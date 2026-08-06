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Ronald Araujo and Marc-Andre ter Stegen of FC Barcelona lift the Copa del Rey trophyGetty Images
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Comment acheter des billets du FC Barcelone pour la saison 2026-2027 : matchs à venir, prix des billets, Liga et plus encore

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Ne manquez pas l’occasion de voir le FC Barcelone en direct cette saison, avec tous les endroits où obtenir des billets

Tout passionné de football rêve d’être au Spotify Camp Nou pour voir Lamine Yamal réussir une percée étourdissante sur son aile, Raphinha transpercer les défenses adverses, ou Pedri glisser une passe impossible dans un trou de souris.

Alors que le FC Barcelone poursuit sa campagne à très haute intensité sous les ordres de Hansi Flick, décrocher des places pour voir le Barça en direct en Catalogne reste l’une des expériences les plus convoitées du sport européen.

Laissez GOAL vous expliquer où trouver des billets pour Barcelone et combien ils coûteront.

Billets FC BarceloneRéserver maintenant

Prochains matches de Barcelone en 2026/27

Date et heure du coup d’envoiMatchCompétitionBillets
dim. 16 août, 20h00FC Barcelona vs Athletic ClubLa LigaBillets
dim. 23 août, 19h00Elche CF vs FC BarcelonaLa LigaBillets
dim. 30 août, 19h00FC Barcelona vs Rayo VallecanoLa LigaBillets
dim. 6 sept., 20h00Valencia CF vs FC BarcelonaLa LigaBillets
mer. 16 sept., 20h00FC Barcelona vs Real Racing ClubLa LigaBillets
dim. 20 sept., 20h00Sevilla FC vs FC BarcelonaLa LigaBillets
dim. 27 sept., 19h00FC Barcelona vs Real SociedadLa LigaBillets
dim. 4 oct., 19h00RC Celta Vigo vs FC BarcelonaLa LigaBillets
dim. 18 oct., 19h00FC Barcelona vs RCD MallorcaLa LigaBillets
dim. 25 oct., 19h00FC Barcelona vs Real MadridLa LigaBillets
dim. 1 nov., 19h00CA Osasuna vs FC BarcelonaLa LigaBillets
dim. 8 nov., 20h00Atlético Madrid vs FC BarcelonaLa LigaBillets
dim. 22 nov., 19h00FC Barcelona vs Villarreal CFLa LigaBillets
dim. 29 nov., 19h00Real Betis vs FC BarcelonaLa LigaBillets
dim. 6 déc., 19h00FC Barcelona vs Girona FCLa LigaBillets
dim. 13 déc., 19h00Deportivo Alavés vs FC BarcelonaLa LigaBillets
dim. 20 déc., 19h00FC Barcelona vs UD Las PalmasLa LigaBillets
dim. 3 janv., 19h00RCD Espanyol vs FC BarcelonaLa LigaBillets
dim. 10 janv., 19h00FC Barcelona vs Getafe CFLa LigaBillets
dim. 17 janv., 19h00Athletic Club vs FC BarcelonaLa LigaBillets
dim. 24 janv., 19h00FC Barcelona vs Elche CFLa LigaBillets
dim. 31 janv., 19h00Rayo Vallecano vs FC BarcelonaLa LigaBillets
dim. 7 févr., 20h00FC Barcelona vs Atlético MadridLa LigaBillets
dim. 14 févr., 19h00Real Sociedad vs FC BarcelonaLa LigaBillets
dim. 21 févr., 19h00FC Barcelona vs Sevilla FCLa LigaBillets
dim. 28 févr., 19h00Villarreal CF vs FC BarcelonaLa LigaBillets
dim. 7 mars, 19h00FC Barcelona vs RC Celta VigoLa LigaBillets
dim. 14 mars, 19h00RCD Mallorca vs FC BarcelonaLa LigaBillets
dim. 21 mars, 19h00FC Barcelona vs CA OsasunaLa LigaBillets
dim. 4 avr., 20h00Girona FC vs FC BarcelonaLa LigaBillets
dim. 11 avr., 20h00FC Barcelona vs Real BetisLa LigaBillets
dim. 18 avr., 20h00FC Barcelona vs RCD EspanyolLa LigaBillets
mer. 21 avr., 20h00UD Las Palmas vs FC BarcelonaLa LigaBillets
dim. 2 mai, 20h00FC Barcelona vs Deportivo AlavésLa LigaBillets
dim. 9 mai, 20h00Real Madrid vs FC BarcelonaLa LigaBillets
dim. 16 mai, 20h00FC Barcelona vs Valencia CFLa LigaBillets
dim. 23 mai, 20h00Real Racing Club vs FC BarcelonaLa LigaBillets
dim. 30 mai, 20h00Getafe CF vs FC BarcelonaLa LigaBillets

Comment acheter des billets pour Barcelone ?

