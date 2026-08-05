Comment acheter des billets de Trabzonspor pour voir Mohamed Salah : prix et calendrier de la Süper Lig 2026/27

Trabzonspor a réussi l’un des plus grands coups du mercato mondial cet été en s’accordant sur un contrat de deux ans avec la légende de Liverpool Mohamed Salah après son transfert libre retentissant en Turquie. L’arrivée de la superstar égyptienne sur la côte de la mer Noire a provoqué une onde de choc en Trendyol Süper Lig, transformant instantanément Trabzonspor en l’une des équipes qui suscitent le plus d’attention dans le football européen pour la saison 2026/27.

La demande pour les billets à domicile afin de voir Salah sous le maillot de Trabzonspor devrait immédiatement exploser, mais GOAL est là pour vous guider. Du calendrier actualisé des matches aux différentes catégories de prix, en passant par des conseils d’initiés pour trouver rapidement des places, ce guide détaille tout ce qu’il faut savoir pour réserver votre place au stade et voir Mohamed Salah à l’œuvre.

Ce que l’on sait de l’arrivée de Mohamed Salah à Trabzonspor

Mohamed Salah a finalisé son arrivée à Trabzonspor en tant que joueur libre après neuf ans à Liverpool, où il a inscrit 257 buts en 442 apparitions et est devenu une icône de la Premier League. L’attaquant de 34 ans est devenu disponible après la fin anticipée de son contrat à Anfield d’un commun accord, et il avait été fortement annoncé du côté de Beşiktaş avant que cette opération ne capote en raison de désaccords financiers et sur les droits à l’image, ouvrant la porte à un incroyable détournement de dernière minute de la part de Trabzonspor.

Salah est arrivé à Istanbul pour sa visite médicale avant de poursuivre vers Trabzon afin de finaliser les formalités d’un contrat de deux ans. Il rejoint une équipe de Trabzonspor qui a terminé troisième de Süper Lig la saison dernière, décrochant une qualification pour la Ligue Europa, et mènera désormais la quête du club vers un premier titre de champion depuis 2021/22.

La campagne 2024/25 de Salah à Liverpool a été l’une des plus grandes saisons individuelles de l’histoire de la Premier League : il a remporté le Soulier d’or, le Playmaker Award et le prix de Joueur de la saison de Premier League lors du même exercice, une performance qu’aucun joueur n’avait réalisée auparavant. Son arrivée à Papara Park fait instantanément des matches à domicile de Trabzonspor en 2026/27 parmi les billets les plus convoités du football turc.

Quand joue Trabzonspor ?

Trabzonspor dispose d’un calendrier national chargé tout au long de la campagne 2026/27, avec la Trendyol Süper Lig et un potentiel parcours en Türkiye Kupası.

Date et heure Match Lieu Billets sam. 15 août 2026 · 16h00 Kasımpaşa vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul Billets dim. 23 août 2026 · 17h00 Trabzonspor vs Başakşehir Papara Park, Trabzon Billets dim. 30 août 2026 · 17h00 Amed Sportif vs Trabzonspor Diyarbakır Stadyumu, Diyarbakır Billets dim. 6 septembre 2026 · 17h00 Trabzonspor vs Gençlerbirliği Papara Park, Trabzon Billets dim. 13 septembre 2026 · 17h00 Konyaspor vs Trabzonspor Konya Büyükşehir Stadyumu, Konya Billets dim. 20 septembre 2026 · 17h00 Trabzonspor vs Galatasaray Papara Park, Trabzon Billets dim. 11 octobre 2026 · 17h00 Samsunspor vs Trabzonspor Samsun 19 Mayıs Stadyumu, Samsun Billets dim. 18 octobre 2026 · 17h00 Trabzonspor vs Beşiktaş Papara Park, Trabzon Billets dim. 25 octobre 2026 · 18h00 Rizespor vs Trabzonspor Çaykur Didi Stadyumu, Rize Billets dim. 1er novembre 2026 · 18h00 Trabzonspor vs Gaziantep FK Papara Park, Trabzon Billets dim. 8 novembre 2026 · 18h00 Alanyaspor vs Trabzonspor Alanya Oba Stadyumu, Antalya Billets dim. 22 novembre 2026 · 18h00 Trabzonspor vs Eyüpspor Papara Park, Trabzon Billets dim. 29 novembre 2026 · 18h00 Göztepe vs Trabzonspor Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir Billets dim. 6 décembre 2026 · 18h00 Trabzonspor vs Çorum FK Papara Park, Trabzon Billets dim. 13 décembre 2026 · 18h00 Fenerbahçe vs Trabzonspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Istanbul Billets dim. 20 décembre 2026 · 18h00 Trabzonspor vs Kocaelispor Papara Park, Trabzon Billets dim. 17 janvier 2027 · 18h00 Erzurumspor FK vs Trabzonspor Kazım Karabekir Stadyumu, Erzurum Billets dim. 24 janvier 2027 · 18h00 Trabzonspor vs Kasımpaşa Papara Park, Trabzon Billets dim. 31 janvier 2027 · 18h00 Başakşehir vs Trabzonspor Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, Istanbul Billets dim. 7 février 2027 · 18h00 Trabzonspor vs Amed Sportif Papara Park, Trabzon Billets dim. 14 février 2027 · 18h00 Gençlerbirliği vs Trabzonspor Eryaman Stadyumu, Ankara Billets dim. 21 février 2027 · 18h00 Trabzonspor vs Konyaspor Papara Park, Trabzon Billets dim. 28 février 2027 · 18h00 Galatasaray vs Trabzonspor RAMS Park, Istanbul Billets dim. 7 mars 2027 · 18h00 Trabzonspor vs Samsunspor Papara Park, Trabzon Billets dim. 14 mars 2027 · 18h00 Beşiktaş vs Trabzonspor Tüpraş Stadyumu (Vodafone Park), Istanbul Billets dim. 21 mars 2027 · 18h00 Trabzonspor vs Rizespor Papara Park, Trabzon Billets dim. 4 avril 2027 · 17h00 Gaziantep FK vs Trabzonspor Gaziantep Stadyumu, Gaziantep Billets dim. 11 avril 2027 · 17h00 Trabzonspor vs Alanyaspor Papara Park, Trabzon Billets dim. 18 avril 2027 · 17h00 Eyüpspor vs Trabzonspor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, Istanbul Billets dim. 25 avril 2027 · 17h00 Trabzonspor vs Göztepe Papara Park, Trabzon Billets dim. 2 mai 2027 · 17h00 Çorum FK vs Trabzonspor Çorum Şehir Stadyumu, Çorum Billets dim. 9 mai 2027 · 17h00 Trabzonspor vs Fenerbahçe Papara Park, Trabzon Billets dim. 16 mai 2027 · 17h00 Kocaelispor vs Trabzonspor Kocaeli Stadyumu, Kocaeli Billets dim. 23 mai 2027 · 17h00 Trabzonspor vs Erzurumspor FK Papara Park, Trabzon Billets

