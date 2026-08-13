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Sheffield United v Bristol City - Sky Bet Championship Play-Off Semi Final Second LegGetty Images Sport
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Comment acheter des billets de Sheffield United pour la saison 2026-2027 : prochains matches, prix des billets et abonnements saisonniers

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Sheffield United est de retour à l’action, et voici comment vous pouvez obtenir des billets

Chris Wilder peut-il ramener Sheffield United vers la terre promise de la Premier League une nouvelle fois ? Avec un effectif où figurent notamment Patrick Bamford et Harrison Burrows, le rêve d’un retour à Wembley, avec un résultat différent cette fois, est bien vivant.

Vous pourriez être à Bramall Lane pour le constater. Comment mettre la main sur des billets pour voir les Blades à l’œuvre pendant la saison 2026/27 ? GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Réserver des billets pour Sheffield UnitedRéserver des billets

Prochains matchs de Sheffield United en 2026/27

Date et heureMatchLieuBillets
sam. 15 août 2026, 17:30Sheffield United vs Birmingham CityBramall Lane, SheffieldAcheter des billets
sam. 22 août 2026, 15:00Swansea City vs Sheffield UnitedSwansea.com Stadium, SwanseaAcheter des billets
sam. 29 août 2026, 15:00Cardiff City vs Sheffield UnitedCardiff City Stadium, CardiffAcheter des billets
mar. 1 septembre 2026, 19:45Sheffield United vs Bolton WanderersBramall Lane, SheffieldAcheter des billets
sam. 5 septembre 2026, 15:00Sheffield United vs Norwich CityBramall Lane, SheffieldAcheter des billets
mar. 8 septembre 2026, 19:45Blackburn Rovers vs Sheffield UnitedEwood Park, BlackburnAcheter des billets
dim. 13 septembre 2026, 12:00Sheffield United vs Wolverhampton WanderersBramall Lane, SheffieldAcheter des billets
sam. 19 septembre 2026, 12:30Stoke City vs Sheffield Unitedbet365 Stadium, Stoke-on-TrentAcheter des billets
sam. 10 octobre 2026, 15:00Sheffield United vs Lincoln CityBramall Lane, SheffieldAcheter des billets
mer. 14 octobre 2026, 19:45Portsmouth vs Sheffield UnitedFratton Park, PortsmouthAcheter des billets
sam. 17 octobre 2026, 15:00Bristol City vs Sheffield UnitedAshton Gate, BristolAcheter des billets
sam. 24 octobre 2026, 12:30Sheffield United vs Derby CountyBramall Lane, SheffieldAcheter des billets
ven. 30 octobre 2026, 20:00Sheffield United vs WrexhamBramall Lane, SheffieldAcheter des billets
mar. 3 novembre 2026, 19:45Preston North End vs Sheffield UnitedDeepdale, PrestonAcheter des billets
sam. 7 novembre 2026, 15:00Charlton Athletic vs Sheffield UnitedThe Valley, LondresAcheter des billets
sam. 21 novembre 2026, 15:00Sheffield United vs WatfordBramall Lane, SheffieldAcheter des billets
mar. 24 novembre 2026, 19:45Sheffield United vs SouthamptonBramall Lane, SheffieldAcheter des billets
sam. 28 novembre 2026, 15:00QPR vs Sheffield UnitedLoftus Road, LondresAcheter des billets
ven. 4 décembre 2026, 20:00Sheffield United vs West Ham UnitedBramall Lane, SheffieldAcheter des billets
mar. 8 décembre 2026, 19:45Millwall vs Sheffield UnitedThe Den, LondresAcheter des billets
sam. 12 décembre 2026, 15:00Sheffield United vs BurnleyBramall Lane, SheffieldAcheter des billets
ven. 18 décembre 2026, 20:00West Bromwich Albion vs Sheffield UnitedThe Hawthorns, West BromwichAcheter des billets
sam. 26 décembre 2026, 12:30Sheffield United vs MiddlesbroughBramall Lane, SheffieldAcheter des billets
mar. 29 décembre 2026, 19:45Derby County vs Sheffield UnitedPride Park, DerbyAcheter des billets
ven. 1 janvier 2027, 17:30Burnley vs Sheffield UnitedTurf Moor, BurnleyAcheter des billets

Comment acheter des billets pour Sheffield United en 2026/27 ?

Il existe plusieurs options de billetterie pour les matches de Sheffield United, des billets à l’unité aux abonnements de saison, en passant par des formules d’hospitalité supplémentaires. Vous pouvez généralement les acheter via le portail officiel de billetterie du club sur son site web.

  1. Les clubs de football britanniques ont tendance à attribuer les billets en trois étapes :  
  2. D’abord aux détenteurs d’un abonnement de saison  
  3. Puis aux membres du club, qui sont souvent classés selon des points de fidélité liés à leurs achats précédents  
  4. Enfin, au grand public pendant la période de « général sale ».  

Les adhésions à Sheffield United vont de 20 £ pour « Junior Blades » à 70 £ pour « Blade Member+ ». Toutes les adhésions offrent des avantages, dont un accès prioritaire aux billets de match, des billets à domicile à prix réduit et un accès gratuit aux rencontres des U21 disputées à Bramall Lane.

Réserver des billets pour Sheffield UnitedRéserver des billets

Combien coûtent les billets de Sheffield United en 2026/27 ?

Pour ceux qui souhaitent acheter des billets de Sheffield United à Bramall Lane match par match, chaque rencontre est classée dans les catégories Cat A*, Cat A ou Cat B, avec des prix adultes allant de 30 £ à 46 £.

Des tarifs réduits s’appliquent pour les seniors (60+), les supporters en situation de handicap, les jeunes adultes/étudiants (U22), les U18 et les Junior Blades dans toutes les zones domicile du stade.

Comment obtenir des abonnements de saison pour Sheffield United ?

Un abonnement de saison est le seul moyen de vous assurer d’être à Bramall Lane pour chaque match à domicile de Sheffield United en Championship pendant la saison 2026/27. 

En plus de garantir des places réservées en tribunes pour les 23 matches de championnat, hors rencontres de coupe ou de play-offs, 2 700 points de fidélité sont attribués à chaque détenteur d’un abonnement de saison, ce qui augmente ses chances d’acheter des billets pour des déplacements très attendus ou des matches de coupe.

Où puis-je séjourner autour de Bramall Lane ?

Il existe de nombreux hôtels et solutions d’hébergement pour les visiteurs autour de Bramall Lane et dans l’ensemble de Sheffield pendant leur séjour.

La carte interactive ci-dessous montre ce qui est disponible près du stade, tandis que les liaisons de transport de la ville permettent aussi de séjourner plus loin pour votre expérience de jour de match :

Histoire de Bramall Lane

Bramall Lane est un stade de football situé à Sheffield, dans le South Yorkshire. Il est le domicile de Sheffield United depuis la création du club en 1889 et c’est le plus ancien grand stade du monde accueillant encore des matches de football professionnel. 

Bramall Lane est l’un des deux seuls stades, avec l’Oval, à avoir accueilli des matches internationaux de l’Angleterre, un match de Test cricket de l’Angleterre (1902) et une finale de FA Cup (replay de 1912).

Le stade a été largement rénové dans le sillage du rapport Taylor et transformé en enceinte entièrement assise en 1994, avec une capacité de 32 050 places. En 2022, il a accueilli des matches de l’Euro féminin de l’UEFA, dont la demi-finale entre l’Angleterre et la Suède.

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