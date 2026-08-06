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Renuka Odedra

Traduit par

Comment acheter des billets pour Arsenal en 2026-2027 : calendrier de la Ligue des champions, où acheter des billets et informations sur les abonnements de saison

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Arsenal
Premier League

Arsenal aborde la nouvelle saison en tant que champion en titre de Premier League, après avoir mis fin la saison dernière à une attente de 22 ans pour le titre.

Premier League Arsenal aborde la nouvelle saison en tant que champion de Premier League, après avoir mis fin à une attente de 22 ans pour le titre

Arsenal aborde la saison 2026/27 en tant que champion de Premier League, après avoir mis fin à 22 ans d’attente pour le titre et atteint la finale de la Ligue des champions, où le club s’est incliné face au PSG aux tirs au but. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour obtenir des billets pour la défense du titre, notamment comment voir Saka, Ødegaard et Gyökeres à l’œuvre.

Calendrier à venir d’Arsenal en 2026/27 et billets

Date et heure

Match

Lieu

Compétition

Billets

dim. 9 août 2026, 14:00 BST

Arsenal vs Borussia Dortmund

Emirates Stadium (domicile)

Match amical de pré-saison

Billets

mer. 12 août 2026, 19:30 BST

Arsenal vs Como

Emirates Stadium (domicile)

Match amical de pré-saison

Billets

dim. 16 août 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Manchester City

Principality Stadium, Cardiff

Community Shield

Billets

ven. 21 août 2026, 20:00 BST

Arsenal vs Coventry City

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 29 août 2026, 15:00 BST

Aston Villa vs Arsenal

Villa Park (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 5 septembre 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Chelsea

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 12 septembre 2026, 15:00 BST

Sunderland vs Arsenal

Stadium of Light (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 19 septembre 2026, 15:00 BST

Brighton and Hove Albion vs Arsenal

American Express Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 10 octobre 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Leeds United

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 17 octobre 2026, 15:00 BST

Nottingham Forest vs Arsenal

The City Ground (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 24 octobre 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Everton

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 31 octobre 2026, 15:00 GMT

Liverpool vs Arsenal

Anfield (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 7 novembre 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Hull City

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 21 novembre 2026, 15:00 GMT

Newcastle United vs Arsenal

St. James' Park (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 28 novembre 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Manchester City

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

mer. 2 décembre 2026, 20:00 GMT

Brentford vs Arsenal

Gtech Community Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 5 décembre 2026, 15:00 GMT

Tottenham Hotspur vs Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 12 décembre 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Bournemouth

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 19 décembre 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Manchester United

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 26 décembre 2026, 15:00 GMT

Crystal Palace vs Arsenal

Selhurst Park (extérieur)

Premier League

Billets

mer. 30 décembre 2026, 20:00 GMT

Fulham vs Arsenal

Craven Cottage (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 2 janvier 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Ipswich Town

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

mer. 6 janvier 2027, 20:00 GMT

Arsenal vs Brentford

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 16 janvier 2027, 15:00 GMT

Hull City vs Arsenal

MKM Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 23 janvier 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Newcastle United

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 30 janvier 2027, 15:00 GMT

Manchester City vs Arsenal

Etihad Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 6 février 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Liverpool

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

mer. 10 février 2027, 20:00 GMT

Ipswich Town vs Arsenal

Portman Road (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 20 février 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Fulham

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 27 février 2027, 15:00 GMT

Manchester United vs Arsenal

Old Trafford (extérieur)

Premier League

Billets

mer. 3 mars 2027, 20:00 GMT

Arsenal vs Crystal Palace

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 13 mars 2027, 15:00 GMT

Chelsea vs Arsenal

Stamford Bridge (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 20 mars 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Sunderland

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 10 avril 2027, 15:00 BST

Coventry City vs Arsenal

Coventry Building Society Arena (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 17 avril 2027, 15:00 BST

Arsenal vs Aston Villa

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 24 avril 2027, 15:00 BST

Bournemouth vs Arsenal

Vitality Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 1 mai 2027, 15:00 BST

Arsenal vs Tottenham Hotspur

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 8 mai 2027, 15:00 BST

Leeds United vs Arsenal

Elland Road (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 15 mai 2027, 15:00 BST

Arsenal vs Nottingham Forest

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

dim. 23 mai 2027, 15:00 BST

Everton vs Arsenal

Hill Dickinson Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

dim. 30 mai 2027, 16:00 BST

Arsenal vs Brighton and Hove Albion

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

Comment acheter des billets d’Arsenal en Premier League ?

Les options de billetterie pour le reste de la saison 2025-26 sont extrêmement limitées en raison de la position d’Arsenal au classement.

Les billets à l’unité sont vendus via le portail officiel, mais la demande a fait que presque chaque match s’est vendu en quelques minutes après l’ouverture du scrutin Red Member.