Où acheter des billets pour Trabzonspor ?

Il est possible d’obtenir des billets pour les matches de Trabzonspor via les canaux officiels du club ou des plateformes de revente autorisées. Les ventes officielles en Turquie passent principalement par Passolig, le système obligatoire d’identification des supporters et de billetterie mis en place dans les principales divisions du football turc. Les supporters ont généralement besoin d’une carte Passolig active liée à Trabzonspor pour acheter des billets directement auprès de la billetterie du club lors des fenêtres de vente générale.

Cependant, obtenir une carte Passolig locale et gérer les files d’attente de prévente officielles peut souvent s’avérer compliqué pour les supporters internationaux ou les touristes se rendant en Turquie pour un seul match le temps d’un week-end, une difficulté qui devrait être encore plus marquée désormais avec l’attention mondiale portée au club après la signature de Salah. Les processus d’inscription Passolig, les contrôles d’identité et les calendriers de mise en vente stricts affichent fréquemment complet très rapidement pour les matches de premier plan, et avec Salah désormais dans l’effectif, il faut s’attendre à une demande encore plus forte, en particulier pour les rencontres face à Galatasaray, Beşiktaş et Fenerbahçe.

Pour une alternative rapide et sans tracas, les supporters peuvent obtenir des billets vérifiés sur le marché secondaire directement via des plateformes de confiance comme StubHub. Acheter en ligne via des places de marché secondaires permet aux supporters internationaux de comparer les places dans les différentes catégories du stade, de garantir leur entrée bien avant le jour du match et d’effectuer leur achat facilement dans la devise de leur choix.

Option principale : plateforme officielle de billetterie Passolig (nécessite une inscription Passolig active et la vérification d’une pièce d’identité turque ou d’un passeport étranger)

Marché secondaire et revente : StubHub Billets Trabzonspor (accès en ligne instantané, sélection des places garantie, idéal pour les supporters venant de l’étranger)

Guichets du stade : situés au complexe sportif Şenol Güneş les jours de match (sous réserve des places restantes)

Combien coûtent les billets de Trabzonspor ?

Les prix des billets pour les matches de Trabzonspor varient en fonction de l’adversaire, de la zone du stade et de la catégorie du match. Les options les moins chères se trouvent derrière les buts, ce qui rend le football de Süper Lig turque en direct particulièrement accessible et abordable par rapport aux grands championnats d’Europe occidentale. Tous les prix officiels de premier marché et de places de marché sont facturés en livres turques (TRY).

Les matches de championnat standard contre des équipes de milieu de tableau offrent le meilleur rapport qualité-prix pour les supporters au budget serré, mais il faut s’attendre à une hausse générale des prix cette saison sous l’effet Salah, en particulier pour ses débuts à domicile et les grandes affiches de derby. Les places de catégorie 3 et de catégorie 4 derrière les buts proposent généralement les billets les moins chers. Les sièges premium axiaux en tribune principale affichent des tarifs plus élevés en raison de leur vue optimale et de leur proximité avec les bancs des équipes. Les affiches de prestige contre Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş, désormais avec l’attrait supplémentaire de Salah, s’accompagnent d’une tarification dynamique plus élevée dans toutes les catégories en raison d’une demande extrême.

