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Comment obtenir des billets Celtic vs Rangers 2026/27

Les billets pour le derby Old Firm figurent parmi les plus convoités du football mondial. Avec une capacité de 60 411 places pour le Celtic Park et de 50 817 pour l'Ibrox Stadium, les deux enceintes affichent régulièrement complet bien avant le jour du match, surtout pour cette affiche.

Votre premier réflexe doit toujours être de consulter les portails officiels de billetterie des clubs sur les sites de Celtic et des Rangers.

Cependant, en raison du nombre limité de billets mis en vente au grand public, il est extrêmement difficile d'obtenir des places à moins d'être abonné ou membre d'un programme officiel.

Assurez-vous d'examiner les garanties d'authenticité et les politiques de protection des acheteurs de chaque plateforme avant d'acheter.

Combien coûtent les billets Celtic vs Rangers ?

Les prix officiels des billets pour le derby Old Firm varient selon l'affiche et l'emplacement, mais vous pouvez vous attendre à des tarifs standard à partir d'environ 45 £ à 65 £ pour les adultes et 30 £ à 40 £ pour les tarifs réduits.

Sur les sites secondaires de revente, les prix peuvent grimper de manière significative en raison de la forte demande, dépassant souvent 200 £ par place pour des vues premium ou des espaces hospitalité.

Pour rester informé, inscrivez-vous aux listes de diffusion des deux clubs et suivez leurs réseaux sociaux pour les annonces concernant les mises en vente.

Comment augmenter mes chances d'obtenir des billets Celtic vs Rangers ?

Le meilleur moyen d'augmenter vos chances d'obtenir des billets pour le derby Old Firm entre Celtic et Rangers est de vous assurer de suivre toutes les mises à jour des deux clubs concernant cette affiche.

Si la plupart des billets auront déjà été attribués aux détenteurs d'un abonnement, les supporters peuvent malgré tout encore réussir à obtenir un billet individuel.

Gardez un œil sur les réseaux sociaux du club et veillez à consulter régulièrement les portails officiels de billetterie afin de rester informé de la disponibilité des billets pour les deux éditions du derby Old Firm cette saison.

Puis-je acheter des billets Celtic vs Rangers en ligne ?

Vous pouvez acheter des billets en ligne pour le derby Old Firm entre Celtic et Rangers.

La majorité, voire la totalité du contingent de billets disponibles pour les supporters, sera proposée exclusivement en ligne avant chaque match cette saison.

Connectez-vous aux portails officiels de billetterie des clubs pour rester informé des disponibilités, ou vous pouvez vous tourner vers des options secondaires comme StubHub pour essayer de trouver une place qui vous convient.

Combien de temps à l'avance dois-je acheter des billets Celtic vs Rangers pour obtenir de bonnes places ?

Le derby Old Firm suscitant un très fort intérêt de la part des supporters locaux comme des fans internationaux, les chances de trouver une place, et encore moins une bonne, sont faibles pour ceux qui cherchent un billet.

Cependant, ceux qui espèrent obtenir le meilleur emplacement pour le choc entre Celtic et Rangers doivent acheter le plus tôt possible, si possible, afin de s'assurer d'une meilleure option.

Restez informé via les réseaux sociaux des clubs et les portails officiels de billetterie pour ne pas manquer d'éventuels achats pour le derby Old Firm.

Les billets Celtic vs Rangers sont-ils disponibles au stade les jours de match ?

Avec une demande aussi importante pour le derby Old Firm, quelle que soit la compétition, il est pratiquement impensable à l'ère moderne que les supporters puissent acheter des billets au stade les jours de match pour les rencontres entre Celtic et Rangers, les affiches se vendant souvent bien avant le coup d'envoi.

Cela signifie que vous devez acheter votre billet avant le match via des canaux en ligne comme les portails officiels de billetterie ou via un site secondaire de revente.