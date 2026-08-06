Tout passionné de football rêve d’être au Spotify Camp Nou pour voir Lamine Yamal réussir une percée étourdissante sur son aile, Raphinha transpercer les défenses adverses, ou Pedri glisser une passe impossible dans un trou de souris.

Alors que le FC Barcelone poursuit sa campagne à très haute intensité sous les ordres de Hansi Flick, décrocher des places pour voir le Barça en direct en Catalogne reste l’une des expériences les plus convoitées du sport européen.

Laissez GOAL vous expliquer où trouver des billets pour Barcelone et combien ils coûteront.

Prochains matches de Barcelone en 2026/27

Date et heure du coup d’envoi Match Compétition Billets dim. 16 août, 20h00 FC Barcelona vs Athletic Club La Liga Billets dim. 23 août, 19h00 Elche CF vs FC Barcelona La Liga Billets dim. 30 août, 19h00 FC Barcelona vs Rayo Vallecano La Liga Billets dim. 6 sept., 20h00 Valencia CF vs FC Barcelona La Liga Billets mer. 16 sept., 20h00 FC Barcelona vs Real Racing Club La Liga Billets dim. 20 sept., 20h00 Sevilla FC vs FC Barcelona La Liga Billets dim. 27 sept., 19h00 FC Barcelona vs Real Sociedad La Liga Billets dim. 4 oct., 19h00 RC Celta Vigo vs FC Barcelona La Liga Billets dim. 18 oct., 19h00 FC Barcelona vs RCD Mallorca La Liga Billets dim. 25 oct., 19h00 FC Barcelona vs Real Madrid La Liga Billets dim. 1 nov., 19h00 CA Osasuna vs FC Barcelona La Liga Billets dim. 8 nov., 20h00 Atlético Madrid vs FC Barcelona La Liga Billets dim. 22 nov., 19h00 FC Barcelona vs Villarreal CF La Liga Billets dim. 29 nov., 19h00 Real Betis vs FC Barcelona La Liga Billets dim. 6 déc., 19h00 FC Barcelona vs Girona FC La Liga Billets dim. 13 déc., 19h00 Deportivo Alavés vs FC Barcelona La Liga Billets dim. 20 déc., 19h00 FC Barcelona vs UD Las Palmas La Liga Billets dim. 3 janv., 19h00 RCD Espanyol vs FC Barcelona La Liga Billets dim. 10 janv., 19h00 FC Barcelona vs Getafe CF La Liga Billets dim. 17 janv., 19h00 Athletic Club vs FC Barcelona La Liga Billets dim. 24 janv., 19h00 FC Barcelona vs Elche CF La Liga Billets dim. 31 janv., 19h00 Rayo Vallecano vs FC Barcelona La Liga Billets dim. 7 févr., 20h00 FC Barcelona vs Atlético Madrid La Liga Billets dim. 14 févr., 19h00 Real Sociedad vs FC Barcelona La Liga Billets dim. 21 févr., 19h00 FC Barcelona vs Sevilla FC La Liga Billets dim. 28 févr., 19h00 Villarreal CF vs FC Barcelona La Liga Billets dim. 7 mars, 19h00 FC Barcelona vs RC Celta Vigo La Liga Billets dim. 14 mars, 19h00 RCD Mallorca vs FC Barcelona La Liga Billets dim. 21 mars, 19h00 FC Barcelona vs CA Osasuna La Liga Billets dim. 4 avr., 20h00 Girona FC vs FC Barcelona La Liga Billets dim. 11 avr., 20h00 FC Barcelona vs Real Betis La Liga Billets dim. 18 avr., 20h00 FC Barcelona vs RCD Espanyol La Liga Billets mer. 21 avr., 20h00 UD Las Palmas vs FC Barcelona La Liga Billets dim. 2 mai, 20h00 FC Barcelona vs Deportivo Alavés La Liga Billets dim. 9 mai, 20h00 Real Madrid vs FC Barcelona La Liga Billets dim. 16 mai, 20h00 FC Barcelona vs Valencia CF La Liga Billets dim. 23 mai, 20h00 Real Racing Club vs FC Barcelona La Liga Billets dim. 30 mai, 20h00 Getafe CF vs FC Barcelona La Liga Billets

Comment acheter des billets pour Barcelone ?

