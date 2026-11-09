Deux géants du football européen s’affrontent : la Belgique accueille l’Italie au stade Roi Baudouin, à Bruxelles, pour un choc à fort enjeu en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA. Les rencontres entre ces deux grandes nations offrent régulièrement une qualité technique de haut niveau, des duels tactiques passionnants et des moments forts sur la scène internationale.

La demande devrait être forte dans les deux camps, et il faudra agir vite pour obtenir une place au stade. GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur le match, son calendrier, le prix des places et les liens directs pour acheter vos billets dès maintenant.

À quelle heure débutera Belgique-Italie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Belgique-Italie se disputera au stade Roi Baudouin, à Bruxelles. L’heure du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Où acheter des billets pour Belgique-Italie ?

Les billets officiels sont distribués sur le portail de la Fédération royale belge de football et par les canaux de billetterie officiels de l’UEFA. La vente au grand public s’ouvre généralement quelques semaines avant le coup d’envoi, mais les billets mis en vente initialement s’épuisent rapidement en raison d’une forte demande dans toute l’Europe.

Si les billets sont épuisés sur le site officiel, les plateformes de revente comme StubHub peuvent vous permettre d’obtenir des places avant le coup d’envoi.

Combien coûtent les billets pour Belgique-Italie ?

Sur les plateformes officielles, les prix commencent autour de 35 € pour des places en catégorie générale dans les tribunes supérieures derrière les buts. Les places situées dans les sections centrales au bord du terrain coûtent davantage, selon leur emplacement dans le stade et leur catégorie.

Si les billets destinés au grand public sur les canaux officiels sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute, à partir d’environ 42 €.

Belgique-Italie en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Belgique et de l’Italie

La Belgique aborde ce match dans une forme convenable, avec trois victoires lors de ses cinq dernières rencontres. Durant sa campagne en Coupe du monde, elle a battu les États-Unis, le Sénégal et la Nouvelle-Zélande avant de s’incliner face à l’Espagne en quart de finale. Elle a également fait match nul 0-0 contre l’Iran en phase de groupes. Sur ces cinq matches, elle a marqué sept buts et en a encaissé trois. Sa défaite face à l’Espagne est sa seule défaite, concédée avec un but d’écart.

La série récente de l’Italie est différente. Mancini hérite d’une équipe qui compte deux victoires, deux défaites et un nul sur ses cinq derniers matches. Les deux victoires en amical contre la Grèce et le Luxembourg en juin ont apporté quelques motifs d’encouragement tardifs, mais les défaites face à la Norvège et à la Bosnie-Herzégovine plus tôt dans les qualifications montrent pourquoi une reconstruction est nécessaire. L’Italie a marqué cinq buts et en a encaissé six sur cette période.

Belgique-Italie : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est soldée par une victoire de l’Italie à l’extérieur, 1-0, en Ligue des nations en novembre 2024. Le mois précédent, le match aller à Bologne s’était terminé sur un nul 2-2, illustrant à quel point ces deux équipes se sont montrées proches ces dernières années. Sur leurs cinq dernières confrontations, en Ligue des nations et au Championnat d’Europe, l’Italie présente le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour la Belgique et un match nul. Elle n’a encaissé que quatre buts lors de ces cinq rencontres.