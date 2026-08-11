Comment acheter des billets de Sunderland pour 2026-2027 : prix moyens, hospitalité et informations sur les abonnements

Le Nord-Est de l’Angleterre est une terre de passion footballistique, et les supporters de Sunderland savourent leur retour dans la terre promise de la Premier League à l’aube de la saison 2026/27. L’attente autour de leurs affiches dans l’élite et de l’atmosphère des derbies fait de nouveau monter l’adrénaline dans tout le Wearside.

Désormais bien installé de retour parmi l’élite, le public fidèle se ruera sur les billets de Premier League pour la saison à venir.

Laissez GOAL vous donner tous les détails sur la manière de réserver vos places pour Sunderland lors de la saison 2026/27 de Premier League.

Prochains matches et billets de Sunderland en 2026/27

Comment acheter des billets de Sunderland en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matches de Sunderland, des billets à l’unité aux abonnements, en passant par des offres d’hospitalité supplémentaires. Vous pouvez généralement les acheter via le portail officiel de billetterie du club sur eticketing.co.uk/safc.

Voici ce qu’il faut savoir :

Vente générale : Les billets standards pour Sunderland sont mis en vente dès l’ouverture de la fenêtre de commercialisation, généralement environ trois à quatre semaines avant la rencontre. Contrairement à de nombreux clubs de l’élite, Sunderland n’applique pas de système traditionnel d’adhésion payante pour accéder à l’achat de billets de base. La plupart des billets standards de Sunderland sont directement mis en vente générale, ce qui est inhabituel pour des billets de Premier League.

Les billets standards pour Sunderland sont mis en vente dès l’ouverture de la fenêtre de commercialisation, généralement environ trois à quatre semaines avant la rencontre. Contrairement à de nombreux clubs de l’élite, Sunderland n’applique pas de système traditionnel d’adhésion payante pour accéder à l’achat de billets de base. La plupart des billets standards de Sunderland sont directement mis en vente générale, ce qui est inhabituel pour des billets de Premier League. Derbies : Si vous essayez d’acheter des billets de Sunderland pour des affiches à forte demande, comme le derby Tyne-Wear contre Newcastle United ou des matches face à une opposition du « Big Six », vous devrez disposer d’un historique d’achats documenté sur votre compte.

: Si vous essayez d’acheter des billets de Sunderland pour des affiches à forte demande, comme le derby Tyne-Wear contre Newcastle United ou des matches face à une opposition du « Big Six », vous devrez disposer d’un historique d’achats documenté sur votre compte. Black Cat Points : S’il n’existe pas de système d’adhésion obligatoire, les supporters cumulent des Black Cat Points (BCP) en assistant aux matches à l’extérieur et aux rencontres de coupe à domicile. Pour les affiches à forte demande où celle-ci dépasse largement l’offre, la priorité d’attribution des billets est définie selon le total de BCP.

Combien coûtent les billets de Sunderland en Premier League ?

Le prix facial des billets adultes pour les matches à domicile de Sunderland va de 28 £ à 45 £ lorsqu’ils sont achetés directement à la billetterie du club.

Les tarifs varient en fonction de la catégorie du match, allant des grandes affiches de catégorie A* aux rencontres de catégorie C, ainsi que de l’emplacement du siège dans l’East Stand, le West Stand, le Premier Concourse et les Family Zones.

Des tarifs réduits s’appliquent dans toutes les tribunes pour les seniors (plus de 65 ans), les jeunes adultes (moins de 22 ans), les juniors (moins de 18 ans) et les moins de 14 ans.

Comment obtenir un abonnement pour Sunderland ?

Un abonnement est le seul moyen garanti d’obtenir une place réservée pour chaque match à domicile au Stadium of Light pendant la campagne 2026/27 de Premier League.

En raison d’une demande en forte hausse, le contingent d’abonnements de Sunderland, qui dépasse les 38 000 sièges, est complètement épuisé pour la saison 2026/27.

Les abonnements adultes pour cette saison débutaient à 610 £ et montaient jusqu’à 810 £+ dans les zones premium du concourse.

Les supporters souhaitant obtenir un abonnement pour les prochaines saisons doivent s’inscrire sur la liste d’attente officielle sur le site du club.

Des offres d’hospitalité saisonnières, comme 76 Yards et Banks on the Wear, restent disponibles pour les supporters à la recherche de places saisonnières garanties combinées à des options de restauration.

Où séjourner autour du Stadium of Light

Vous rendez visite à Sunderland pour un match au Stadium of Light ? L’emplacement du stade, au bord de la rivière et près du centre-ville, permet un accès facile depuis le centre et les environs, avec des commerces, cafés et liaisons de transport à proximité, ce qui est idéal pour les fans de football.

Le centre-ville constitue un point de chute pratique, avec de nombreuses options de restauration, de vie nocturne et de shopping, ainsi que de bonnes connexions en métro à travers la région. Il se trouve à quelques minutes de marche ou de trajet du stade et convient aux visiteurs recherchant à la fois animation et praticité.

Pour un séjour plus calme, des zones côtières comme Roker et Seaburn offrent des vues sur la mer, des promenades sur la plage et un rythme plus détendu, tout en restant facilement accessibles depuis le stade en voiture ou en métro.

Vous cherchez un hébergement pour les matches de Sunderland AFC ? Vous pouvez découvrir la ville et ses options grâce à la carte ci-dessous, avec des solutions pour tous les budgets.

Histoire du Stadium of Light

Le Stadium of Light est un stade de football entièrement assis situé à Sunderland. Il est le domicile de Sunderland AFC depuis son ouverture en 1997. Avec une capacité de 49 000 places, le Stadium of Light est le 10e plus grand stade de football d’Angleterre.

Son design simple serait apparemment destiné à permettre de futurs réaménagements, qui pourraient porter sa capacité à 64 000 places. Le stade a été nommé par le président Bob Murray pour refléter l’héritage minier du Nord-Est et l’ancien site de la mine de Monkwearmouth sur lequel il se dresse.

En plus d’accueillir les matches de Sunderland, le Stadium of Light a reçu des rencontres internationales des sélections masculine et féminine d’Angleterre. Une foule de 47 667 spectateurs y a vu l’Angleterre battre la Turquie 2-0 en 2003, pendant la phase de qualification de l’Euro 2004.

En dehors du football, le stade a accueilli certains des plus grands artistes musicaux du monde, comme Beyonce, Rihanna, Oasis, Coldplay et Elton John.