Comprendre la mise en vente des billets du FC Barcelone suppose de connaître le modèle d’attribution par paliers du club :

Priorité aux socios (membres du club) : Les membres officiels du club bénéficient d’un accès prioritaire pour acheter des billets à l’unité avant l’ouverture des ventes au grand public.

Les membres officiels du club bénéficient d’un accès prioritaire pour acheter des billets à l’unité avant l’ouverture des ventes au grand public. Membres Culés Premium : Les détenteurs de l’adhésion officielle de supporters profitent d’une deuxième fenêtre prioritaire, généralement 5 à 7 jours avant le coup d’envoi. S’inscrire à ce programme est fortement recommandé pour les supporters non-résidents qui visent des billets au prix facial.

Les détenteurs de l’adhésion officielle de supporters profitent d’une deuxième fenêtre prioritaire, généralement 5 à 7 jours avant le coup d’envoi. S’inscrire à ce programme est fortement recommandé pour les supporters non-résidents qui visent des billets au prix facial. Ventes au grand public : Les places restantes en admission générale sont mises en vente en ligne via le portail officiel billetterie du FC Barcelone environ 3 à 5 jours avant un match. Comme les abonnés peuvent remettre leurs sièges dans le système via le programme Seient Lliure, des billets supplémentaires apparaissent souvent par petits lots jusqu’au jour du match.

Les places restantes en admission générale sont mises en vente en ligne via le portail officiel billetterie du FC Barcelone environ 3 à 5 jours avant un match. Comme les abonnés peuvent remettre leurs sièges dans le système via le programme Seient Lliure, des billets supplémentaires apparaissent souvent par petits lots jusqu’au jour du match. Marchés secondaires : Pour les affiches très demandées, comme El Clásico, les matches à élimination directe en Europe ou les derbies contre l’Espanyol, les mises en vente officielles se vendent en quelques minutes. Des plateformes de revente vérifiées comme StubHub proposent des transferts garantis de billets mobiles pour les supporters venant de l’étranger qui doivent confirmer leurs places bien à l’avance.

Combien coûtent les billets pour Barcelone ?

Pour celles et ceux qui souhaitent acheter des billets pour Barcelone au Camp Nou match par match, les prix adultes vont de 50 € à 120 € lorsque vous les achetez directement auprès du club. Le tarif varie selon l’adversaire et l’emplacement dans le stade.

Gardez un œil sur le portail officiel billetterie du club pour plus d’informations sur les disponibilités et les prix. Billets sur des sites secondaires de revente comme StubHub.

Comme la plupart des équipes de Liga, Barcelone propose une tarification par paliers, selon les tranches d’âge, avec notamment des catégories adulte, junior et senior, mais ces tranches diffèrent d’un club à l’autre.

En plus de ces facteurs, l’emplacement du siège dans le stade influe fortement sur le prix du billet, les meilleures vues étant souvent les plus chères. Il y a bien sûr aussi les grandes affiches contre des adversaires prestigieux, comme El Clasico (Barcelone vs Real Madrid), qui appartiennent à la catégorie la plus élevée, avec des prix qui augmentent en conséquence.

Histoire du Camp Nou

Le stade du Camp Nou a été construit en 1957 pour remplacer l’ancien stade des Corts, devenu trop petit pour la base grandissante de supporters du FC Barcelone. Il est alors devenu le plus grand stade d’Europe, avec une capacité de 93 053 spectateurs.

En plus d’avoir accueilli deux finales de Coupe d’Europe/Ligue des champions (1989 et 1999) et deux finales de Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe (1972 et 1982), le Camp Nou a aussi accueilli des concerts de grands artistes comme U2, Bruce Springsteen et Beyonce.

À la suite de sa récente rénovation, la capacité d’accueil devrait passer à 105 000 places, ce qui en fera de nouveau le plus grand stade d’Europe en nombre de sièges et le troisième plus grand stade de football au monde.

Obtenir des billets pour Barcelone offre aux supporters une occasion inoubliable de voir en direct au stade des circuits de passes complexes et un effectif rempli de stars. Avant de verrouiller vos choix finaux de coupons ou de personnaliser vos paris combinés, assurez-vous de profiter des offres premium pour les nouveaux clients. Nous vous encourageons à consulter notre présentation actualisée de l’offre de bienvenue parimatch pour enrichir votre parcours pendant le tournoi.