Al-Hilal aborde la saison 2026/27 avec l’ambition de reconquérir le titre de Saudi Pro League après une série de 24 matches sans défaite qui n’a malgré tout pas suffi à rattraper Al-Nassr la saison dernière. Simone Inzaghi poursuit son travail à la tête de l’équipe, avec Crysencio Summerville comme recrue phare de l’été. Club le plus titré d’Asie, avec 21 titres de champion depuis 1962, Al-Hilal reste l’un des clubs les plus prisés du football saoudien. Voici tout ce que GOAL a réuni sur l’achat de billets pour la saison à venir.

Calendrier des matches d’Al-Hilal en Saudi Pro League 2026/27

Date et heure Match Stade Compétition Billets ven. 14 août 2026, 23 h 00 Al Hilal vs Al-Faisaly Kingdom Arena (domicile) Saudi Pro League Billets jeu. 20 août 2026, 23 h 00 Al Fayha vs Al Hilal Al Majma'a Sport City Stadium (extérieur) Saudi Pro League Billets ven. 28 août 2026, 23 h 00 Al Khaleej vs Al Hilal Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (extérieur) Saudi Pro League Billets mar. 1 septembre 2026, 23 h 00 Al Hilal vs Al Ahli (Clásico, aller) Kingdom Arena (domicile) Saudi Pro League, 3e journée Billets ven. 4 septembre 2026, 23 h 00 Al Shabab vs Al Hilal SHG Arena (extérieur) Saudi Pro League Billets lun. 7 septembre 2026, 23 h 00 Al Hilal vs Neom SC Kingdom Arena (domicile) Saudi Pro League Billets À confirmer — 8e journée Al Hilal vs Al Ittihad (Clásico, aller) Kingdom Arena (domicile) Saudi Pro League, 8e journée Billets À confirmer — 17e journée Al Nassr vs Al Hilal (derby de Riyad, aller) Al-Awwal Park (extérieur) Saudi Pro League, 17e journée Billets À confirmer — 20e journée Al Ahli vs Al Hilal (Clásico, retour) King Abdullah Sports City (extérieur) Saudi Pro League, 20e journée Billets À confirmer — 25e journée Al Ittihad vs Al Hilal (Clásico, retour) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (extérieur) Saudi Pro League, 25e journée Billets À confirmer — 34e journée (dernière journée) Al Hilal vs Al Nassr (derby de Riyad, retour) Kingdom Arena (domicile) Saudi Pro League, 34e journée Billets

Al-Hilal disputera également la Coupe du Roi et l’AFC Champions League Elite, avec des calendriers confirmés après leurs tirages respectifs.

Comment acheter des billets pour Al-Hilal

Le moyen le plus fiable est de passer par la section « Fixture/Tickets » du site officiel de la SPL, ou directement par le site de la Kingdom Arena.

Les journées de championnat se déroulent généralement du jeudi au samedi pour s’adapter au week-end saoudien, avec une mise en vente des billets quelques semaines avant chaque rencontre.

Pour le derby de Riyad et les autres grandes affiches, achetez dès que les billets sont mis en vente.

Aucune adhésion n’est requise pour les billets à l’unité, mais Al-Hilal propose huit niveaux d’adhésion, de Basic (115 SAR) à Platinum, tous incluant un accès prioritaire à l’achat de billets.

à Platinum, tous incluant un accès prioritaire à l’achat de billets. Si les canaux officiels affichent complet, des sites secondaires comme Ticombo proposent des billets à partir de 49 SAR.

Combien coûtent les billets d’Al-Hilal

Admission générale et places standard : généralement entre 50 SAR et plus de 1 500 SAR , selon l’adversaire et la catégorie de siège.

généralement entre , selon l’adversaire et la catégorie de siège. Les loges VIP et les salons exécutifs affichent les tarifs les plus élevés, en particulier pour le derby de Riyad et les affiches du Clásico.

affichent les tarifs les plus élevés, en particulier pour le derby de Riyad et les affiches du Clásico. Les billets sur le marché secondaire via Ticombo commencent à 49 SAR , même si les prix varient selon la demande.

via commencent à , même si les prix varient selon la demande. Consultez le site officiel de la SPL ou celui de la Kingdom Arena pour connaître les dernières disponibilités.

À quoi s’attendre d’Al-Hilal en 2026/27

Fondé en 1957, Al-Hilal fait partie des trois seuls clubs à avoir disputé chaque saison de Saudi Pro League depuis sa création, et demeure le club le plus titré d’Asie avec 70 trophées au total. Son titre de 2023/24, remporté sans défaite grâce à la campagne à 40 buts d’Aleksandar Mitrovic, reste un sommet, mais la saison dernière s’est terminée par une immense déception : une série de 24 matches sans défaite n’a pas suffi à dépasser Al-Nassr, et Al-Hilal a terminé vice-champion.

Nommé en juin 2025, Simone Inzaghi poursuit comme entraîneur principal pour 2026/27. L’effectif reste riche en talents internationaux, avec l’arrivée cet été de Crysencio Summerville en provenance de West Ham pour un montant rapporté de 64,5 millions de livres sterling, afin de rejoindre un groupe qui comprend déjà Darwin Nunez, Theo Hernandez et Joao Cancelo. Attendez-vous à voir Al-Hilal jouer sur tous les tableaux cette saison encore.

Histoire de la Kingdom Arena

Al-Hilal dispute ses matches à domicile à la Kingdom Arena depuis février 2024, avec un stade pouvant accueillir jusqu’à 30 000 spectateurs dans sa configuration football. Située à Boulevard City, dans le nord-ouest de Riyad, l’enceinte a vu sa construction commencer à la mi-2023, avant que Kingdom Holding Company (KHC) n’investisse dans le site en septembre de la même année en échange des droits de naming, et qu’Al-Hilal accepte d’en faire son domicile permanent. Le stade dispose d’un toit rétractable et d’un écran vidéo à quatre faces suspendu au-dessus du point central, et accueille également des événements liés au calendrier de divertissement hivernal de la Riyadh Season.