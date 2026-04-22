Comment acheter des billets de seconde main pour la Coupe du monde 2026 : revente officielle de la FIFA, options au Mexique, informations utiles et plus

La fièvre de la Coupe du monde 2026 monte d'un cran à l'approche du coup d'envoi du tournoi nord-américain, prévu le 11 juin.

Les billets se sont arrachés, surtout depuis la confirmation définitive des équipes et du programme, mais il n’est pas trop tard si vous n’avez pas encore le vôtre.

GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets, notamment les modalités d’achat sur le marché officiel de revente et bien plus encore.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis. 104 matchs seront disputés sur 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, le tournoi réunira 48 équipes et sera coorganisé par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Comment obtenir des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Depuis septembre 2025, les supporters peuvent acheter des billets officiels pour les matchs de la Coupe du monde 2026 sur le site de la FIFA. La dernière phase officielle de vente des billets, dite « vente de dernière minute », a commencé le 1er avril et s’achèvera à la fin du tournoi.

Si vous n’avez pas encore obtenu de place lors des précédentes phases, plusieurs options de revente s’offrent à vous :

Marché de revente/échange de la FIFA

Accessible via FIFA.com/tickets, elle constitue le canal officiel pour réserver des places de revente.

Initialement lancée en octobre 2025, la plateforme a rouvert ses portes le 2 avril et restera accessible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux.

Marchés secondaires

Des revendeurs tiers, tels que StubHub, proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Bien que ces plateformes existent, la prudence reste de mise : les tarifs y sont souvent majorés.

Vérifiez également que tout vendeur tiers utilise la fonctionnalité officielle de transfert de billets de la FIFA pour créditer directement votre compte.

Attention : l’offre y est souvent limitée et les places se libèrent par intermittence. Pour maximiser vos chances, surveillez régulièrement la plateforme, soyez prêt à valider votre panier aussitôt et gardez vos moyens de paiement à portée de main.

Marché d’échange de la FIFA

Le Mercado de Intercambio de la FIFA (Marché d’échange de la FIFA) est la plateforme officielle qui permet aux résidents du Mexique de revendre, d’acheter ou d’échanger en toute sécurité des billets pour la Coupe du monde 2026.

Le cadre juridique mexicain imposant des protections spécifiques, le fonctionnement de ce système diffère légèrement.

Contrairement à la plateforme internationale de revente de la FIFA, les billets y sont vendus strictement au prix facial, ce qui interdit toute majoration à des fins lucratives.

Combien coûtent les billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Les billets pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : places les plus onéreuses, situées en partie inférieure des tribunes.

places les plus onéreuses, situées en partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones attribuées à la catégorie 1.

elle occupe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones attribuées à la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement en haut des tribunes, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement en haut des tribunes, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la partie supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont varié selon les différentes phases de vente. Voici les premières estimations :

Tribune Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Quels sont les sites de la Coupe du monde de football 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes ont été dévoilées : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Voici ces villes et les stades qui les accueilleront :