Aston Villa devrait encore faire monter la température à Villa Park lors de la saison 2026-2027.

Avec plus de 42 000 supporters franchissant les tourniquets de Villa Park, le légendaire mur grenat et bleu est prêt à porter l’équipe dans la course en Ligue des champions de l’UEFA et en Premier League.

Alors, comment obtenir un billet pour voir Aston Villa à l’œuvre ? GOAL vous présente les différentes options pour aller les voir en 2026-2027, notamment où trouver des billets, les renouvellements d’abonnements, les tarifs des adhésions et les offres premium actuellement disponibles.

Prochains matches d’Aston Villa en Premier League 2026-2027 et billets

Comment acheter des billets Aston Villa pour la Premier League ?

Obtenir des billets Aston Villa pour Villa Park implique de passer par des canaux officiels spécifiques, car la forte demande signifie que les places standard en admission générale se vendent rapidement et sont délivrées au format numérique via l’application Aston Villa.

Voici la façon la plus rapide de les acheter :

Adhésion officielle et tirages au sort : adhérer à un niveau d’Official Membership est essentiel pour bénéficier d’un accès principal. Cela donne accès aux tirages au sort réservés aux membres, comme les Loyalty ou First Timer Ballots, ainsi qu’aux fenêtres de vente prioritaires 3 à 4 semaines avant le coup d’envoi.

: adhérer à un niveau d’Official Membership est essentiel pour bénéficier d’un accès principal. Cela donne accès aux tirages au sort réservés aux membres, comme les Loyalty ou First Timer Ballots, ainsi qu’aux fenêtres de vente prioritaires 3 à 4 semaines avant le coup d’envoi. Official Ticket Exchange : les membres peuvent acheter au prix facial des billets mis en vente directement par des abonnés qui ne peuvent pas assister aux matches via la plateforme officielle de revente du club.

les membres peuvent acheter au prix facial des billets mis en vente directement par des abonnés qui ne peuvent pas assister aux matches via la plateforme officielle de revente du club. Offres officielles hospitality : réserver une expérience hospitality un jour de match, comme The Lower Grounds, 150 Club ou 82 Champions Club, garantit l’entrée sans avoir besoin d’une adhésion ni de participer à un tirage au sort.

réserver une expérience hospitality un jour de match, comme The Lower Grounds, 150 Club ou 82 Champions Club, garantit l’entrée sans avoir besoin d’une adhésion ni de participer à un tirage au sort. Marchés secondaires : pour les rencontres de Premier League ou d’Europe à guichets fermés, les supporters peuvent se tourner vers des plateformes secondaires pour d’autres options de revente entre supporters. Vérifiez les conditions générales du site sur lequel vous achetez.

Comment acheter des abonnements Aston Villa ?

Le seul moyen de garantir une place pour chaque match de Premier League à domicile à Villa Park est de détenir un abonnement Aston Villa.

Un abonnement donne accès aux 19 matches de championnat organisés par le club à domicile et offre des fenêtres de réservation prioritaires pour les rencontres de coupe à élimination directe.

Les abonnements pour la saison 2026-2027 sont épuisés, les abonnements adultes les moins chers débutant à 703 £.

Les détenteurs actuels bénéficient de fenêtres de renouvellement prioritaires avant chaque nouvelle campagne, tandis que les acheteurs potentiels peuvent s’inscrire sur la liste d’attente officielle pour les abonnements.

Combien coûtent les billets Aston Villa ?

Les abonnements n’étant pas disponibles, la majorité des supporters qui assisteront autrement aux matches d’Aston Villa à Villa Park cette saison achèteront un billet individuel pour le match de leur choix.

Ils sont vendus match par match et proposés à différents prix, selon des facteurs tels que l’emplacement du siège, l’affiche et l’adversaire au fil de la saison.

