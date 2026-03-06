En Arabie saoudite, les projecteurs du football sont braqués la plupart du temps sur le big four, à savoir Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli, mais pour profiter pleinement de tout ce que le plus grand championnat d’Asie a à offrir, il vaut la peine de s’intéresser à tous les clubs de la Saudi Pro League.

Un club qui continue de faire mieux que prévu est Al-Khaleej, originaire de Saihat, dans la province orientale, même si l’équipe dispute ses matches à domicile au Prince Mohammed bin Fahd Stadium, dans la ville voisine de Dammam.

Laissez GOAL vous expliquer comment voir « Al-Danah » (« The Pearls »), avec toutes les informations sur la billetterie, notamment comment acheter vos places et combien elles coûtent.

Quand Al-Khaleej joue-t-il ?

Date et heure Match Compétition Billets 15 août 2026 - 12:15 Al-Taawoun vs Al Khaleej Saudi Pro League Billets 18 août 2026 - 12:05 Al Akhdoud vs Al Khaleej King Cup Billets 22 août 2026 - 14:00 Al Khaleej vs Al Shabab Saudi Pro League Billets 25 août 2026 - 12:05 Abha vs Al Khaleej Saudi Pro League Billets 28 août 2026 - 14:00 Al Khaleej vs Al Hilal Saudi Pro League Billets 3 septembre 2026 - 12:30 Neom SC vs Al Khaleej Saudi Pro League Billets 7 septembre 2026 - 11:30 Al Khaleej vs Al Riyadh Saudi Pro League Billets 10 septembre 2026 - 14:00 Al Khaleej vs Al Nassr Saudi Pro League Billets 17 septembre 2026 - 14:00 Al-Ettifaq vs Al Khaleej Saudi Pro League Billets 9 octobre 2026 - 13:00 Al Khaleej vs Al-Fayha Saudi Pro League Billets 15 octobre 2026 - 13:00 Al Fateh vs Al Khaleej Saudi Pro League Billets 22 octobre 2026 - 13:00 Al Ahli vs Al Khaleej Saudi Pro League Billets 29 octobre 2026 - 13:00 Al Khaleej vs Al Hazem Saudi Pro League Billets 5 novembre 2026 - 12:00 Al Kholood vs Al Khaleej Saudi Pro League Billets 20 novembre 2026 - 12:00 Al Khaleej vs Al Ittihad Saudi Pro League Billets 26 novembre 2026 - 12:00 Al-Faisaly vs Al Khaleej Saudi Pro League Billets 3 décembre 2026 - 12:00 Al Khaleej vs Al Diriyah Saudi Pro League Billets 10 décembre 2026 - 12:00 Al Qadsiah vs Al Khaleej Saudi Pro League Billets 14 décembre 2026 - 12:00 Al Khaleej vs Al-Taawoun Saudi Pro League Billets 11 février 2027 - 15:00 Al Shabab vs Al Khaleej Saudi Pro League Billets 18 février 2027 - 15:00 Al Khaleej vs Abha Saudi Pro League Billets 25 février 2027 - 15:00 Al Hilal vs Al Khaleej Saudi Pro League Billets 11 mars 2027 - 14:00 Al Khaleej vs Neom SC Saudi Pro League Billets 18 mars 2027 - 15:00 Al Riyadh vs Al Khaleej Saudi Pro League Billets 2 avril 2027 - 13:00 Al Nassr vs Al Khaleej Saudi Pro League Billets 8 avril 2027 - 13:00 Al Khaleej vs Al-Ettifaq Saudi Pro League Billets 15 avril 2027 - 13:00 Al-Fayha vs Al Khaleej Saudi Pro League Billets 18 avril 2027 - 13:00 Al Khaleej vs Al Fateh Saudi Pro League Billets 22 avril 2027 - 13:00 Al Khaleej vs Al Ahli Saudi Pro League Billets 29 avril 2027 - 13:00 Al Hazem vs Al Khaleej Saudi Pro League Billets 6 mai 2027 - 13:00 Al Khaleej vs Al Kholood Saudi Pro League Billets 12 mai 2027 - 13:00 Al Ittihad vs Al Khaleej Saudi Pro League Billets 20 mai 2027 - 13:00 Al Khaleej vs Al-Faisaly Saudi Pro League Billets 24 mai 2027 - 13:00 Al Diriyah vs Al Khaleej Saudi Pro League Billets 28 mai 2027 - 13:00 Al Khaleej vs Al Qadsiah Saudi Pro League Billets

La saison 2026-2027 d’Al-Khaleej s’étend du 15 août au 28 mai, avec une trêve en cours de saison entre décembre et février afin de permettre à l’Arabie saoudite d’accueillir la Coupe d’Asie de l’AFC 2027. Les heures de coup d’envoi sont susceptibles d’être modifiées à l’approche des matches pour des raisons de diffusion.

