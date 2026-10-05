Comment acheter des billets pour Celtics vs Pistons : dates NBA, prix des billets et plus encore

Les Boston Celtics se déplacent pour affronter les Detroit Pistons à la Little Caesars Arena dans un duel intense de Conférence Est en NBA. Boston s’appuie sur un effectif de calibre champion, doté d’un talent offensif incessant, tandis que Detroit mise sur un jeune noyau dynamique, désireux d’imposer un rythme élevé sur son parquet.

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Quand a lieu Celtics vs Pistons ?

Date et heure Rencontre Lieu Billets 20 octobre 2026, 15 h 00 EST Boston Celtics à Detroit Pistons Little Caesars Arena, Detroit, Michigan Billets

Où acheter des billets pour Celtics vs Pistons ?

Les billets officiels à l’unité pour les matches à domicile à la Little Caesars Arena sont distribués directement via la plateforme principale de billetterie sur le site officiel des Detroit Pistons, via Ticketmaster.

Si les contingents officiels mis en vente au grand public sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Celtics vs Pistons ?

Les billets officiels à l’unité vendus directement par la billetterie officielle de l’équipe commencent généralement autour de 40 $ à 45 $ pour des places en tribune supérieure, selon les disponibilités et la catégorie de siège.

Si les contingents officiels mis en vente au grand public sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute. Sur les marchés secondaires, les billets d’entrée de gamme commencent à partir de 36 $ à 37 $ pour des places en tribune supérieure.

Tout ce qu’il faut savoir sur Celtics vs Pistons

Assister à un match à la Little Caesars Arena implique de garder à l’esprit quelques règles importantes de la salle afin de garantir une expérience fluide le jour du match :