Premier League Arsenal aborde la nouvelle saison en tant que champion de Premier League, après avoir mis fin à une attente de 22 ans pour le titre

Arsenal aborde la saison 2026/27 en tant que champion de Premier League, après avoir mis fin à 22 ans d’attente pour le titre et atteint la finale de la Ligue des champions, où le club s’est incliné face au PSG aux tirs au but. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour obtenir des billets pour la défense du titre, notamment comment voir Saka, Ødegaard et Gyökeres à l’œuvre.

Calendrier à venir d’Arsenal en 2026/27 et billets

Date et heure Match Lieu Compétition Billets dim. 9 août 2026, 14:00 BST Arsenal vs Borussia Dortmund Emirates Stadium (domicile) Match amical de pré-saison Billets mer. 12 août 2026, 19:30 BST Arsenal vs Como Emirates Stadium (domicile) Match amical de pré-saison Billets dim. 16 août 2026, 15:00 BST Arsenal vs Manchester City Principality Stadium, Cardiff Community Shield Billets ven. 21 août 2026, 20:00 BST Arsenal vs Coventry City Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 29 août 2026, 15:00 BST Aston Villa vs Arsenal Villa Park (extérieur) Premier League Billets sam. 5 septembre 2026, 15:00 BST Arsenal vs Chelsea Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 12 septembre 2026, 15:00 BST Sunderland vs Arsenal Stadium of Light (extérieur) Premier League Billets sam. 19 septembre 2026, 15:00 BST Brighton and Hove Albion vs Arsenal American Express Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 10 octobre 2026, 15:00 BST Arsenal vs Leeds United Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 17 octobre 2026, 15:00 BST Nottingham Forest vs Arsenal The City Ground (extérieur) Premier League Billets sam. 24 octobre 2026, 15:00 BST Arsenal vs Everton Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 31 octobre 2026, 15:00 GMT Liverpool vs Arsenal Anfield (extérieur) Premier League Billets sam. 7 novembre 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Hull City Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 21 novembre 2026, 15:00 GMT Newcastle United vs Arsenal St. James' Park (extérieur) Premier League Billets sam. 28 novembre 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester City Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets mer. 2 décembre 2026, 20:00 GMT Brentford vs Arsenal Gtech Community Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 5 décembre 2026, 15:00 GMT Tottenham Hotspur vs Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 12 décembre 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Bournemouth Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 19 décembre 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 26 décembre 2026, 15:00 GMT Crystal Palace vs Arsenal Selhurst Park (extérieur) Premier League Billets mer. 30 décembre 2026, 20:00 GMT Fulham vs Arsenal Craven Cottage (extérieur) Premier League Billets sam. 2 janvier 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Ipswich Town Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets mer. 6 janvier 2027, 20:00 GMT Arsenal vs Brentford Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 16 janvier 2027, 15:00 GMT Hull City vs Arsenal MKM Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 23 janvier 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Newcastle United Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 30 janvier 2027, 15:00 GMT Manchester City vs Arsenal Etihad Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 6 février 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Liverpool Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets mer. 10 février 2027, 20:00 GMT Ipswich Town vs Arsenal Portman Road (extérieur) Premier League Billets sam. 20 février 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Fulham Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 27 février 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (extérieur) Premier League Billets mer. 3 mars 2027, 20:00 GMT Arsenal vs Crystal Palace Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 13 mars 2027, 15:00 GMT Chelsea vs Arsenal Stamford Bridge (extérieur) Premier League Billets sam. 20 mars 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Sunderland Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 10 avril 2027, 15:00 BST Coventry City vs Arsenal Coventry Building Society Arena (extérieur) Premier League Billets sam. 17 avril 2027, 15:00 BST Arsenal vs Aston Villa Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 24 avril 2027, 15:00 BST Bournemouth vs Arsenal Vitality Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 1 mai 2027, 15:00 BST Arsenal vs Tottenham Hotspur Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 8 mai 2027, 15:00 BST Leeds United vs Arsenal Elland Road (extérieur) Premier League Billets sam. 15 mai 2027, 15:00 BST Arsenal vs Nottingham Forest Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets dim. 23 mai 2027, 15:00 BST Everton vs Arsenal Hill Dickinson Stadium (extérieur) Premier League Billets dim. 30 mai 2027, 16:00 BST Arsenal vs Brighton and Hove Albion Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets

Comment acheter des billets d’Arsenal en Premier League ?

Les options de billetterie pour le reste de la saison 2025-26 sont extrêmement limitées en raison de la position d’Arsenal au classement.

Les billets à l’unité sont vendus via le portail officiel, mais la demande a fait que presque chaque match s’est vendu en quelques minutes après l’ouverture du scrutin Red Member.

Les principales façons d’obtenir un billet désormais sont :

L’Official Ticket Exchange : c’est la manière la plus fiable pour les membres de trouver des billets au prix facial remis en vente par les détenteurs d’abonnements. Avec la course au titre qui s’intensifie, les fans sont encouragés à vérifier cela chaque jour.