Comment acheter des billets d’Al-Khaleej pour 2026-2027

Pour acheter des billets de match d’Al-Khaleej, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur le site officiel de la ligue, la SPL, où vous pouvez aller dans la section « Fixture/Tickets » sous l’onglet « Matches ».

Les journées de Saudi Pro League se disputent généralement sur trois jours, la plupart s’étendant du jeudi au samedi pour coïncider avec le week-end saoudien, vendredi et samedi, et les billets sont généralement mis en vente quelques semaines avant chaque match.

Pour les affiches populaires, comme lorsque Al-Khaleej affronte Al-Hilal ou Al-Nassr, ou lorsqu’il se mesure à des rivaux locaux tels qu’Al-Qadsiah ou Al-Ettifaq, il est conseillé d’acheter les billets dès leur mise en vente afin d’éviter de manquer les places souhaitées.

Si les portails officiels de la ligue ou du stade restent la solution la plus sûre pour les supporters souhaitant obtenir des places pour les matches d’Al-Khaleej, ceux qui veulent assister à une rencontre peuvent envisager des plateformes secondaires comme Ticombo pour leurs billets.

Combien coûtent les billets d’Al-Khaleej en 2026-2027 ?

Les prix des billets d’Al-Khaleej varient selon le match, la catégorie de place et la demande.

Les places premium affichent des tarifs plus élevés, tandis que les billets en admission générale offrent des options plus abordables. Les prix vont généralement de 25 SAR à 500 SAR, voire davantage pour les affiches de premier plan.

Consultez régulièrement le site officiel de la ligue pour obtenir davantage d’informations sur la billetterie, notamment la disponibilité et les prix.

Les billets sur des sites secondaires comme Ticombo constituent une alternative fiable si les canaux officiels sont épuisés.

Que peut-on attendre d’Al-Khaleej en 2026-2027 ?

Al-Khaleej a connu plusieurs passages en Saudi Pro League, même si le club est présent sans interruption dans l’élite depuis sa promotion obtenue à l’issue de la saison 2021-2022 de Saudi First Division League.

Bien qu’Al-Khaleej soit historiquement davantage réputé comme un club de handball à succès, le club a poursuivi la saison dernière sa plus longue présence consécutive dans la première division saoudienne, en terminant 8e sous les ordres de Georgios Donis, soit sa meilleure période durable dans l’élite. L’un de ses résultats marquants de ces dernières années est survenu en décembre 2025, lorsqu’il est revenu d’un retard de 3-0 pour faire match nul 3-2 contre le champion en titre Al-Hilal, prolongeant une incroyable remontée de fin de match qui a brièvement menacé l’extraordinaire série d’invincibilité d’Al-Hilal.

La majorité des stars mondiales du football qui ont afflué vers l’Arabie saoudite ces dernières saisons ont eu tendance à rejoindre les clubs les plus établis et les plus titrés. Cependant, Al-Khaleej a lui aussi attiré quelques pépites. Le Norvégien Joshua King a terminé la saison dernière en tant que meilleur buteur incontesté du club avec 20 buts, tandis que le Grec Konstantinos Fortounis et son compatriote Georgios Masouras restent tous deux des atouts importants dans la création et l’attaque à l’aube de la nouvelle campagne.

Il n’est pas surprenant qu’Al-Khaleej ait constitué un fort contingent grec, Georgios Donis occupant le poste d’entraîneur depuis l’été 2025. Donis, qui, dans les années 1990, est devenu le tout premier joueur grec à évoluer en Premier League anglaise, continue de s’appuyer sur les bases solides posées lors de sa première saison au club basé à Saihat.

Histoire du Prince Mohammed Bin Fahd Stadium

Le Prince Mohammed Bin Fahd Stadium est une enceinte sportive polyvalente située dans la ville côtière de Dammam, sur le golfe Persique, qui est la cinquième plus grande ville d’Arabie saoudite. Il accueille les matches à domicile des clubs saoudiens Al-Ettifaq et Al-Qadsiah depuis son ouverture en 1973, même si Al-Ettifaq a quitté les lieux en 2023 après la construction de son nouveau stade, l’EGO Stadium. Al-Khaleej et Al-Qadsiah continuent tous deux d’utiliser le stade pour leurs matches à domicile. La capacité du stade est de 26 000 places.

Le Prince Mohammed Bin Fahd Stadium est entouré d’un ensemble d’installations et d’équipements, notamment un terrain d’entraînement annexe, une piste pour les compétitions d’athlétisme, un bâtiment VIP et ses annexes, une mosquée, ainsi que des jardins, des espaces extérieurs et des parkings.