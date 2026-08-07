Al-Ahli aborde la saison 2026/27 en tant que double tenant consécutif de l’AFC Champions League Elite sous les ordres de son nouvel entraîneur principal Marino Pusic, nommé cette semaine après le départ surprise de Matthias Jaissle pour devenir l’entraîneur de Newcastle United. Surnommé « Al-Malaki » (« The Royal »), Al-Ahli reste l’un des plus grands pôles d’attraction du football saoudien, avec une affluence moyenne à son plus haut niveau depuis 10 ans dans son stade de Djeddah. GOAL vous donne toutes les informations dont vous avez besoin sur la billetterie, notamment comment acheter vos places et combien elles coûtent.

Calendrier 2026/27 d’Al-Ahli Saudi FC

La Saudi Pro League publie son calendrier de 34 journées par blocs plutôt qu’en une seule fois, et seules les six premières journées ont actuellement des dates et heures de coup d’envoi confirmées. Voici ci-dessous tous les matches d’Al-Ahli confirmés jusqu’à présent ; les autres journées seront ajoutées au fur et à mesure de leur publication par la SPL.

Date et heure Match Stade Compétition Billets jeu. 13 août 2026, 23:00 Al Diriyah vs Al Ahli Prince Faisal bin Fahd Stadium (extérieur) Saudi Pro League Billets lun. 17 août 2026, 18:00 Al Anwar vs Al Ahli À l’extérieur (stade à confirmer) King's Cup, 1er tour Billets sam. 22 août 2026, 23:00 Al Ahli vs Abha King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League Billets sam. 29 août 2026, 21:05 Al Kholood vs Al Ahli Al Hazem Club Stadium (extérieur) Saudi Pro League Billets mar. 1 septembre 2026, 23:00 Al Hilal vs Al Ahli (Clásico, manche aller) Kingdom Arena (extérieur) Saudi Pro League, 3e journée Billets ven. 4 septembre 2026, 23:00 Al Ahli vs Al Riyadh King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League Billets mar. 8 septembre 2026, 23:00 Al Qadsiah vs Al Ahli Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (extérieur) Saudi Pro League Billets À confirmer — 15e journée Al Ittihad vs Al Ahli (derby de Djeddah, manche aller) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (extérieur) Saudi Pro League, 15e journée Billets À confirmer — 20e journée Al Ahli vs Al Hilal (Clásico, manche retour) King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 20e journée Billets À confirmer — 32e journée Al Ahli vs Al Ittihad (derby de Djeddah, manche retour) King Abdullah Sports City (domicile) Saudi Pro League, 32e journée Billets

La SPL a confirmé dans quelle journée tombent chacun des derbies d’Al-Ahli sur l’ensemble de la saison, mais les dates précises du calendrier ne sont publiées que par blocs quelques semaines à l’avance ; les journées marquées à confirmer ci-dessus recevront donc leurs dates exactes et leurs heures de coup d’envoi à l’approche des rencontres. Al-Ahli a également bouclé sa préparation avec sept matches amicaux de pré-saison, dont une large victoire contre le Saalfelden autrichien et des nuls face au Rio Ave portugais et à Fulham, avant le début de la saison officielle. Au-delà des rencontres ci-dessus, le club lancera plus tard dans la saison la défense de son titre en AFC Champions League Elite ainsi que sa campagne en Saudi Super Cup, dont les demi-finales sont prévues pour la fin novembre et disputées par les quatre premiers de 2025/26, à savoir Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Qadsiah, avec des adversaires et des dates confirmés à l’approche de chaque tour.

Comment acheter des billets pour Al-Ahli Saudi FC ?

Pour obtenir votre place lors d’un match à domicile d’Al Ahli, la méthode principale et la plus fiable est la plateforme officielle de billetterie de la Saudi Pro League (SPL) ou l’application de billetterie dédiée du club, WeBook.

Les billets pour les matches d’Al Ahli sont généralement mis en vente entre 7 et 10 jours avant le jour du match. Comme Al Ahli affiche l’une des plus fortes affluences moyennes du championnat, les billets pour les affiches, en particulier le derby de Djeddah contre Al-Ittihad ou les matches face à Al-Nassr et Al-Hilal, ont tendance à être épuisés quelques heures après leur mise en vente.

