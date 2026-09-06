La 5e place de Real Betis la saison dernière a égalé sa meilleure performance en Liga depuis plus de 20 ans. Le fait que le groupe de Manuel Pellegrini ait également atteint les quarts de finale de la Coupe du Roi et de la Ligue Europa leur donne aussi de l’espoir quant à de plus grandes choses à venir. Réservez dès aujourd’hui vos billets pour les prochains matches de Real Betis.

La forme à domicile a été un facteur clé derrière l’excellente position de Real Betis au classement la saison passée. Après une défaite 5-3 contre Barcelone en décembre, les « Heliopolitanos » sont restés invaincus dans leur domicile temporaire de l’Estadio La Cartuja jusqu’à la fin de la saison 2025/26 de Liga. Après avoir déjà battu le Real Madrid devant ses chers Béticos en septembre, cette excellente forme à domicile semble bien partie pour se poursuivre.

Les fervents supporters du Betis seront aussi encouragés par les recrues estivales de leur club. Des joueurs comme Troy Parrott, Facundo Bernal et Fran García se sont rapidement adaptés et ont déjà un impact positif. Les meilleurs buteurs de la saison dernière, Cucho Hernández et Abde Ezzalzouli, cherchent eux aussi à entretenir leur dynamique.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations billetterie pour savoir comment obtenir des places pour les matches de Real Betis, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Prochains matches de Real Betis

Date et heure (locales) Affiche Lieu Billets lun. 14 sept. (21 h) Liga : Villarreal vs Real Betis Decathlon Arena (Villeneuve-d'Ascq) Billets jeu. 17 sept. (19 h) Liga : Real Betis vs Getafe Estadio de La Cartuja (Séville) Billets dim. 20 sept. (18 h 30) Liga : Deportivo La Corogne vs Real Betis stade de Riazor (La Corogne) Billets dim. 11 oct. (à confirmer) Liga : Real Betis vs Osasuna Estadio de La Cartuja (Séville) Billets mer. 14 oct. (21 h) Ligue des champions : Real Betis vs Porto Estadio de La Cartuja (Séville) Billets dim. 18 oct. (à confirmer) Liga : Real Betis vs Barcelona Estadio de La Cartuja (Séville) Billets mer. 21 oct. (21 h) Ligue des champions : Real Betis vs Feyenoord Estadio de La Cartuja (Séville) Billets dim. 25 oct. (à confirmer) Liga : Celta Vigo vs Real Betis Estadio de Balaídos (Vigo) Billets dim. 1 nov. (à confirmer) Liga : Real Betis vs Malaga Estadio de La Cartuja (Séville) Billets

Comment acheter des billets pour Real Betis

Vous pouvez acheter des billets officiels pour les matches de Real Betis en ligne via le portail billetterie du club, ou en personne à la Taquilla (guichet) du stade. Les billets sont généralement mis en vente pour le grand public 1 à 3 semaines avant le jour du match.

La plateforme principale et la plus sûre pour réserver des billets est la billetterie en ligne de Real Betis. Vous recevrez un e-billet PDF par e-mail à imprimer ou à enregistrer sur votre téléphone une fois la réservation confirmée. Si vous souhaitez les acheter au guichet du stade de « La Cartuja », celui-ci est normalement ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 14 h et de 17 h à 20 h.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de Real Betis sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters qui espèrent décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets de Real Betis ?

Les billets officiels pour le grand public pour les matches de Real Betis varient généralement de 20 € à 90 € pour les rencontres standards de Liga. Ces prix peuvent grimper à 60 €-160 € et plus pour les matches très demandés comme El Gran Derbi contre Séville ou les affiches face au Real Madrid et à Barcelone.

