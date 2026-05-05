Comment acheter des billets pour Arsenal 2026 : calendrier de la Ligue des champions, où acheter vos places et informations sur les abonnements

Alors que la course au titre de Premier League 2025-2026 atteint son paroxysme, l’ambiance à l’Emirates Stadium est à son comble.

Au terme d’une saison éprouvante où les Gunners ont mené un bras de fer avec l’élite, chaque place du stade est désormais le sésame le plus convoité du football.

Que ce soit pour le sacre national ou pour l’épopée européenne qui pourrait mener les Gunners jusqu’en finale de la Ligue des champions, l’énergie qui irradie Ashburton Grove n’a pas d’égal.

GOAL vous propose le guide indispensable pour vous assurer une place et voir des stars comme Bukayo Saka, Martin Ødegaard et Viktor Gyökeres, la recrue phare de l’été, mener Arsenal vers un nouvel âge d’or.

Prochains matchs et billets pour Arsenal 2026

Date et heure Calendrier Stade Compétition Billets Mardi 5 mai, 20h00 Arsenal - Atlético Madrid Emirates Stadium, Londres Demi-finale de la Ligue des champions Billets Dimanche 10 mai à 16h30 West Ham vs Arsenal London Stadium, Londres Premier League Billets Lundi 18 mai à 20h00 Arsenal vs Burnley Emirates Stadium, Londres Premier League Billets Dimanche 24 mai à 16h00 Crystal Palace vs Arsenal Selhurst Park, Londres Billet pour la Premier League Billets

Comment se procurer des places pour les rencontres des Gunners en Premier League ?

Les places pour la saison 2025-2026 sont très rares, conséquence directe du classement d’Arsenal en championnat.

Les places pour chaque rencontre sont commercialisées via le portail officiel, mais la demande est si forte que presque tous les matchs sont épuisés en quelques minutes après l’ouverture de la vente aux membres Red.

Voici les principaux moyens d'obtenir un billet dès maintenant :

La bourse officielle des billets : c’est le moyen le plus fiable pour les membres de trouver des places au prix facial, remises en vente par les abonnés. Alors que la course au titre s’intensifie, les supporters sont invités à consulter cette bourse chaque jour.

c’est le moyen le plus fiable pour les membres de trouver des places au prix facial, remises en vente par les abonnés. Alors que la course au titre s’intensifie, les supporters sont invités à consulter cette bourse chaque jour. Tirage au sort pour les membres Red : Arsenal maintient un système de loterie pour les dernières rencontres à domicile face à Bournemouth, Newcastle et Fulham. Les abonnés tirés au sort peuvent acheter leurs places au tarif face-value.

Arsenal maintient un système de loterie pour les dernières rencontres à domicile face à Bournemouth, Newcastle et Fulham. Les abonnés tirés au sort peuvent acheter leurs places au tarif face-value. Revendeurs secondaires : une fois les canaux officiels épuisés, des plateformes comme StubHub permettent toujours d’obtenir des places pour ces dernières rencontres historiques.

Combien coûtent les billets pour les matchs d'Arsenal en Premier League ?

Pour assister à une rencontre de Premier League à l’Emirates Stadium, le tarif varie selon le canal d’achat, l’adversaire et la catégorie de siège.

Le moyen le plus sûr reste le portail officiel du club, mais l’accès est réservé aux membres et les places sont rares. Enfin, Arsenal applique une grille tarifaire à trois niveaux (A, B et C), les affiches les plus prestigieuses (catégorie A) étant naturellement les plus onéreuses.

Voici les fourchettes de prix moyens observés pour les billets officiels adultes, lorsqu’ils sont acquis via le tirage au sort réservé aux membres ou la billetterie officielle du club :

Matchs de catégorie C (adversaires moins prisés) : 35 £ – 55 £

35 £ – 55 £ Matchs de catégorie B (adversaires de niveau intermédiaire) : 45 £ – 75 £

45 £ – 75 £ Matchs de catégorie A (adversaires de haut niveau, par exemple Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur) : 65 £ – 120 £ et plus

Il est important de noter que les billets vendus sur l'Arsenal Ticket Exchange, la plateforme officielle de revente du club réservée aux membres, sont toujours cédés à leur valeur nominale. Un abonné ou un membre qui ne peut plus se rendre à une rencontre peut ainsi transmettre son place à un autre membre, au prix initial.

Le marché secondaire constitue toutefois une alternative courante, bien que les plateformes comme StubHub fixent leurs tarifs en fonction de l’offre et de la demande, avec des variations importantes à l’approche du coup d’envoi.

Comment obtenir un abonnement pour Arsenal ?

Un abonnement est le seul moyen garanti d’assister à toutes les rencontres à domicile à l’Emirates Stadium durant une saison de Premier League. Il assure une place réservée et un accès direct aux tribunes pour ne rien manquer de l’action.

À noter que les nouveaux abonnements ne sont pas ouverts aux acheteurs potentiels pour le moment : il faut s’inscrire sur la liste d’attente du club pour être informé dès qu’une place se libère. Les tarifs des abonnements sont consultables sur le site officiel d’Arsenal.