Ci-dessous, vous pouvez retrouver le prix des matches d’Aston Villa cette saison, sur la base de leur grille de tarifs Catégorie A de la saison dernière :

Zone tarifaire Adulte Plus de 66 ans / Moins de 21 ans Forces armées Moins de 18 ans Moins de 14 ans Zone 1 82,00 £ 61,50 £ 65,50 £ 42,00 £ 25,00 £ Zone 2 76,00 £ 57,00 £ 61,00 £ 39,00 £ 23,00 £ Zone 3 71,00 £ 53,00 £ 56,50 £ 35,50 £ 21,00 £ Zone 4 58,00 £ 43,50 £ 45,50 £ 29,50 £ 17,50 £ Emplacements pour fauteuils roulants 58,00 £ 43,50 £ 45,50 £ 29,50 £ 17,50 £

Quand les billets Aston Villa sont-ils mis en vente ?

Les billets grand public et les offres premium hospitality pour la saison 2026-2027 sont disponibles à la demande et à l’achat via la plateforme officielle de billetterie du club.

Les billets pour les matches sont généralement mis en vente 4 à 5 semaines avant le coup d’envoi, en commençant par des fenêtres prioritaires exclusives pour les membres officiels avant une mise en vente générale.

Comment vérifier la disponibilité des billets Aston Villa ?

La demande pour les billets Aston Villa reste à son plus haut niveau historique alors que l’équipe d’Unai Emery continue de rivaliser au plus haut niveau sur la scène nationale et en Europe.

L’endroit le plus fiable pour vérifier la disponibilité en temps réel des prochaines rencontres est le portail officiel du club sur avfc.co.uk.

Combien coûte une adhésion Aston Villa ?

Une adhésion officielle Aston Villa donne un accès prioritaire aux mises en vente de billets pour les matches à domicile, à des remises exclusives sur la boutique et à du contenu numérique.

Niveaux d’adhésion disponibles pour la saison 2026-2027 :

Adulte : 50 £

: 50 £ Équipe féminine : 30 £

: 30 £ Video Membership : 35 £

: 35 £ Video Lite : 15 £

: 15 £ Junior (âges 3-11 et 12-17) : 30 £

: 30 £ Junior (âges 0-2) : gratuit

Où puis-je acheter des expériences premium Aston Villa ?

Trois expériences premium Aston Villa sont disponibles à l’achat :

Lower Grounds Premium : accès au salon exclusif, sièges dans la tribune Trinity Stand, installations avant et après match, écrans géants, questions-réponses avec d’anciens joueurs, nourriture et bar offerts, ainsi qu’un programme officiel du jour de match.

accès au salon exclusif, sièges dans la tribune Trinity Stand, installations avant et après match, écrans géants, questions-réponses avec d’anciens joueurs, nourriture et bar offerts, ainsi qu’un programme officiel du jour de match. 150 Club : sièges rembourrés sur la ligne médiane dans la tribune Doug Ellis Stand, boissons de bienvenue, repas servis à table, spécialités du chef à la mi-temps, visites de légendes de Villa et cadeaux de jour de match.

sièges rembourrés sur la ligne médiane dans la tribune Doug Ellis Stand, boissons de bienvenue, repas servis à table, spécialités du chef à la mi-temps, visites de légendes de Villa et cadeaux de jour de match. 82 Champions Club: sièges rembourrés situés au centre dans la tribune Trinity Road Stand, repas en deux services, bar offert et apparitions de légendes.

Toutes les offres premium peuvent faire l’objet d’une demande d’information ou être réservées directement sur le site officiel d’Aston Villa.

Planifier l’achat de billets pour des matches de Premier League à fort enjeu nécessite une attention particulière aux niveaux d’adhésion et aux dates officielles de mise en vente. Si vous prévoyez de verrouiller des pronostics en temps réel au fil de l’action, la vitesse de navigation sur logiciel mobile est essentielle. Jetez un œil à notre guide sélectionné pour améliorer votre routine de jour de match avec notre code promo melbet.