Tribune derrière le but (Kale Arkası) : 300 TRY à 600 TRY (point d’entrée le moins cher pour une expérience de supporter à petit budget)

Virages et tribunes principales supérieures (Maraton Üst) : 650 TRY à 1,200 TRY (excellent équilibre entre prix abordable et visibilité)

Tribune principale inférieure (Maraton Alt & VIP) : 1,500 TRY à 4,500 TRY (vue premium près du rond central)

Hospitalité exécutive et loges Skybox : 5,000 TRY+ (comprend la restauration offerte, des sièges privés et un accès exclusif au salon)

Pour trouver le meilleur billet disponible pour l’affiche de votre choix, en particulier pour les premières apparitions de Salah, les supporters sont invités à consulter tôt les offres secondaires disponibles sur StubHub avant les hausses de prix à l’approche du match.

Tout ce qu’il faut savoir sur Trabzonspor

Fondé en 1967 à la suite de la fusion de plusieurs clubs locaux, Trabzonspor occupe un statut légendaire dans l’histoire sportive turque. Le club est devenu célèbre en étant le premier en dehors d’Istanbul à remporter le titre de Süper Lig lors de la saison 1975/76, brisant un monopole de longue date de la capitale et s’imposant comme le quatrième géant emblématique du football turc. Connu familièrement sous le nom de Bordo-Mavililer en raison de ses couleurs bordeaux et bleu caractéristiques, le club revendique une identité régionale profondément passionnée enracinée dans la communauté de la mer Noire.

Trabzonspor a remporté sept championnats de Süper Lig, neuf Coupes de Turquie et dix Super Coupes de Turquie au cours de son histoire. Son titre de champion le plus récent, en 2021/22, a déclenché des célébrations dans le monde entier parmi la vaste diaspora de Trabzon, démontrant l’immense portée mondiale du club, un rayonnement qui s’apprête à grandir encore considérablement avec Mohamed Salah, l’un des footballeurs les plus reconnaissables de la planète, désormais vêtu de bordeaux et de bleu.

Nom complet du club : Trabzonspor Kulübü

Surnoms : Bordo-Mavililer (Bordeaux-Bleus), Karadeniz Fırtınası (Tempête de la mer Noire)

Fondé : 2 août 1967

Principales rivalités : Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, et le rival régional Çaykur Rizespor

Trophées notables : 7 titres de Süper Lig, 9 Coupes de Turquie, 10 Super Coupes de Turquie

Recrue phare 2026/27 : Mohamed Salah (transfert libre depuis Liverpool)

Les jours de match à Trabzon sont emblématiques pour la fameuse célébration de la 61e minute. À chaque rencontre, lorsque le chronomètre atteint 61 minutes, en référence au numéro de plaque 61 de Trabzon, tout le stade explose dans une immense clameur, avec confettis et jeux de lumière. Avec Mohamed Salah désormais dans l’équipe, il faut s’attendre à ce que cette tradition soit plus bruyante que jamais cette saison.

Tout ce qu’il faut savoir sur Papara Park

Trabzonspor dispute ses matches à domicile à Papara Park, situé au sein du complexe sportif moderne Şenol Güneş, et c’est là que Mohamed Salah est attendu pour faire ses débuts avec le club devant les fidèles de Trabzon. Construit sur des terres gagnées sur la mer Noire, ce stade de classe mondiale a ouvert en décembre 2016 et représente l’une des enceintes modernes les plus remarquables de la région. Nommé en l’honneur du légendaire gardien et entraîneur turc Şenol Güneş, le stade est doté d’un impressionnant toit à membrane translucide qui s’illumine fortement lors des matches en soirée.

Le stade peut accueillir environ 41 000 spectateurs avec une configuration élégante à deux niveaux pensée spécifiquement pour garder les supporters aussi près que possible de la pelouse. Les spectateurs derrière les buts se trouvent à seulement 10 mètres du terrain, créant un chaudron sonore intense qui intimide les adversaires visiteurs, une atmosphère appelée à devenir encore plus électrique lorsque Salah foulera la pelouse pour la première fois.

Nom du stade : Papara Park (Şenol Güneş Sports Complex)

Lieu : Akyazı, Trabzon, Turquie

Capacité : 41 000 places assises

Surface du terrain : pelouse hybride

Ouvert : 18 décembre 2016

Se rendre au stade est simple pour les visiteurs séjournant dans le centre de Trabzon. Des navettes dédiées les jours de match (Dolmuş) circulent fréquemment le long de la route côtière depuis le centre-ville directement jusqu’à l’entrée du complexe d’Akyazı. Les taxis sont également faciles à trouver, tandis que les supporters motorisés peuvent utiliser les parkings du complexe. Arriver 90 minutes avant le coup d’envoi laisse largement le temps de profiter des stands de street food d’avant-match et de s’imprégner de l’incroyable ambiance qui entoure le front de mer, et avec l’arrivée de Mohamed Salah appelée à attirer des affluences record, arriver tôt n’a jamais été aussi important.