Peu d’équipes dans le football mondial peuvent rivaliser avec la quête incessante de trophées qui caractérise le Real Madrid. Champion récurrent en Liga et institution du football européen, le Real Madrid continue d’attirer des millions de supporters à travers le monde.

Qu’il s’agisse de décrocher des billets en vente primaire difficiles à obtenir ou de s’orienter sur le marché secondaire, GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets du Real Madrid pour la saison 2026/27.

Prochains matches du Real Madrid en 2026/27

Date et heure du coup d’envoi Match Compétition Billets sam. 22 août, 20 h 30 RCD Espanyol vs Real Madrid La Liga Billets mer. 26 août, 20 h 00 Real Madrid vs Real Sociedad La Liga Billets dim. 30 août, 16 h 00 Real Madrid vs Málaga CF La Liga Billets ven. 4 sept., 20 h 00 Real Betis vs Real Madrid La Liga Billets dim. 13 sept., 20 h 00 Real Madrid vs Rayo Vallecano La Liga Billets mer. 16 sept., 20 h 00 Elche CF vs Real Madrid La Liga Billets dim. 20 sept., 20 h 00 Atlético Madrid vs Real Madrid La Liga Billets dim. 11 oct., 20 h 00 Real Madrid vs Villarreal CF La Liga Billets dim. 18 oct., 20 h 00 Real Madrid vs Sevilla FC La Liga Billets dim. 25 oct., 19 h 00 El Clasico : FC Barcelona vs Real Madrid La Liga Billets dim. 1 nov., 19 h 00 Racing Santander vs Real Madrid La Liga Billets dim. 8 nov., 19 h 00 Valencia CF vs Real Madrid La Liga Billets dim. 22 nov., 19 h 00 Real Madrid vs Celta Vigo La Liga Billets dim. 29 nov., 19 h 00 Real Madrid vs Deportivo Alavés La Liga Billets dim. 6 déc., 19 h 00 Athletic Club vs Real Madrid La Liga Billets dim. 13 déc., 19 h 00 Real Madrid vs CA Osasuna La Liga Billets dim. 20 déc., 19 h 00 Deportivo La Coruña vs Real Madrid La Liga Billets dim. 3 janv., 19 h 00 Real Madrid vs Getafe CF La Liga Billets dim. 10 janv., 19 h 00 Real Madrid vs Levante UD La Liga Billets dim. 17 janv., 19 h 00 Málaga CF vs Real Madrid La Liga Billets dim. 24 janv., 19 h 00 Real Madrid vs Real Betis La Liga Billets dim. 31 janv., 19 h 00 Rayo Vallecano vs Real Madrid La Liga Billets dim. 7 févr., 19 h 00 Real Sociedad vs Real Madrid La Liga Billets dim. 14 févr., 19 h 00 Real Madrid vs Athletic Club La Liga Billets dim. 21 févr., 19 h 00 Sevilla FC vs Real Madrid La Liga Billets dim. 28 févr., 19 h 00 Real Madrid vs Valencia CF La Liga Billets dim. 7 mars, 19 h 00 Villarreal CF vs Real Madrid La Liga Billets dim. 14 mars, 19 h 00 Real Madrid vs RCD Espanyol La Liga Billets dim. 21 mars, 19 h 00 Celta Vigo vs Real Madrid La Liga Billets dim. 4 avr., 20 h 00 Real Madrid vs Atlético Madrid La Liga Billets dim. 11 avr., 20 h 00 CA Osasuna vs Real Madrid La Liga Billets dim. 18 avr., 20 h 00 Getafe CF vs Real Madrid La Liga Billets mer. 21 avr., 20 h 00 Real Madrid vs Elche CF La Liga Billets dim. 2 mai, 20 h 00 Levante UD vs Real Madrid La Liga Billets dim. 9 mai, 20 h 00 El Clasico : Real Madrid vs FC Barcelona La Liga Billets dim. 16 mai, 20 h 00 Real Madrid vs Racing Santander La Liga Billets dim. 23 mai, 20 h 00 Deportivo Alavés vs Real Madrid La Liga Billets dim. 30 mai, 20 h 00 Real Madrid vs Deportivo La Coruña La Liga Billets

Comment acheter des billets du Real Madrid ?

Pour acheter des billets, la méthode la plus fiable consiste à passer par le portail officiel de billetterie du Real Madrid. Il est conseillé de consulter régulièrement le site pour obtenir des informations sur la mise en vente, les dates de sortie des billets et les disponibilités.

Les billets sont souvent mis en ligne quelques semaines avant chaque match, et il peut être nécessaire de créer un compte et de fournir des informations personnelles. Être membre du club vous donne également la priorité si vous cherchez à obtenir des places pour les matches au Bernabeu.

Pour certains matches moins demandés, il peut rester des billets après que les Socios (membres actionnaires du club) et les membres Madridista Premium ont eu la possibilité d’acheter leurs places.

En tant que l’un des plus grands clubs d’Espagne et d’Europe, le Real Madrid suscite logiquement une énorme demande pour ses matches, avec des billets souvent épuisés par les canaux officiels bien avant le jour de la rencontre.

