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Prochains matches et billets d'Arsenal en 2026/27

Date et heure Match Stade Compétition Billets sam. 5 sept. 2026, 15:00 BST Arsenal vs Chelsea Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 12 sept. 2026, 15:00 BST Sunderland vs Arsenal Stadium of Light (extérieur) Premier League Billets sam. 19 sept. 2026, 15:00 BST Brighton and Hove Albion vs Arsenal American Express Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 10 oct. 2026, 15:00 BST Arsenal vs Leeds United Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 17 oct. 2026, 15:00 BST Nottingham Forest vs Arsenal The City Ground (extérieur) Premier League Billets sam. 24 oct. 2026, 15:00 BST Arsenal vs Everton Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 31 oct. 2026, 15:00 GMT Liverpool vs Arsenal Anfield (extérieur) Premier League Billets sam. 7 nov. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Hull City Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 21 nov. 2026, 15:00 GMT Newcastle United vs Arsenal St. James' Park (extérieur) Premier League Billets sam. 28 nov. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester City Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets mer. 2 déc. 2026, 20:00 GMT Brentford vs Arsenal Gtech Community Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 5 déc. 2026, 15:00 GMT Tottenham Hotspur vs Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 12 déc. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Bournemouth Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 19 déc. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 26 déc. 2026, 15:00 GMT Crystal Palace vs Arsenal Selhurst Park (extérieur) Premier League Billets mer. 30 déc. 2026, 20:00 GMT Fulham vs Arsenal Craven Cottage (extérieur) Premier League Billets sam. 2 janv. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Ipswich Town Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets mer. 6 janv. 2027, 20:00 GMT Arsenal vs Brentford Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 16 janv. 2027, 15:00 GMT Hull City vs Arsenal MKM Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 23 janv. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Newcastle United Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 30 janv. 2027, 15:00 GMT Manchester City vs Arsenal Etihad Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 6 févr. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Liverpool Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets mer. 10 févr. 2027, 20:00 GMT Ipswich Town vs Arsenal Portman Road (extérieur) Premier League Billets sam. 20 févr. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Fulham Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 27 févr. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (extérieur) Premier League Billets mer. 3 mars 2027, 20:00 GMT Arsenal vs Crystal Palace Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 13 mars 2027, 15:00 GMT Chelsea vs Arsenal Stamford Bridge (extérieur) Premier League Billets sam. 20 mars 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Sunderland Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 10 avr. 2027, 15:00 BST Coventry City vs Arsenal Coventry Building Society Arena (extérieur) Premier League Billets sam. 17 avr. 2027, 15:00 BST Arsenal vs Aston Villa Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 24 avr. 2027, 15:00 BST Bournemouth vs Arsenal Vitality Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 1 mai 2027, 15:00 BST Arsenal vs Tottenham Hotspur Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 8 mai 2027, 15:00 BST Leeds United vs Arsenal Elland Road (extérieur) Premier League Billets sam. 15 mai 2027, 15:00 BST Arsenal vs Nottingham Forest Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets dim. 23 mai 2027, 15:00 BST Everton vs Arsenal Hill Dickinson Stadium (extérieur) Premier League Billets dim. 30 mai 2027, 16:00 BST Arsenal vs Brighton and Hove Albion Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets

Comment acheter des billets Arsenal en Premier League ?

Les options de billetterie pour le reste de la saison 2025-26 sont extrêmement limitées en raison de la position d'Arsenal en championnat.

Les billets à l'unité sont vendus via le portail officiel, mais la demande a fait que presque chaque match affiche complet quelques minutes après l'ouverture du tirage au sort Red Member.

Les principaux moyens d'obtenir un billet désormais sont :

L'Official Ticket Exchange : c'est le moyen le plus fiable pour les membres de trouver des billets au prix facial remis en vente par les abonnés. Avec la course au titre qui s'intensifie, il est conseillé aux supporters de vérifier cela chaque jour.

Tirages au sort Red Member : Arsenal continue d'utiliser un système de tirage au sort pour les derniers matches à domicile contre Bournemouth, Newcastle et Fulham. Les candidats retenus peuvent acheter au prix facial.

Revendeurs secondaires : les canaux officiels étant épuisés, des plateformes comme StubHub offrent un moyen d'assister à ces matches historiques de fin de saison.

Combien coûtent les billets Arsenal en Premier League ?

