Tout passionné de football rêve d’être au Spotify Camp Nou pour voir Lamine Yamal réussir une percée étourdissante sur son aile, Raphinha transpercer les défenses adverses, ou encore Pedri glisser une passe impossible dans un trou de souris.

Alors que le FC Barcelone poursuit sa campagne à haute intensité sous les ordres de Hansi Flick, décrocher des places pour voir le Barça en direct en Catalogne reste l’une des expériences les plus convoitées du sport européen.

Laissez GOAL vous expliquer où trouver des billets pour Barcelone et combien ils coûteront.

Prochains matches du FC Barcelone en 2026/27

Date et heure du coup d’envoi Affiche Compétition Billets dim. 16 août, 20h00 FC Barcelone vs Athletic Club La Liga Billets dim. 23 août, 19h00 Elche CF vs FC Barcelone La Liga Billets dim. 30 août, 19h00 FC Barcelone vs Rayo Vallecano La Liga Billets dim. 6 sept., 20h00 Valencia CF vs FC Barcelone La Liga Billets mer. 16 sept., 20h00 FC Barcelone vs Real Racing Club La Liga Billets dim. 20 sept., 20h00 Sevilla FC vs FC Barcelone La Liga Billets dim. 27 sept., 19h00 FC Barcelone vs Real Sociedad La Liga Billets dim. 4 oct., 19h00 RC Celta Vigo vs FC Barcelone La Liga Billets dim. 18 oct., 19h00 FC Barcelone vs RCD Mallorca La Liga Billets dim. 25 oct., 19h00 FC Barcelone vs Real Madrid La Liga Billets dim. 1 nov., 19h00 CA Osasuna vs FC Barcelone La Liga Billets dim. 8 nov., 20h00 Atlético Madrid vs FC Barcelone La Liga Billets dim. 22 nov., 19h00 FC Barcelone vs Villarreal CF La Liga Billets dim. 29 nov., 19h00 Real Betis vs FC Barcelone La Liga Billets dim. 6 déc., 19h00 FC Barcelone vs Girona FC La Liga Billets dim. 13 déc., 19h00 Deportivo Alavés vs FC Barcelone La Liga Billets dim. 20 déc., 19h00 FC Barcelone vs UD Las Palmas La Liga Billets dim. 3 janv., 19h00 RCD Espanyol vs FC Barcelone La Liga Billets dim. 10 janv., 19h00 FC Barcelone vs Getafe CF La Liga Billets dim. 17 janv., 19h00 Athletic Club vs FC Barcelone La Liga Billets dim. 24 janv., 19h00 FC Barcelone vs Elche CF La Liga Billets dim. 31 janv., 19h00 Rayo Vallecano vs FC Barcelone La Liga Billets dim. 7 févr., 20h00 FC Barcelone vs Atlético Madrid La Liga Billets dim. 14 févr., 19h00 Real Sociedad vs FC Barcelone La Liga Billets dim. 21 févr., 19h00 FC Barcelone vs Sevilla FC La Liga Billets dim. 28 févr., 19h00 Villarreal CF vs FC Barcelone La Liga Billets dim. 7 mars, 19h00 FC Barcelone vs RC Celta Vigo La Liga Billets dim. 14 mars, 19h00 RCD Mallorca vs FC Barcelone La Liga Billets dim. 21 mars, 19h00 FC Barcelone vs CA Osasuna La Liga Billets dim. 4 avr., 20h00 Girona FC vs FC Barcelone La Liga Billets dim. 11 avr., 20h00 FC Barcelone vs Real Betis La Liga Billets dim. 18 avr., 20h00 FC Barcelone vs RCD Espanyol La Liga Billets mer. 21 avr., 20h00 UD Las Palmas vs FC Barcelone La Liga Billets dim. 2 mai, 20h00 FC Barcelone vs Deportivo Alavés La Liga Billets dim. 9 mai, 20h00 Real Madrid vs FC Barcelone La Liga Billets dim. 16 mai, 20h00 FC Barcelone vs Valencia CF La Liga Billets dim. 23 mai, 20h00 Real Racing Club vs FC Barcelone La Liga Billets dim. 30 mai, 20h00 Getafe CF vs FC Barcelone La Liga Billets

Comment acheter des billets pour Barcelone ?

