La fièvre de la Coupe du monde 2026 bat son plein depuis le coup d’envoi du tournoi nord-américain, le 11 juin.
Les billets se sont arrachés, d’autant plus que toutes les équipes et tous les matchs sont désormais confirmés, mais ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas encore réservé les vôtres.
GOAL vous propose un tour d’horizon des dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment sur l’achat de billets d’occasion officiels et bien plus encore.
Combien coûtent les billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?
Les billets officiels pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :
- Catégorie 1 : les plus onéreux, situés dans la partie inférieure des tribunes.
- Catégorie 2 : elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.
- Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.
- Catégorie 4 : les places les plus abordables, situées dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.
Les tarifs ont évolué au gré des différentes phases de vente et il est important de savoir que les plateformes de revente n’appliquent généralement pas ces prix officiels. Voici les tarifs que vous trouverez sur le marché secondaire :
|Tribune
|Fourchette de prix des billets (tarif facial)
|Prix moyen sur le marché secondaire
|Billets
|Phase de groupes (hors pays hôtes)
|60 $ – 620 $
|150 $ – 950 $
|Billets
|Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique)
|75 $ – 2 735 $
|800 $ – 3 800 $
|Billets
|Seizièmes de finale
|105 $ – 750 $
|350 € – 1 400 €
|Billets
|Huitièmes de finale
|170 – 980 €
|550 € – 2 000 €
|Billets
|Quarts de finale
|275 $ – 1 775 $
|1 000 – 3 500 €
|Billets
|Demi-finales
|420 – 3 295 €
|1 800 – 6 200 €
|Billets
|Finale
|2 030 – 10 875 €
|4 185 € – 9 805 €+
|Billets
À noter : les tarifs varient constamment en raison de la tarification dynamique et de la demande de revente. Ces fourchettes correspondent aux prix publics les plus élevés au moment de la rédaction et pourraient évoluer à l’approche de la compétition.
Comment se procurer des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?
Les supporters peuvent se procurer des billets officiels sur le site de la FIFA depuis septembre 2025.
La phase de vente de dernière minute, dernière fenêtre officielle, a commencé le 1er avril et durera jusqu’à la fin de la compétition.
Si vous optez pour le marché de la revente, voici ce que vous devez savoir :
Plateforme de revente et d’échange de la FIFA
Le canal officiel pour réserver des billets de seconde main est la plateforme de revente et d’échange de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets.
Initialement lancée en octobre 2025, elle a rouvert le 2 avril et restera accessible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.
La plateforme est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux.
Marchés secondaires
Des revendeurs tiers tels que StubHub proposeront également des places pour la Coupe du monde 2026.
Toutefois, la prudence reste de mise sur ces plateformes, où les tarifs peuvent être fortement majorés.
Vérifiez également que tout vendeur tiers utilise la fonctionnalité officielle de transfert de billets de la FIFA lors du transfert direct sur votre compte.
Attention : l’offre y est souvent restreinte et les places apparaissent de façon sporadique. Pour maximiser vos chances, surveillez régulièrement la plateforme, soyez prêt à agir vite dès qu’une place se libère et gardez vos moyens de paiement à portée de main.
Marché d’échange de la FIFA
Le Mercado de Intercambio de la FIFA (Marché d’échange de la FIFA) est la plateforme officielle qui permet aux résidents du Mexique de revendre, d’acheter ou d’échanger en toute sécurité des billets pour la Coupe du monde 2026.
Le Mexique bénéficie de protections juridiques spécifiques en matière de revente, ce qui entraîne un fonctionnement légèrement différent.
Contrairement à la plateforme principale de la FIFA, les billets y sont vendus strictement au prix facial : les vendeurs ne peuvent donc pas réaliser de bénéfice.