Comprendre la mise en vente des billets du FC Barcelone suppose de connaître le modèle d’attribution par paliers du club :

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FC Valence crest
FC Valence
VAL
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
  • Priorité aux socios (membres du club) : Les membres officiels du club bénéficient d’un accès prioritaire pour acheter des billets à l’unité avant l’ouverture des ventes au grand public.
  • Membres Culés Premium : Les détenteurs de l’adhésion officielle de supporters profitent d’une deuxième fenêtre prioritaire, généralement 5 à 7 jours avant le coup d’envoi. S’inscrire à ce programme est fortement recommandé pour les supporters non-résidents qui visent des billets au prix facial.
  • Ventes au grand public : Les places restantes en admission générale sont mises en vente en ligne via le portail officiel billetterie du FC Barcelone environ 3 à 5 jours avant un match. Comme les abonnés peuvent remettre leurs sièges dans le système via le programme Seient Lliure, des billets supplémentaires apparaissent souvent par petits lots jusqu’au jour du match.
  • Marchés secondaires : Pour les affiches très demandées, comme El Clásico, les matches à élimination directe en Europe ou les derbies contre l’Espanyol, les mises en vente officielles se vendent en quelques minutes. Des plateformes de revente vérifiées comme StubHub proposent des transferts garantis de billets mobiles pour les supporters venant de l’étranger qui doivent confirmer leurs places bien à l’avance.

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Combien coûtent les billets pour Barcelone ?

Pour celles et ceux qui souhaitent acheter des billets pour Barcelone au Camp Nou match par match, les prix adultes vont de 50 € à 120 € lorsque vous les achetez directement auprès du club. Le tarif varie selon l’adversaire et l’emplacement dans le stade.

Gardez un œil sur le portail officiel billetterie du club pour plus d’informations sur les disponibilités et les prix. Billets sur des sites secondaires de revente comme StubHub.

Comme la plupart des équipes de Liga, Barcelone propose une tarification par paliers, selon les tranches d’âge, avec notamment des catégories adulte, junior et senior, mais ces tranches diffèrent d’un club à l’autre.

En plus de ces facteurs, l’emplacement du siège dans le stade influe fortement sur le prix du billet, les meilleures vues étant souvent les plus chères. Il y a bien sûr aussi les grandes affiches contre des adversaires prestigieux, comme El Clasico (Barcelone vs Real Madrid), qui appartiennent à la catégorie la plus élevée, avec des prix qui augmentent en conséquence.

Histoire du Camp Nou

Le stade du Camp Nou a été construit en 1957 pour remplacer l’ancien stade des Corts, devenu trop petit pour la base grandissante de supporters du FC Barcelone. Il est alors devenu le plus grand stade d’Europe, avec une capacité de 93 053 spectateurs.

En plus d’avoir accueilli deux finales de Coupe d’Europe/Ligue des champions (1989 et 1999) et deux finales de Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe (1972 et 1982), le Camp Nou a aussi accueilli des concerts de grands artistes comme U2, Bruce Springsteen et Beyonce.

À la suite de sa récente rénovation, la capacité d’accueil devrait passer à 105 000 places, ce qui en fera de nouveau le plus grand stade d’Europe en nombre de sièges et le troisième plus grand stade de football au monde.

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Obtenir des billets pour Barcelone offre aux supporters une occasion inoubliable de voir en direct au stade des circuits de passes complexes et un effectif rempli de stars. Avant de verrouiller vos choix finaux de coupons ou de personnaliser vos paris combinés, assurez-vous de profiter des offres premium pour les nouveaux clients. Nous vous encourageons à consulter notre présentation actualisée de l’offre de bienvenue parimatch pour enrichir votre parcours pendant le tournoi.

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