Bien que l’adhésion au club ne soit pas strictement nécessaire pour accéder à la billetterie grand public, Al Ahli propose des niveaux d’adhésion « Raqi » qui offrent aux supporters des fenêtres de réservation prioritaires, leur permettant de choisir en premier les meilleures places à la King Abdullah Sports City.

Pour ceux qui manquent la mise en vente initiale, les plateformes de revente comme Ticombo proposent souvent des billets pour les matches à guichets fermés, avec des prix à partir de seulement 200 SAR pour les rencontres de championnat standard.

Combien coûtent les billets pour Al-Ahli Saudi FC ?

Le prix des billets d’Al-Ahli varie selon le match, la catégorie de place et la demande. Les options de sièges premium affichent des tarifs plus élevés, tandis que les billets grand public sont plus abordables.

Admission générale : généralement entre 30 SAR et 90 SAR .

généralement entre . Catégories Gold & Silver : les vues premium le long de la touche coûtent généralement entre 250 SAR et 600 SAR .

les vues premium le long de la touche coûtent généralement entre . Hospitalité VIP & VVIP : pour des expériences haut de gamme, incluant l’accès au salon et la restauration, les prix peuvent dépasser 1 500 SAR.

Consultez régulièrement le site officiel du championnat pour plus d’informations sur la billetterie, notamment la disponibilité et les prix. Les prix peuvent fluctuer sur les marchés secondaires comme Ticombo selon la demande, surtout pendant les semaines décisives de fin de saison.

À quoi s’attendre de la part d’Al-Ahli Saudi FC en 2026/27 ?

Al-Ahli aborde la nouvelle saison comme l’une des véritables puissances du « Big Four » de la Saudi Pro League, aux côtés de son rival de Djeddah Al-Ittihad et des géants de Riyad Al-Hilal et Al-Nassr. Depuis son retour immédiat après sa relégation en 2022, le club n’a cessé de progresser sous l’impulsion d’une série de nominations ambitieuses, et il se présente désormais comme double champion en titre de l’AFC Champions League Elite après avoir battu Kawasaki Frontale en 2024/25 et défendu avec succès son titre en 2025/26.

L’été a apporté des changements majeurs. Matthias Jaissle, l’architecte des deux triomphes continentaux, est parti pour devenir l’entraîneur principal de Newcastle United, et le club a rapidement réagi en nommant Marino Pusic, auparavant au Shakhtar Donetsk et au club émirati d’Al Jazira, avec un contrat jusqu’en 2028. L’effectif a aussi connu un important renouvellement : le contrat de Riyad Mahrez a été résilié en juillet 2026 après l’annonce de sa retraite internationale avec l’Algérie, et Al-Ahli a répondu en battant son record de transfert pour s’offrir le meneur de jeu de Krasnodar Eduard Spertsyan et en recrutant l’ailier portugais Francisco Trincão dans le cadre d’un transfert de 85 millions d’euros.

Ivan Toney reste le point de référence de l’attaque après avoir remporté le Soulier d’or 2025/26, tandis que l’ossature de l’équipe, dont Roger Ibañez et le gardien Edouard Mendy, fournit une base défensive solide sur laquelle Pusic peut s’appuyer.

Histoire de la King Abdullah Sports City

La King Abdullah Sports City, connue sous le nom de « The Jewel », est un stade polyvalent et une cité sportive située à 30 km au nord de Djeddah. Elle a été construite pour doter la ville côtière d’un site de football de classe mondiale, remplaçant le Prince Abdullah Al Faisal Stadium, plus petit et en grande partie non couvert, où jouaient auparavant les clubs de Djeddah.

Le stade a ouvert en 2014 et il est le deuxième plus grand d’Arabie saoudite après le King Fahd Stadium de Riyad, avec une capacité de plus de 60 000 places. Al-Ahli partage l’enceinte avec un autre club de Saudi Pro League, Al-Ittihad.

En dehors du football, le site a accueilli le Greatest Royal Rumble de la WWE en 2018, la revanche Usyk vs Joshua « Rage on the Red Sea » en août 2022, et, plus récemment, la finale de la Supercoupe d’Espagne 2026 entre Barcelone et le Real Madrid le 11 janvier.