Voici ce qu’il faut savoir en un coup d’œil :

Socios (membres du club) : les propriétaires à part entière du club bénéficient de la priorité absolue sur toutes les ventes de billets, généralement environ 10 à 12 jours avant le match.

les propriétaires à part entière du club bénéficient de la priorité absolue sur toutes les ventes de billets, généralement environ 10 à 12 jours avant le match. Membres Madridista Premium : les détenteurs de la carte officielle bénéficient de la deuxième fenêtre d’accès prioritaire, en général 7 à 8 jours avant le coup d’envoi. S’inscrire à Madridista Premium est fortement conseillé si vous voulez avoir une réelle chance d’obtenir des billets grand public au prix facial.

les détenteurs de la carte officielle bénéficient de la deuxième fenêtre d’accès prioritaire, en général 7 à 8 jours avant le coup d’envoi. S’inscrire à Madridista Premium est fortement conseillé si vous voulez avoir une réelle chance d’obtenir des billets grand public au prix facial. Vente générale au public : toutes les places standard restantes sont mises en vente 3 à 5 jours avant le match. Pour les rencontres de Liga de niveau intermédiaire ou à faible demande, de petits lots sont souvent proposés par vagues à mesure que les Socios remettent leurs abonnements à disposition du club (programme Cede tu Asiento).

toutes les places standard restantes sont mises en vente 3 à 5 jours avant le match. Pour les rencontres de Liga de niveau intermédiaire ou à faible demande, de petits lots sont souvent proposés par vagues à mesure que les Socios remettent leurs abonnements à disposition du club (programme Cede tu Asiento). Marchés secondaires : pour les affiches comme El Clásico, El Derbi Madrileño ou les matches à élimination directe de Ligue des champions, la vente au grand public se termine presque instantanément. Les plateformes de revente secondaires légitimes offrent un accès garanti par transfert numérique pour les supporters qui prévoient leur déplacement très en avance ou cherchent des disponibilités de dernière minute.

Combien coûtent les billets du Real Madrid ?

Comme la plupart des équipes de Liga, le Real Madrid propose une tarification par catégories, selon les tranches d’âge, avec notamment des catégories adulte, junior et senior, même si ces tranches diffèrent d’un club à l’autre.

Tarification par catégorie au prix facial : les billets vendus directement par le club pour les matches standards de Liga se situent généralement entre 75 € et 210 €, selon la catégorie (Fondo, Tribuna ou Lateral) et la hauteur dans le stade.

les billets vendus directement par le club pour les matches standards de Liga se situent généralement entre 75 € et 210 €, selon la catégorie (Fondo, Tribuna ou Lateral) et la hauteur dans le stade. Affiches de prestige et tarification dynamique : pour les grands chocs contre Barcelone, l’Atlético Madrid ou les meilleurs adversaires européens, le Real Madrid applique une tarification dynamique. Les prix faciaux pour des places de catégorie 1 s’échelonnent régulièrement de 350 € à plus de 500 €.

pour les grands chocs contre Barcelone, l’Atlético Madrid ou les meilleurs adversaires européens, le Real Madrid applique une tarification dynamique. Les prix faciaux pour des places de catégorie 1 s’échelonnent régulièrement de 350 € à plus de 500 €. Entrée sur le marché secondaire : sur les agrégateurs fiables et les sites de revente, les places d’entrée de gamme pour les matches de championnat standards commencent autour de 100 € à 130 €, tandis que les billets pour El Clásico démarrent régulièrement plus près de 450 € à plus de 600 €.

Il y a bien sûr des affiches de prestige contre des adversaires de renom, comme « El Clásico » (Real Madrid vs Barcelone) et « El Derbi Madrileno » (Real Madrid vs Atletico Madrid), qui relèvent de la catégorie la plus élevée, avec des prix qui augmentent en conséquence.

Comment acheter des billets et forfaits hospitalité du Real Madrid ?

Si vous souhaitez acheter des billets hospitalité du Real Madrid, il vaut la peine de consulter le site officiel du club.

Tous les billets VIP du Real Madrid incluent des places dans les tribunes latérales Est (Este) ou Ouest (Oeste), avec les meilleures vues sur le match. Ces perspectives de premier ordre s’accompagnent d’une restauration haut de gamme dans des restaurants situés à quelques pas du stade. Voici quelques options disponibles :

Silver / Matchday Premium : salon hors stade (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), buffet cocktail et boissons 2 à 2,5 heures avant le coup d’envoi, à partir de 300 € par match

salon hors stade (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), buffet cocktail et boissons 2 à 2,5 heures avant le coup d’envoi, Gold Hospitality : salon dans le stade à proximité de votre place, buffet cocktail et boissons 90 minutes avant le coup d’envoi jusqu’à 30 minutes après le match, à partir de 990 € par match

salon dans le stade à proximité de votre place, buffet cocktail et boissons 90 minutes avant le coup d’envoi jusqu’à 30 minutes après le match, Seat Unique Premium (Ligue des champions) : places en tribune latérale, hospitalité complète, boissons et restauration, à partir de 775 € par match

Histoire du Bernabeu

Le Santiago Bernabeu est un stade à toit rétractable situé à Madrid. Avec une capacité de presque 80 000 places, c’est le deuxième plus grand stade de football d’Espagne, et il est le domicile du Real Madrid depuis son achèvement en 1947.

Le Bernabeu est l’un des stades de football les plus célèbres au monde et a accueilli à quatre reprises la finale de la Coupe d’Europe/UEFA Champions League (1957, 1969, 1980 et 2010), ainsi que la finale de la Coupe du monde de la FIFA 1982, lors de laquelle l’Italie a battu l’Allemagne de l’Ouest 3-1.

En dehors du football, le Bernabeu a également accueilli au fil des années de nombreuses légendes internationales et espagnoles de la musique, parmi lesquelles Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, les Rolling Stones et, plus récemment, Taylor Swift lors de son Eras Tour record.