Comment acheter des billets pour Celtics vs Pistons : dates NBA, prix des billets et plus encore

Les Boston Celtics se déplacent pour affronter les Detroit Pistons à la Little Caesars Arena dans un duel intense de Conférence Est en NBA. Boston s’appuie sur un effectif de calibre champion, doté d’un talent offensif incessant, tandis que Detroit mise sur un jeune noyau dynamique, désireux d’imposer un rythme élevé sur son parquet.
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Quand a lieu Celtics vs Pistons ?
Date et heure
Rencontre
Lieu
Billets
20 octobre 2026, 15 h 00 EST
Boston Celtics à Detroit Pistons
Little Caesars Arena, Detroit, Michigan
Où acheter des billets pour Celtics vs Pistons ?
Les billets officiels à l’unité pour les matches à domicile à la Little Caesars Arena sont distribués directement via la plateforme principale de billetterie sur le site officiel des Detroit Pistons, via Ticketmaster.
Si les contingents officiels mis en vente au grand public sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute.
Combien coûtent les billets pour Celtics vs Pistons ?
Les billets officiels à l’unité vendus directement par la billetterie officielle de l’équipe commencent généralement autour de 40 $ à 45 $ pour des places en tribune supérieure, selon les disponibilités et la catégorie de siège.
Si les contingents officiels mis en vente au grand public sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute. Sur les marchés secondaires, les billets d’entrée de gamme commencent à partir de 36 $ à 37 $ pour des places en tribune supérieure.
Tout ce qu’il faut savoir sur Celtics vs Pistons
Assister à un match à la Little Caesars Arena implique de garder à l’esprit quelques règles importantes de la salle afin de garantir une expérience fluide le jour du match :
- Emplacement de la salle et ouverture des portes : Le match a lieu à la Little Caesars Arena de Detroit, dans le Michigan. Les portes de la salle ouvrent généralement 90 minutes avant l’entre-deux programmé, ce qui laisse largement le temps aux supporters d’entrer, de découvrir les espaces de circulation et de rejoindre leurs places avant l’échauffement des joueurs.
- Politique de billetterie numérique : La Little Caesars Arena fonctionne avec un système de billetterie entièrement mobile. Tous les détenteurs de billets doivent présenter des codes-barres numériques valides sur leurs appareils mobiles pour accéder aux contrôles de sécurité.
- Restrictions concernant les sacs : La salle applique une politique stricte interdisant les grands sacs à dos, les sacs à main et les sacs à coque rigide. Les petits portefeuilles, pochettes et sacs transparents de moins de 10,16 x 15,24 x 3,81 cm sont autorisés, tandis que les sacs médicaux ou à langer font l’objet d’un contrôle obligatoire.
- Salle sans espèces : La Little Caesars Arena fonctionne entièrement sans paiement en espèces dans tous les points de restauration, points de vente de produits dérivés et boutiques de l’équipe, en acceptant les cartes de crédit, les cartes de débit et les paiements mobiles sans contact.
- Règles d’entrée pour les enfants : Les enfants âgés de deux ans et plus doivent être munis d’un billet valide pour être admis.