagueBillets
dim. 30 août 2026, 14:00Chelsea vs Brighton and Hove AlbionStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets
dim. 6 sept. 2026, 16:30Arsenal vs ChelseaEmirates Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 12 sept. 2026, 15:00Chelsea vs Hull CityStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets
ven. 18 sept. 2026, 20:00Brentford vs ChelseaGtech Community Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 10 oct. 2026, 15:00Chelsea vs BournemouthStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 17 oct. 2026, 15:00Everton vs ChelseaHill Dickinson Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 24 oct. 2026, 15:00Chelsea vs Tottenham HotspurStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 31 oct. 2026, 16:00Chelsea vs Manchester UnitedStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 7 nov. 2026, 15:00Sunderland vs ChelseaStadium of Light (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 21 nov. 2026, 15:00Chelsea vs Leeds UnitedStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 28 nov. 2026, 15:00Nottingham Forest vs ChelseaThe City Ground (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 2 déc. 2026, 20:00Chelsea vs Crystal PalaceStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 5 déc. 2026, 15:00Chelsea vs LiverpoolStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 12 déc. 2026, 15:00Manchester City vs ChelseaEtihad Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 19 déc. 2026, 15:00Chelsea vs Aston VillaStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 26 déc. 2026, 15:00Coventry City vs ChelseaCoventry Building Society Arena (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 30 déc. 2026, 20:00Ipswich Town vs ChelseaPortman Road (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 2 janv. 2027, 15:00Chelsea vs Newcastle UnitedStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets
mer. 6 janv. 2027, 20:00Crystal Palace vs ChelseaSelhurst Park (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 16 janv. 2027, 15:00Chelsea vs SunderlandStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 23 janv. 2027, 15:00Leeds United vs ChelseaElland Road (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 30 janv. 2027, 15:00Chelsea vs Nottingham ForestStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 6 févr. 2027, 15:00Manchester United vs ChelseaOld Trafford (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 10 févr. 2027, 20:00Newcastle United vs ChelseaSt James' Park (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 20 févr. 2027, 15:00Chelsea vs Ipswich TownStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 27 févr. 2027, 15:00Aston Villa vs ChelseaVilla Park (extérieur)Premier LeagueBillets
mer. 3 mars 2027, 20:00Chelsea vs Coventry CityStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 13 mars 2027, 15:00Chelsea vs ArsenalStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 20 mars 2027, 16:00Hull City vs ChelseaMKM Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 10 avr. 2027, 15:00Chelsea vs FulhamStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 17 avr. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs ChelseaAmerican Express Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 24 avr. 2027, 15:00Chelsea vs Manchester CityStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets
sam. 1 mai 2027, 15:00Liverpool vs ChelseaAnfield (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 8 mai 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs ChelseaTottenham Hotspur Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
sam. 15 mai 2027, 15:00Chelsea vs EvertonStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets
dim. 23 mai 2027, 15:00Bournemouth vs ChelseaVitality Stadium (extérieur)Premier LeagueBillets
dim. 30 mai 2027, 16:00Chelsea vs BrentfordStamford Bridge (domicile)Premier LeagueBillets

Comment acheter des billets pour Chelsea ?

Les billets sont vendus via le portail officiel de billetterie du club, la priorité étant généralement donnée aux membres et aux abonnés avant toute mise en vente plus large. 

La demande est particulièrement forte pour les derbies londoniens contre Arsenal et Tottenham, ainsi que pour les réceptions de Liverpool, Manchester City et Manchester United. 

Jeux d'amitié des clubs
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO

Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes secondaires comme StubHub offrent une solution alternative pour se rendre à Stamford Bridge.

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Combien coûtent les billets pour Chelsea ?

Les prix varient considérablement selon l'adversaire et l'emplacement du siège, les affiches de prestige mentionnées ci-dessus affichant les tarifs les plus élevés. 

Les prix des abonnements et des billets à l'unité pour 2026/27 doivent être confirmés directement sur le site officiel de Chelsea, les tarifs étant révisés chaque été.

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Que faut-il savoir sur Stamford Bridge ?

Chelsea joue à Stamford Bridge depuis la fondation du club en 1905, ce qui en fait l'un des plus anciens stades encore utilisés dans le football anglais. 

Le stade peut accueillir un peu plus de 40 000 supporters, soit une capacité nettement inférieure à celle de la plupart des rivaux de Chelsea dans la course au titre, et son enceinte resserrée et compacte est souvent considérée comme l'une des sources des ambiances les plus intenses de Premier League lors des soirées européennes. 

Des projets de longue date visant à rénover ou remplacer le stade ont été évoqués sous l'actuelle propriété du club, mais aucun calendrier précis n'a été confirmé, et Stamford Bridge reste le domicile de Chelsea pour la saison 2026/27.

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