En tant que champion en titre, les options de billetterie pour les matches à domicile d'Arsenal restent extrêmement demandées. Pour les supporters qui espèrent voir Arsenal en Premier League à l'Emirates Stadium, le prix d'un billet peut varier considérablement selon le mode d'achat, l'adversaire et l'emplacement du siège.

Le moyen le plus simple d'acheter un billet de Premier League est de passer par le portail officiel de billetterie du club d'Arsenal. Cependant, ils sont presque exclusivement disponibles pour les membres officiels d'Arsenal et sont très rares. Le club applique un système de tarification par niveaux selon l'adversaire, classé en A, B et C, les matches de catégorie A étant les plus chers.

Les prix moyens des billets officiels adultes, lorsqu'ils sont achetés via le tirage au sort des membres ou l'Official Ticket Exchange du club, se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

Matches de catégorie C (adversaires les moins demandés) : 35 £ - 55 £

Matches de catégorie B (adversaires de milieu de tableau) : 45 £ - 75 £

Matches de catégorie A (adversaires de premier plan, par exemple Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur) : 65 £ - 120 £+

Il est important de noter que les billets vendus sur l'Arsenal Ticket Exchange, la plateforme officielle de revente du club pour les membres, sont toujours vendus au prix facial. Cela signifie qu'un abonné ou un membre qui ne peut plus assister à un match peut revendre son billet à un autre membre au prix d'origine payé.

Le marché secondaire est une alternative courante pour obtenir des billets d'Arsenal. Les prix sur ces plateformes, comme StubHub, sont dictés par la demande et peuvent fortement fluctuer à l'approche d'un match.

Comment acheter des abonnements pour Arsenal ?

Un abonnement à Arsenal est le seul moyen garanti de s'assurer d'être présent à chaque match à domicile à l'Emirates Stadium pendant une saison de Premier League. Il vous garantit une place réservée et une présence en tribunes pour suivre toute l'action.

Notez toutefois que les abonnements ne sont pas disponibles pour de nouveaux acheteurs potentiels à l'heure actuelle. Ceux qui souhaitent en obtenir un doivent s'inscrire sur la liste d'attente du club, où ils seront informés lorsque des disponibilités se présenteront pour un achat. Vous pouvez également consulter les derniers prix des abonnements sur le site d'Arsenal.

Tout ce que vous devez savoir sur l'Emirates Stadium

Arsenal a élu domicile à l'Emirates Stadium depuis son ouverture le 22 juillet 2006, avec un match hommage à la légende du club Dennis Bergkamp. Ce déménagement a mis fin à plus de 90 ans passés à Highbury, le domicile d'Arsenal depuis 1913, dont la capacité avait finalement été limitée à un peu moins de 39 000 places par les tribunes Art déco classées et les rues résidentielles environnantes, sans réelle possibilité d'agrandissement.

L'Emirates a été construit sur un site industriel réaménagé à Ashburton Grove, à Holloway, dans le nord de Londres, pour un coût d'environ 390 millions de livres sterling, et a été conçu par HOK Sport, aujourd'hui connu sous le nom de Populous. Avec une capacité actuelle de 60 704 places, c'est le troisième plus grand stade de club en Angleterre derrière Old Trafford et le Tottenham Hotspur Stadium, ainsi que la plus grande enceinte de Premier League à Londres en dehors de Wembley. Le record d'affluence est de 60 383 spectateurs, établi lors d'un match contre Wolverhampton Wanderers en novembre 2019. L'équipe féminine d'Arsenal a également fait de l'Emirates son domicile permanent à partir de la saison 2024/25.

L'agrandissement est un sujet récurrent depuis l'ouverture du stade, et cette discussion a pris encore plus d'ampleur après le titre d'Arsenal et son parcours jusqu'en finale de la Ligue des champions en 2025/26. Le club aurait discuté avec Populous, les architectes d'origine, d'une augmentation potentielle de la capacité au-delà de 70 000 places, même si aucun plan ferme, aucun permis de construire ni aucun calendrier n'ont été confirmés, et certains rapports suggèrent qu'une hausse plus modeste d'environ 5 000 places visant à ajouter de l'espace hospitalité est l'issue la plus réaliste. Les supporters ne doivent pas s'attendre à des changements de capacité les jours de match pour la saison 2026/27.

Le stade est bien desservi par les transports en commun, avec la station de métro Arsenal sur la Piccadilly line à quelques minutes à pied, ainsi que les gares voisines de Finsbury Park et Drayton Park. Compte tenu du volume de supporters qui se déplacent les jours de match, il est recommandé d'arriver bien à l'avance.



