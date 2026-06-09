La fièvre de la Coupe du monde 2026 monte d'un cran alors que le tournoi nord-américain débutera le 11 juin.

Les billets se sont arrachés, surtout depuis la confirmation définitive des équipes et du programme, mais pas de panique si vous n’avez pas encore le vôtre.

GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets, notamment les modalités d’achat de places de revente officielles et d’autres options.

Comment obtenir des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Les supporters peuvent acheter des billets officiels pour les matchs de la Coupe du monde 2026 sur le site de la FIFA depuis septembre 2025. La dernière phase officielle de vente, la phase de dernière minute, a commencé le 1er avril et s’achèvera à la fin du tournoi.

Marché de revente/d’échange de la FIFA

Le canal officiel pour réserver des billets de revente est la plateforme de revente/d’échange de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets.

Initialement lancée en octobre 2025, la plateforme a rouvert ses portes le 2 avril et restera accessible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux.

Marchés secondaires

Des revendeurs tiers, tels que StubHub, proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Bien que ces plateformes secondaires existent, la prudence reste de mise : les tarifs y sont souvent majorés.

Vérifiez également que tout vendeur tiers utilise la fonctionnalité officielle de transfert de billets de la FIFA pour créditer directement votre compte.

Attention toutefois : l’offre y est souvent limitée et les places se raréfient vite. Pour maximiser vos chances, surveillez la plateforme, soyez prêt à valider votre panier aussitôt et gardez vos moyens de paiement à portée de main.

Marché d’échange de la FIFA

Le Mercado de Intercambio de la FIFA (Marché d’échange de la FIFA) est la plateforme officielle qui permet aux résidents du Mexique de revendre, d’acheter ou d’échanger en toute sécurité des billets pour la Coupe du monde 2026.

Le pays dispose de garanties légales spécifiques encadrant la revente, d’où un fonctionnement légèrement distinct.

Contrairement à la plateforme principale de revente de la FIFA, les billets y sont vendus strictement au prix facial, ce qui interdit toute majoration à des fins lucratives.

Combien coûtent les billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places premium situées en bas des tribunes.

places premium situées en bas des tribunes. Catégorie 2 : Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1.

Elle occupe les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2.

Située principalement dans le haut de la tribune, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : les places les plus abordables, situées en haut de la tribune, hors des autres catégories.

Les tarifs ont fluctué au fil des différentes phases de mise en vente. Les premières estimations sont indiquées ci-dessous :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 10 875 $

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés durant 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a officiellement dévoilé la liste des seize villes hôtes (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis) qui accueilleront la compétition. Ci-dessous, retrouvez ces villes ainsi que les stades qui les représenteront :