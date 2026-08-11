Comment acheter des billets de Sunderland pour 2026-2027 : prix moyens, hospitalité et informations sur les abonnements saisonniers

Le Nord-Est est un haut lieu de ferveur footballistique, et les supporters de Sunderland savourent leur retour en terre promise de la Premier League à l’approche de la saison 2026/27. L’attente autour de leurs affiches dans l’élite et de l’atmosphère des derbies fait une nouvelle fois monter la tension dans tout le Wearside.

Désormais bien installé de retour parmi l’élite, le public fidèle va s’arracher les billets de Premier League de Sunderland pour la campagne à venir.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des places de Sunderland pour la saison 2026/27 de Premier League.

Prochains matches de Sunderland en 2026/27 et billets

Comment acheter des billets de Sunderland pour la Premier League ?

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de Sunderland, des billets à l’unité aux abonnements, en passant par des offres d’hospitalité supplémentaires. Vous pouvez généralement les acheter via le portail officiel de billetterie du club sur eticketing.co.uk/safc.

Voici ce qu’il faut savoir :

Vente générale : Les billets standards de Sunderland sont mis en vente dès l’ouverture de la fenêtre de commercialisation, généralement trois à quatre semaines avant le match. Contrairement à de nombreux clubs de l’élite, Sunderland ne fonctionne pas avec un système d’adhésion payant traditionnel pour accéder à l’achat de billets de base. La plupart des billets standards de Sunderland sont directement mis en vente générale, ce qui est inhabituel pour des billets de Premier League.

Les billets standards de Sunderland sont mis en vente dès l’ouverture de la fenêtre de commercialisation, généralement trois à quatre semaines avant le match. Contrairement à de nombreux clubs de l’élite, Sunderland ne fonctionne pas avec un système d’adhésion payant traditionnel pour accéder à l’achat de billets de base. La plupart des billets standards de Sunderland sont directement mis en vente générale, ce qui est inhabituel pour des billets de Premier League. Derbies : Si vous essayez d’acheter des billets de Sunderland pour des affiches très demandées, comme le derby Tyne-Wear contre Newcastle United ou des matches face à un adversaire du « Big Six », vous devrez disposer d’un historique d’achat documenté sur votre compte.

: Si vous essayez d’acheter des billets de Sunderland pour des affiches très demandées, comme le derby Tyne-Wear contre Newcastle United ou des matches face à un adversaire du « Big Six », vous devrez disposer d’un historique d’achat documenté sur votre compte. Black Cat Points : Même s’il n’existe pas de système d’adhésion obligatoire, les supporters accumulent des Black Cat Points (BCP) en assistant aux matches à l’extérieur et aux rencontres de coupe à domicile. Pour les affiches à très forte demande, lorsque la demande dépasse largement l’offre, la priorité d’attribution des billets est déterminée en fonction du total de BCP.

Combien coûtent les billets de Sunderland en Premier League ?

Le prix facial des billets adultes pour les matches à domicile de Sunderland va de 28 £ à 45 £ lorsqu’ils sont achetés directement auprès de la billetterie du club.

Les prix varient selon la catégorie du match, allant des affiches de gala de catégorie A* aux rencontres de catégorie C, ainsi que selon l’emplacement du siège dans la tribune Est, la tribune Ouest, le Premier Concourse et les Family Zones.

Des tarifs réduits s’appliquent dans toutes les tribunes pour les Seniors (plus de 65 ans), les Young Adults (moins de 22 ans), les Juniors (moins de 18 ans) et les moins de 14 ans.

Comment obtenir un abonnement de saison à Sunderland ?

Un abonnement de saison est le seul moyen garanti d’obtenir une place réservée pour chaque match à domicile au Stadium of Light pendant la campagne 2026/27 de Premier League.

En raison d’une demande en forte hausse, le contingent de plus de 38 000 abonnements de Sunderland est entièrement épuisé pour la saison 2026/27.

Les abonnements adultes pour cette campagne débutaient à 610 £ et montaient à plus de 810 £ dans les zones premium du concourse.

Les supporters qui souhaitent obtenir un abonnement pour les prochaines campagnes doivent rejoindre la liste d’attente officielle sur le site du club.

Des offres d’hospitalité saisonnières, comme 76 Yards et Banks on the Wear, restent disponibles pour les supporters à la recherche de places garanties sur la saison combinées à des options de restauration.

Où séjourner autour du Stadium of Light

Vous vous rendez à Sunderland pour un match au Stadium of Light ? L’emplacement du stade, au bord de la rivière et près du centre-ville, offre un accès facile depuis le centre et les environs, avec des commerces locaux, des cafés et des liaisons de transport à proximité, un cadre idéal pour les fans de football.

Le centre-ville constitue un point de chute pratique, avec de nombreuses options de restauration, de vie nocturne et de shopping, ainsi que de bonnes connexions en métro à travers la région. Le stade est accessible en quelques minutes à pied ou en transport, ce qui convient aux visiteurs en quête à la fois d’animation et de praticité.

Pour un séjour plus calme, des zones côtières comme Roker et Seaburn offrent une vue sur la mer, des promenades sur la plage et un rythme plus détendu, tout en restant facilement accessibles jusqu’au stade en voiture ou en métro.

Vous cherchez un hébergement pour les matches de Sunderland AFC ? Vous pouvez découvrir la ville et ses options avec la carte ci-dessous, avec des solutions pour tous les budgets.

Histoire du Stadium of Light

Le Stadium of Light est un stade de football entièrement assis situé à Sunderland. Il est le domicile de Sunderland AFC depuis son ouverture en 1997. Avec une capacité de 49 000 places, le Stadium of Light est le 10e plus grand stade de football d’Angleterre.

Sa conception simple aurait apparemment été pensée pour permettre de futurs réaménagements, qui pourraient porter la capacité à 64 000 places. Le stade a été nommé par le président Bob Murray afin de refléter l’héritage minier du Nord-Est et l’ancien site de la Monkwearmouth Colliery sur lequel il se dresse.

En plus d’accueillir les matches de Sunderland, le Stadium of Light a reçu des rencontres internationales des sélections masculine et féminine d’Angleterre. Une affluence de 47 667 spectateurs y a vu l’Angleterre battre la Turquie 2-0 en 2003, lors de la phase qualificative de l’Euro 2004.

En dehors du football, le stade a accueilli certains des plus grands artistes musicaux du monde, comme Beyonce, Rihanna, Oasis, Coldplay et Elton John.

Réserver des billets pour SunderlandRéserver des billets

Les guides des prix des billets pour des clubs anglais historiques aident les supporters passionnés à organiser leurs sorties les jours de match tout au long de campagnes de championnat éprouvantes. Disposer d’une application réactive sur votre smartphone vous permet de réagir instantanément aux cartons rouges ou aux remplacements tactiques à la mi-temps. Découvrez notre analyse experte des avantages utilisateur débloqués via notre code promo melbet.