Liste des rencontres de la Coupe du monde 2026 : match d’ouverture, demi-finales, finale et bien plus
|Date et heure du coup d'envoi
|Détails du match
|Lieu
|Billets
|29 juin, coup d’envoi à 12 h CDT
|16^(es) de finale : Brésil - Japon
|Stade de Houston, États-Unis
|Acheter
|29 juin, coup d’envoi à 16 h 30 (heure de l’Est)
|16^(es) de finale : Allemagne - Paraguay
|Stade de Boston, États-Unis
|Acheter
|29 juin, coup d’envoi à 19 h CST
|16^(es) de finale : Pays-Bas - Maroc
|Stade de Monterrey, Mexique
|Acheter
|30 juin, coup d’envoi à 12 h CDT
|16^(es) de finale : Côte d’Ivoire - Norvège
|Stade de Dallas, États-Unis
|Acheter
|30 juin, coup d’envoi à 17 h EDT
|Seizièmes de finale : France - Suède
|Stade de New York-New Jersey, États-Unis
|Acheter
|30 juin, coup d’envoi à 19 h CST
|Seizièmes de finale : Mexique - Équateur
|Stade de Mexico, Mexique
|Acheter
|1^(er) juillet, coup d’envoi à 12 h EDT
|16^(es) de finale : Angleterre - RD Congo
|Stade d’Atlanta, États-Unis
|Acheter
|1^(er) juillet, coup d’envoi à 13 h PDT
|Seizièmes de finale : Belgique - Sénégal
|Stade de Seattle, États-Unis
|Acheter
|1^(er) juillet, coup d’envoi à 17 h PDT
|Seizièmes de finale : États-Unis - Bosnie-Herzégovine
|Stade de la baie de San Francisco, États-Unis
|Acheter
|2 juillet, coup d’envoi à 12 h PDT
|16e de finale : Espagne - Autriche
|Stade de Los Angeles, États-Unis
|Acheter
|2 juillet, coup d’envoi à 19 h EDT
|Seizièmes de finale : Portugal - Croatie
|Stade de Toronto, Canada
|Acheter
|2 juillet, coup d’envoi à 20 h PDT
|Seizièmes de finale : Suisse - Algérie
|Stade de Vancouver, Canada
|Acheter
|3 juillet, coup d’envoi à 13 h CDT
|Seizièmes de finale : Australie - Égypte
|Stade de Dallas, États-Unis
|Acheter
|3 juillet, coup d’envoi à 18 h EDT
|16^(es) de finale : Argentine - Cap-Vert
|Stade de Miami, États-Unis
|Acheter
|3 juillet, coup d’envoi à 20 h 30 CDT
|Seizièmes de finale : Colombie - Ghana
|Stade de Kansas City, États-Unis
|Acheter
|4 juillet, coup d’envoi à 12 h CDT
|Huitièmes de finale : Canada - Pays-Bas / Maroc
|Stade de Houston, États-Unis
|Acheter
|4 juillet, coup d’envoi à 17 h EDT
|Huitièmes de finale : Allemagne/Paraguay – France/Suède
|Stade de Philadelphie, États-Unis
|Acheter
|5 juillet, coup d’envoi à 16 h (HE)
|Huitièmes de finale : Brésil / Japon vs. Côte d’Ivoire / Norvège
|Stade de New York-New Jersey, États-Unis
|Acheter
|5 juillet, coup d’envoi à 18 h CST
|Huitièmes de finale : Mexique / Équateur vs. Angleterre / RD Congo
|Stade de Mexico, Mexique
|Acheter
|6 juillet, coup d’envoi à 14 h CDT
|Huitièmes de finale : Portugal / Croatie vs. Espagne / Autriche
|Stade de Dallas, États-Unis
|Acheter
|6 juillet, coup d’envoi à 17 h PDT
|Huitièmes de finale : États-Unis / Bosnie-Herzégovine vs. Belgique / Sénégal
|Stade de Seattle, États-Unis
|Acheter
|7 juillet, coup d’envoi à 12 h EDT
|Huitièmes de finale : Argentine / Cap-Vert vs Australie / Égypte
|Stade d’Atlanta, États-Unis
|Acheter
|7 juillet, coup d’envoi à 16 h PDT
|Huitièmes de finale : Suisse / Algérie vs. Colombie / Ghana
|Stade de Vancouver, Canada
|Acheter
|Du 9 au 11 juillet, horaires à confirmer
|Quarts de finale : à confirmer
|Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City
|Acheter
|14–15 juillet, coup d’envoi à 15 h
|Demi-finales : à confirmer
|Stade de Dallas et stade d’Atlanta, États-Unis
|Réservez vos places
|18 juillet, coup d’envoi à 15 h
|Match pour la 3^e place : à confirmer
|Stade de Miami, États-Unis
|Acheter
|19 juillet, coup d’envoi à 15 h
|Finale : à confirmer
|Stade de New York-New Jersey, États-Unis
|Acheter
Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?
La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.
Au total, 104 matchs se dérouleront sur 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.
Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :
- Canada : Toronto et Vancouver
- Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey
- États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.
Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?
En juin 2022, la FIFA a officiellement dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :
|Pays
|Stade (ville)
|Capacité
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|48 821
|BMO Field (Toronto)
|72 766
|Mexique
|Stade Azteca (Mexique)
|48 821
|Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara)
|44 330
|Stade BBVA (Guadalupe, Monterrey)
|50 113
|États-Unis
|Stade Mercedes-Benz (Atlanta)
|67 382
|Gillette Stadium (Foxborough, Boston)
|63 815
|AT&T Stadium (Arlington, Dallas)
|70 122
|NRG Stadium (Houston)
|68 311
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|67 513
|SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles)
|69 650
|Hard Rock Stadium (Miami)
|64 091
|MetLife Stadium (East Rutherford, New York/New Jersey)
|78 576
|Lincoln Financial Field (Philadelphie)
|65 827
|Levi’s Stadium (Santa Clara, région de la baie de San Francisco)
|69 391
|Lumen Field (Seattle)
|65 123