Pour s’y retrouver dans les mises en vente de billets du FC Barcelone, il faut comprendre le modèle d’attribution par paliers du club :

Priorité aux socios (membres du club) : Les membres officiels du club bénéficient d’un accès prioritaire pour acheter des billets à l’unité avant l’ouverture de la vente au grand public.

Les membres officiels du club bénéficient d’un accès prioritaire pour acheter des billets à l’unité avant l’ouverture de la vente au grand public. Membres Culés Premium : Les détenteurs de l’adhésion officielle de supporters bénéficient d’une deuxième fenêtre prioritaire, généralement 5 à 7 jours avant le coup d’envoi. S’inscrire à ce programme est vivement recommandé pour les supporters ne résidant pas sur place qui visent des billets au prix facial.

Les détenteurs de l’adhésion officielle de supporters bénéficient d’une deuxième fenêtre prioritaire, généralement 5 à 7 jours avant le coup d’envoi. S’inscrire à ce programme est vivement recommandé pour les supporters ne résidant pas sur place qui visent des billets au prix facial. Mises en vente grand public : Les places restantes en admission générale sont mises en ligne sur le portail officiel de billetterie du FC Barcelone environ 3 à 5 jours avant le match. Comme les abonnés peuvent remettre leurs sièges dans le système via le programme Seient Lliure, des billets supplémentaires apparaissent souvent par petits lots jusqu’au jour du match.

Les places restantes en admission générale sont mises en ligne sur le portail officiel de billetterie du FC Barcelone environ 3 à 5 jours avant le match. Comme les abonnés peuvent remettre leurs sièges dans le système via le programme Seient Lliure, des billets supplémentaires apparaissent souvent par petits lots jusqu’au jour du match. Marchés secondaires : Pour les affiches à forte demande, comme El Clásico, les matches à élimination directe en Europe, ou les derbies contre l’Espanyol, les ventes officielles affichent complet en quelques minutes. Des plateformes de revente vérifiées comme StubHub proposent des transferts garantis de billets mobiles pour les supporters venant de l’étranger qui ont besoin de confirmer leurs places bien à l’avance.

Combien coûtent les billets pour Barcelone ?

Pour ceux qui souhaitent acheter des billets de Barcelone au Camp Nou match par match, les tarifs adultes varient de 50 € à 120 € lorsque vous les achetez directement auprès du club. Le prix fluctue selon l’adversaire et l’emplacement dans le stade.

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations sur les disponibilités et les prix. Billets sur des sites de revente secondaires comme StubHub.

Comme la plupart des équipes de Liga, Barcelone propose une tarification par catégories, selon les tranches d’âge, notamment adulte, junior et senior, mais ces catégories varient d’un club à l’autre.

En plus de ces facteurs, l’emplacement du siège dans le stade influe fortement sur le prix du billet, les meilleures vues étant souvent les plus chères. Il y a aussi, bien sûr, les affiches de prestige contre de grands adversaires, comme El Clasico (Barcelone vs Real Madrid), qui appartiennent à la catégorie la plus élevée, avec des prix qui augmentent en conséquence.

Histoire du Camp Nou

Le stade du Camp Nou a été construit en 1957 pour remplacer l’ancien stade des Corts, devenu trop petit pour la base de supporters grandissante du FC Barcelone. Il est alors devenu le plus grand stade d’Europe, avec une capacité de 93 053 spectateurs.

En plus d’avoir accueilli deux finales de Coupe d’Europe/Ligue des champions (1989 et 1999) et deux finales de Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe (1972 et 1982), le Camp Nou a aussi accueilli des concerts d’artistes majeurs comme U2, Bruce Springsteen et Beyonce.

À la suite de sa récente rénovation, la capacité d’accueil devrait passer à 105 000 places, ce qui en ferait à nouveau le plus grand stade d’Europe en nombre de places assises et le troisième plus grand stade de football au monde.