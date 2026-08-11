La Saudi Pro League fait son retour pour la saison 2026/27, et le premier déplacement d’Al-Hilal les emmène au nord de la capitale pour affronter Al-Fayha lors de la 2e journée. Après la fin de l’exercice 2025/26 en mai 2026, où Al-Hilal a décroché une victoire 1-0 lors de la dernière journée à Al Majma'ah, les deux équipes se retrouvent rapidement en ce début de nouvelle saison.

Sous les ordres de Simone Inzaghi et avec la recrue estivale Crysencio Summerville aux côtés de Darwin Núñez, Rúben Neves et Theo Hernández, Al-Hilal cherche à imprimer un rythme soutenu dès le début de saison.

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Quand a lieu Al-Fayha - Al-Hilal ?

Date et heure Match Lieu Billets jeudi 20 août 2026 Al-Fayha - Al-Hilal Al Majma'ah Sports City, Al Majma'ah Billets

Où acheter des billets pour Al-Fayha - Al-Hilal ?

Trouver des billets pour les matches d’Al-Hilal peut être notoirement difficile en raison de son immense base de supporters et de la présence de superstars internationales comme Neymar, Aleksandar Mitrović et Rúben Neves.

Pour ce déplacement précis sur le terrain d’Al-Fayha, les billets sont principalement distribués via les canaux officiels de la Saudi Pro League et les plateformes de billetterie du club hôte.

Cependant, pour les supporters qui manquent la mise en vente générale initiale ou ceux qui voyagent depuis l’extérieur de l’Arabie saoudite et ont besoin d’une option plus garantie sur le marché secondaire, Ticombo offre un environnement sécurisé pour acheter des billets même lorsque la billetterie principale affiche complet.

Combien coûtent les billets pour Al-Fayha - Al-Hilal ?

Les prix des billets pour la Saudi Pro League varient selon la catégorie du match et le profil de l’équipe visiteuse. Quand Al-Hilal est l’adversaire, les prix connaissent généralement une légère hausse en raison de la forte demande. Pour cette affiche à Al Majma'ah Sports City, Al-Fayha vise à garder le football accessible tout en gérant les exigences logistiques d’un match de haut niveau.

Plateformes officielles : les billets principaux sont mis en vente via le portail officiel de la Saudi Pro League (SPL) et la plateforme officielle de billetterie d’Al-Fayha.

Abonnements du club : les membres officiels d’Al-Hilal bénéficient d’un accès anticipé aux contingents de places pour les visiteurs avant l’ouverture de la vente générale.

Marché secondaire : si les contingents principaux sont épuisés, des plateformes secondaires fiables telles que Ticombo proposent des options de revente vérifiées.

proposent des options de revente vérifiées. Catégorie de billet Fourchette de prix (SAR) Placement et expérience Catégorie 3 30 - 75 SAR Entrée générale ; derrière les buts Catégorie 2 100 - 250 SAR Places premium latérales avec vue dégagée Catégorie 1 & Gold 300 - 600 SAR Vue centrale de premier choix le long des tribunes principales VIP & Hospitalité 1 000+ SAR Accès à un salon premium avec restauration incluse

Tout ce qu’il faut savoir sur Al Majma'ah Sports City

Al Majma'ah Sports City est la fière maison d’Al-Fayha FC. Situé à Al Majma'ah, à environ 200 kilomètres au nord de Riyad, le stade constitue un pôle sportif essentiel pour la région.

S’il n’a pas la capacité massive du King Fahd International Stadium, son format compact crée un environnement intimidant et électrique pour les équipes visiteuses.

Le stade a été rénové pour répondre aux standards élevés de la Saudi Pro League, garantissant des installations de premier ordre pour les supporters, les médias et les joueurs. Avec une capacité d’environ 7 000 spectateurs, chaque siège offre une vue de près sur l’action, ce qui en fait l’une des enceintes les plus intimistes pour voir évoluer les superstars d’Al-Hilal.

Pour les supporters venant de Riyad, le trajet dure environ deux heures via la Route 60. Il y a de nombreuses places de stationnement autour du complexe sportif, mais il est conseillé d’arriver au moins 90 minutes avant le coup d’envoi pour éviter les embouteillages locaux. À l’intérieur du stade, vous trouverez plusieurs kiosques de restauration et de boissons servant des spécialités locales et les encas habituels des jours de match, dans une atmosphère familiale qui fait la réputation de la Saudi Pro League.

N’oubliez pas de vous habiller confortablement, car les températures du soir dans le désert peuvent chuter, même après une journée chaude. Soutenir l’équipe locale ou le géant visiteur à Al Majma'ah Sports City est une expérience unique qui capture la véritable essence de la culture footballistique saoudienne.