Scrutins Red Member : Arsenal continue d’utiliser un système de scrutin pour les matches à domicile restants contre Bournemouth, Newcastle et Fulham. Les candidats retenus peuvent acheter au prix facial.

Revendeurs secondaires : les canaux officiels étant épuisés, des plateformes comme StubHub offrent un moyen d’assister à ces historiques matches de clôture.

Combien coûtent les billets d’Arsenal en Premier League ?

En tant que champion en titre, les options de billetterie pour les matches à domicile d’Arsenal restent extrêmement demandées. Pour les fans qui espèrent voir Arsenal en Premier League à l’Emirates Stadium, le prix d’un billet peut varier considérablement selon la méthode d’achat, l’adversaire et l’emplacement du siège.

Le moyen le plus simple d’acheter un billet de Premier League est de passer par le portail officiel de billetterie du club d’Arsenal. Toutefois, ceux-ci sont presque exclusivement disponibles pour les membres officiels d’Arsenal et sont très rares. Le club applique un système de tarification par paliers en fonction de l’opposition, classée en catégories A, B et C, les matches de catégorie A étant les plus chers.

Les prix moyens des billets officiels adultes, lorsqu’ils sont achetés via le scrutin des membres ou via l’Official Ticket Exchange du club, se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

Matches de catégorie C (adversaires suscitant moins de demande) : 35 £ - 55 £

Matches de catégorie B (adversaires de milieu de gamme) : 45 £ - 75 £

Matches de catégorie A (adversaires du plus haut niveau, par exemple Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur) : 65 £ - 120 £+

Il est important de noter que les billets vendus sur l’Arsenal Ticket Exchange, la plateforme officielle de revente du club pour les membres, sont toujours vendus au prix facial. Cela signifie qu’un détenteur d’abonnement ou un membre qui ne peut plus assister à un match peut vendre son billet à un autre membre au prix d’origine qu’il a payé.

Le marché secondaire est une alternative courante pour obtenir des billets d’Arsenal. Les prix sur ces plateformes, comme StubHub, sont dictés par la demande et peuvent fluctuer considérablement à l’approche d’un match.

Comment acheter des abonnements de saison d’Arsenal ?

Un abonnement de saison d’Arsenal est la seule manière garantie d’être présent à chaque match à domicile à l’Emirates Stadium pendant une saison de Premier League. Il vous garantit une place réservée et une présence en tribunes pour suivre toute l’action.

Notez toutefois que les abonnements ne sont pas disponibles pour de nouveaux acheteurs potentiels à l’heure actuelle. Ceux qui souhaitent en obtenir un doivent s’inscrire sur la liste d’attente du club, où ils seront informés dès qu’une disponibilité se présentera pour un achat. Vous pouvez également consulter les derniers prix des abonnements sur le site d’Arsenal.

Tout ce que vous devez savoir sur l’Emirates Stadium

Arsenal a fait de l’Emirates Stadium son domicile depuis son ouverture le 22 juillet 2006, avec un match de jubilé pour la légende du club Dennis Bergkamp. Le déménagement a mis fin à plus de 90 ans passés à Highbury, domicile d’Arsenal depuis 1913, dont la capacité avait finalement été limitée à un peu moins de 39 000 places par les tribunes Art déco classées et les rues résidentielles environnantes, sans possibilité réaliste d’agrandissement.

L’Emirates a été construit sur un ancien site industriel réaménagé à Ashburton Grove, à Holloway, dans le nord de Londres, pour un coût d’environ 390 millions de livres sterling, et a été conçu par HOK Sport, désormais connu sous le nom de Populous. Avec une capacité actuelle de 60 704 places, c’est le troisième plus grand stade de club d’Angleterre derrière Old Trafford et le Tottenham Hotspur Stadium, ainsi que la plus grande enceinte de Premier League à Londres en dehors de Wembley. Le record d’affluence s’élève à 60 383 spectateurs, établi lors d’un match contre Wolverhampton Wanderers en novembre 2019. L’équipe féminine d’Arsenal a également fait de l’Emirates son domicile permanent à partir de la saison 2024/25.

L’agrandissement est un sujet récurrent depuis l’ouverture du stade, et cette conversation s’est intensifiée après le titre d’Arsenal et son parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions en 2025/26. Le club aurait tenu des discussions avec Populous, les architectes d’origine, au sujet d’une possible augmentation de la capacité au-delà de 70 000 places, bien qu’aucun plan ferme, aucun permis de construire ni aucun calendrier n’aient été confirmés, et que certains rapports suggèrent qu’une hausse plus modeste d’environ 5 000 sièges, visant à créer davantage d’espaces hospitalité, constitue l’issue la plus réaliste. Les supporters ne doivent pas s’attendre à un changement de capacité les jours de match pour la saison 2026/27.

Le stade est bien desservi par les transports publics, avec la station de métro Arsenal sur la ligne Piccadilly à seulement quelques minutes à pied, ainsi que les stations voisines de Finsbury Park et Drayton Park. Compte tenu du volume de supporters qui se déplacent les jours de match, il est recommandé d’arriver bien à l’avance.