Les principales façons d’obtenir un billet désormais sont :

  • L’Official Ticket Exchange : c’est la manière la plus fiable pour les membres de trouver des billets au prix facial remis en vente par les détenteurs d’abonnements. Avec la course au titre qui s’intensifie, les fans sont encouragés à vérifier cela chaque jour.
  • Scrutins Red Member : Arsenal continue d’utiliser un système de scrutin pour les matches à domicile restants contre Bournemouth, Newcastle et Fulham. Les candidats retenus peuvent acheter au prix facial.
  • Revendeurs secondaires : les canaux officiels étant épuisés, des plateformes comme StubHub offrent un moyen d’assister à ces historiques matches de clôture.

Combien coûtent les billets d’Arsenal en Premier League ?

En tant que champion en titre, les options de billetterie pour les matches à domicile d’Arsenal restent extrêmement demandées. Pour les fans qui espèrent voir Arsenal en Premier League à l’Emirates Stadium, le prix d’un billet peut varier considérablement selon la méthode d’achat, l’adversaire et l’emplacement du siège.

Le moyen le plus simple d’acheter un billet de Premier League est de passer par le portail officiel de billetterie du club d’Arsenal. Toutefois, ceux-ci sont presque exclusivement disponibles pour les membres officiels d’Arsenal et sont très rares. Le club applique un système de tarification par paliers en fonction de l’opposition, classée en catégories A, B et C, les matches de catégorie A étant les plus chers.

Les prix moyens des billets officiels adultes, lorsqu’ils sont achetés via le scrutin des membres ou via l’Official Ticket Exchange du club, se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

  • Matches de catégorie C (adversaires suscitant moins de demande) : 35 £ - 55 £
  • Matches de catégorie B (adversaires de milieu de gamme) : 45 £ - 75 £
  • Matches de catégorie A (adversaires du plus haut niveau, par exemple Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur) : 65 £ - 120 £+

Il est important de noter que les billets vendus sur l’Arsenal Ticket Exchange, la plateforme officielle de revente du club pour les membres, sont toujours vendus au prix facial. Cela signifie qu’un détenteur d’abonnement ou un membre qui ne peut plus assister à un match peut vendre son billet à un autre membre au prix d’origine qu’il a payé.

Le marché secondaire est une alternative courante pour obtenir des billets d’Arsenal. Les prix sur ces plateformes, comme StubHub, sont dictés par la demande et peuvent fluctuer considérablement à l’approche d’un match.

Comment acheter des abonnements de saison d’Arsenal ?

Un abonnement de saison d’Arsenal est la seule manière garantie d’être présent à chaque match à domicile à l’Emirates Stadium pendant une saison de Premier League. Il vous garantit une place réservée et une présence en tribunes pour suivre toute l’action.

Notez toutefois que les abonnements ne sont pas disponibles pour de nouveaux acheteurs potentiels à l’heure actuelle. Ceux qui souhaitent en obtenir un doivent s’inscrire sur la liste d’attente du club, où ils seront informés dès qu’une disponibilité se présentera pour un achat. Vous pouvez également consulter les derniers prix des abonnements sur le site d’Arsenal.

Tout ce que vous devez savoir sur l’Emirates Stadium

Arsenal a fait de l’Emirates Stadium son domicile depuis son ouverture le 22 juillet 2006, avec un match de jubilé pour la légende du club Dennis Bergkamp. Le déménagement a mis fin à plus de 90 ans passés à Highbury, domicile d’Arsenal depuis 1913, dont la capacité avait finalement été limitée à un peu moins de 39 000 places par les tribunes Art déco classées et les rues résidentielles environnantes, sans possibilité réaliste d’agrandissement.

L’Emirates a été construit sur un ancien site industriel réaménagé à Ashburton Grove, à Holloway, dans le nord de Londres, pour un coût d’environ 390 millions de livres sterling, et a été conçu par HOK Sport, désormais connu sous le nom de Populous. Avec une capacité actuelle de 60 704 places, c’est le troisième plus grand stade de club d’Angleterre derrière Old Trafford et le Tottenham Hotspur Stadium, ainsi que la plus grande enceinte de Premier League à Londres en dehors de Wembley. Le record d’affluence s’élève à 60 383 spectateurs, établi lors d’un match contre Wolverhampton Wanderers en novembre 2019. L’équipe féminine d’Arsenal a également fait de l’Emirates son domicile permanent à partir de la saison 2024/25.

L’agrandissement est un sujet récurrent depuis l’ouverture du stade, et cette conversation s’est intensifiée après le titre d’Arsenal et son parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions en 2025/26. Le club aurait tenu des discussions avec Populous, les architectes d’origine, au sujet d’une possible augmentation de la capacité au-delà de 70 000 places, bien qu’aucun plan ferme, aucun permis de construire ni aucun calendrier n’aient été confirmés, et que certains rapports suggèrent qu’une hausse plus modeste d’environ 5 000 sièges, visant à créer davantage d’espaces hospitalité, constitue l’issue la plus réaliste. Les supporters ne doivent pas s’attendre à un changement de capacité les jours de match pour la saison 2026/27.

Le stade est bien desservi par les transports publics, avec la station de métro Arsenal sur la ligne Piccadilly à seulement quelques minutes à pied, ainsi que les stations voisines de Finsbury Park et Drayton Park. Compte tenu du volume de supporters qui se déplacent les jours de match, il est recommandé d’arriver bien à l’avance.

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