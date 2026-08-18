Brentford reste l’une des grandes réussites de la Premier League, un club qui a su transformer un recrutement guidé par les données et un stade à domicile particulièrement intimidant en une identité durable dans l’élite. Désormais dans sa deuxième saison sous Keith Andrews, les Bees abordent la campagne 2026/27 avec l’un des calendriers à domicile les plus attractifs de la division.

Cela commence immédiatement. Tottenham se rend au Gtech Community Stadium lors du week-end d’ouverture, Chelsea, rival de l’ouest londonien, arrive en septembre, puis une séquence remarquable à l’automne amène Liverpool, Arsenal et Manchester City dans l’ouest de Londres à quelques semaines d’intervalle. Avec seulement 17 250 places, c’est l’un des stades les plus difficiles d’accès en Angleterre.

Alors, comment mettre la main sur des billets de Brentford cette saison ? Laissez GOAL vous présenter précisément les options qui s’offrent à vous.

Quels sont les prochains matches de Brentford en 2026/27 ?

Vous trouverez ci-dessous les prochains matches de Brentford en Premier League pour la saison 2026/27 :

Date Match Lieu Billets sam. 22 août 2026 Brentford vs Tottenham Hotspur Gtech Community Stadium, Londres Billets sam. 29 août 2026 Leeds United vs Brentford Elland Road, Leeds Billets sam. 5 sept. 2026 Brentford vs Sunderland Gtech Community Stadium, Londres Billets sam. 12 sept. 2026 AFC Bournemouth vs Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Billets sam. 19 sept. 2026 Brentford vs Chelsea Gtech Community Stadium, Londres Billets sam. 10 oct. 2026 Aston Villa vs Brentford Villa Park, Birmingham Billets sam. 17 oct. 2026 Brentford vs Liverpool Gtech Community Stadium, Londres Billets sam. 24 oct. 2026 Hull City vs Brentford MKM Stadium, Hull Billets sam. 31 oct. 2026 Brentford vs Nottingham Forest Gtech Community Stadium, Londres Billets sam. 7 nov. 2026 Brighton & Hove Albion vs Brentford Amex Stadium, Brighton Billets sam. 21 nov. 2026 Brentford vs Everton Gtech Community Stadium, Londres Billets sam. 28 nov. 2026 Manchester United vs Brentford Old Trafford, Manchester Billets mer. 2 déc. 2026 Brentford vs Arsenal Gtech Community Stadium, Londres Billets sam. 5 déc. 2026 Brentford vs Manchester City Gtech Community Stadium, Londres Billets

Combien coûtent les billets de Brentford en Premier League ?

Les billets adultes de Brentford ont une valeur faciale allant d’environ 30 £ à 65 £, avec des prix fixés par catégorie de match plutôt que selon un tarif unique sur l’ensemble de la saison.

Le club répartit les rencontres en trois niveaux. La catégorie A star concerne les visiteurs les plus prestigieux, généralement Arsenal, Liverpool, Manchester United et Chelsea. La catégorie A s’applique généralement aux autres clubs londoniens ainsi qu’à Manchester City et Newcastle. La catégorie B couvre les adversaires de milieu de tableau et les équipes nouvellement promues, qui sont les matches les plus faciles et les moins chers auxquels assister.

Les billets à tarif réduit pour les plus de 65 ans et les 18-24 ans sont généralement environ 10 £ moins chers que les tarifs adultes pleins, tandis que les billets juniors pour les moins de 17 ans vont d’environ 10 £ à 15 £ selon la catégorie.

Sur StubHub, les prix évoluent en fonction de la demande plutôt que de la catégorie. Les rencontres de catégorie B contre des équipes promues comme Sunderland et Hull City offrent le meilleur rapport qualité-prix de la saison, tandis que la série de matches à domicile de décembre contre Arsenal et Manchester City affichera les prix les plus élevés. Les acheteurs précoces font systématiquement les meilleures affaires.

Comment acheter des abonnements de saison pour Brentford ?

Un abonnement de saison à Brentford ne peut pas être acheté via une liste d’attente. Il doit être obtenu grâce au système Ticket Access Points du club, ce qui en fait l’un des abonnements les plus difficiles à décrocher dans le football anglais.

Le prix des abonnements adultes a récemment débuté autour de 460 £ et est monté jusqu’à environ 815 £ pour les zones les plus exclusives du stade, dont The Dugout, le club ayant auparavant gelé ses prix dans le cadre de son engagement en faveur d’un football abordable.

Pour être éligible, vous devez disposer d’une Brentford Membership et assister à des matches afin d’accumuler des TAPS. L’estimation actuelle est qu’environ 1 000 points sont nécessaires, alors qu’environ 800 points seulement sont disponibles sur une seule saison, ce qui signifie que vous pourriez assister à toutes les rencontres d’une campagne et quand même ne pas atteindre le seuil. Pour l’écrasante majorité des supporters, StubHub est la solution pratique pour obtenir une place au Gtech.

Quelle est l’histoire du Gtech Community Stadium ?

Le Gtech Community Stadium est un stade de football de 17 250 places situé à Brentford, dans l’ouest de Londres, et il est le domicile de Brentford FC depuis son ouverture en 2020.

Connu officiellement sous le nom de Brentford Community Stadium, il a remplacé Griffin Park et a également accueilli du rugby à XV, London Irish y ayant joué pendant trois saisons jusqu’à ce que le club soit placé en redressement judiciaire en 2023. Le stade a été choisi comme site de l’Euro féminin de l’UEFA 2022, accueillant quatre matches durant le tournoi, et s’inscrit au cœur d’une régénération plus large du secteur environnant, avec notamment de nouveaux logements et des espaces commerciaux.

Son design compact et ses tribunes abruptes maintiennent les supporters au plus près de la pelouse et expliquent en grande partie pourquoi le Gtech s’est forgé la réputation de proposer l’une des meilleures ambiances de Premier League malgré sa place parmi les plus petits stades du championnat.