Les tribunes de l’Estadio de La Cartuja sont globalement divisées en quatre zones principales :

Gol Norte (virage nord) & Gol Sur (virage sud) : situés directement derrière les buts. Ce sont les zones les plus abordables du stade, offrant une ambiance vibrante avec des supporters très bruyants. Les étages supérieurs (Segundo Anfiteatro) proposent les places les moins chères de l’enceinte. (Fourchette de prix : 20 €-50 €)

Fondo (tribune est) : le long du côté du terrain opposé au tunnel des joueurs et aux bancs principaux. Elle offre une excellente vue latérale sur l’action, sans les tarifs premium. (Fourchette de prix : 45 €-80 €)

Preferencia (tribune ouest/principale) : la tribune principale premium sur la longueur du terrain, avec les bancs des joueurs, les loges d’entreprise et les zones médias. (Fourchette de prix : 70 €-160 €+)

Consultez le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou les sites secondaires de revente comme StubHub pour la disponibilité actuelle.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estadio de La Cartuja

L’Estadio de La Cartuja à Séville, inauguré en 1999, est le quatrième plus grand stade d’Espagne et la capitale des grands événements sportifs sur terrain neutre en Andalousie.

Située sur l’historique Isla de La Cartuja, cette enceinte d’élite de 70 000 places est passée d’un rêve olympique sous-exploité à une arène de classe mondiale destinée à accueillir des matches de la Coupe du monde 2030 de la FIFA.

Contrairement à la plupart des stades européens emblématiques, La Cartuja n’a pas été construit pour un club local spécifique. Il appartient plutôt à un comité dirigé par le gouvernement andalou. Il accueille de grandes finales de coupe, des matches internationaux et des concerts de musique légendaires.

Si La Cartuja n’a pas été le domicile permanent d’un club sportif local, il est devenu un filet de sécurité crucial pour Real Betis, qui utilise actuellement le stade comme terrain à domicile temporaire pendant que l’Estadio Benito Villamarin fait l’objet de vastes rénovations.

Moments sportifs mémorables à l’Estadio de La Cartuja :

Finale de la Coupe UEFA (2003) : connue comme « l’invasion pacifique », elle a vu près de 80 000 supporters écossais voyager jusqu’à Séville pour voir le Celtic affronter le Porto de José Mourinho. Le club portugais a remporté un thriller absolu, 3-2 après prolongation, ce qui a marqué le premier grand triomphe européen de Mourinho.

Des records du monde en athlétisme battus : juste après son ouverture en 1999, le stade a accueilli les Championnats du monde d’athlétisme. Le légendaire sprinteur américain Michael Johnson a pulvérisé le record du monde du 400 mètres sur la piste avec un incroyable chrono de 43,18 secondes.

Les triomphes du tennis : dans une brillante démonstration de polyvalence, des ouvriers ont construit des courts de tennis en terre battue temporaires sur la pelouse et, poussée par un public local en fusion, l’Espagne a remporté de manière spectaculaire deux finales de Coupe Davis (2004 & 2011).

Un hôtel dans les tribunes : le complexe du stade abrite en fait un hôtel 4 étoiles appelé l’EXE Isla Cartuja. Plusieurs chambres de l’hôtel sont conçues avec des fenêtres donnant directement sur la pelouse, permettant aux clients de suivre les événements depuis leur lit.

Records et statistiques de Real Betis

Fondé en 1907, le Real Betis est célèbre pour sa base de supporters ouvriers farouchement loyaux, sa culture passionnée et l’une des rivalités urbaines les plus intenses du football espagnol (« El Gran Derbi » contre Séville).

Palmarès du club et principaux trophées

Liga (Première division) : 1 titre (1934–35)

Coupe du Roi (coupe d’Espagne) : 3 titres (1976–77, 2004–05, 2021–22)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre d’apparitions : Joaquín (521), José Ramón Esnaola (460)

Plus grand nombre de buts : Rubén Castro (148), Poli Rincón (84)

La signification de Betis

Le nom « Betis » vient de Baetis, qui était l’ancien nom romain du fleuve Guadalquivir qui traverse Séville.

La signification de Balompié

Contrairement à presque toutes les autres équipes espagnoles qui utilisent le mot fútbol, emprunté à l’anglais, le Betis utilise le mot espagnol Balompié (un composé littéral de balón, qui signifie ballon, et pie, qui signifie pied).

Le lien écossais

Les emblématiques rayures verticales vertes et blanches ont été apportées en Espagne par l’un des fondateurs du club, Manuel Ramos Asencio. Alors qu’il étudiait en Écosse, il a vu jouer le Celtic, est tombé amoureux de ses rayures circulaires vertes et blanches, et a acheté exactement le même tissu. Il a transformé ces rayures horizontales en lignes verticales pour créer l’apparence du Betis.



