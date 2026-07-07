La fièvre de la Coupe du monde 2026 bat son plein depuis le coup d’envoi du tournoi nord-américain, le 11 juin.

Les billets se sont arrachés, d’autant plus que toutes les équipes et tous les matchs sont désormais confirmés, mais ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas encore réservé les vôtres.

GOAL vous propose un tour d’horizon des dernières informations sur les billets pour la Coupe du monde 2026, notamment sur l’achat de billets d’occasion officiels et bien plus encore.

Calendrier de la Coupe du monde 2026 : comment obtenir des billets de revente

Combien coûtent les billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Les billets officiels pour les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : les plus onéreux, situés dans la partie inférieure des tribunes.

les plus onéreux, situés dans la partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.

elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : les places les plus abordables, situées dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs ont évolué au gré des différentes phases de vente et il est important de savoir que les plateformes de revente n’appliquent généralement pas ces prix officiels. Voici les tarifs que vous pourrez rencontrer sur le marché secondaire :

Tribune Fourchette de prix des billets (tarif facial) Prix moyen sur le marché secondaire Billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ – 620 $ 150 $ – 950 $ Billets Phase de groupes (matches des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ 800 $ – 3 800 $ Billets Seizièmes de finale 105 $ – 750 $ 350 € – 1 400 € Billets Huitièmes de finale 170 € – 980 € 550 € – 2 000 € Billets Quarts de finale 275 $ – 1 775 $ 1 000 – 3 500 € Billets Demi-finales 420 – 3 295 € 1 800 – 6 200 € Billets Finale 2 030 – 10 875 € 4 185 € – 9 805 €+ Billets

Remarque : les tarifs varient constamment en raison de la tarification dynamique et de la demande de revente. Ces fourchettes correspondent aux prix publics les plus élevés observés au moment de la rédaction et peuvent évoluer à l’approche du tournoi.

Comment se procurer des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Les supporters peuvent acheter des billets officiels pour les matchs de la Coupe du monde 2026 sur le site de la FIFA depuis septembre 2025.

La dernière phase officielle de vente, dite « Last-Minute Sales Phase », a commencé le 1er avril et s’étendra jusqu’à la fin de la compétition.

Si vous optez pour le marché de la revente, voici ce que vous devez savoir :

Plateforme de revente et d’échange de la FIFA

Le canal officiel pour réserver des billets de seconde main est la plateforme de revente et d’échange de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets.

Ouverte depuis le 2 avril, elle fonctionnera jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

La plateforme est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux.

Marchés secondaires

Des plateformes tierces comme StubHub proposeront également des places pour la Coupe du monde 2026.

Toutefois, la prudence reste de mise sur ces plateformes, où les tarifs peuvent être fortement majorés.

Vérifiez également que tout vendeur tiers utilise la fonctionnalité officielle de transfert de billets de la FIFA lors du transfert direct sur votre compte.

Attention : l’offre y est souvent restreinte et les places apparaissent de façon sporadique. Pour maximiser vos chances, surveillez fréquemment la plateforme, soyez prêt à agir dès qu’une place se libère et gardez vos moyens de paiement à portée de main.

Marché d’échange de la FIFA

Le Mercado de Intercambio de la FIFA (Marché d’échange de la FIFA) est la plateforme officielle qui permet aux résidents du Mexique de revendre, d’acheter ou d’échanger en toute sécurité des billets pour la Coupe du monde 2026.

Le Mexique bénéficie de dispositions légales spécifiques encadrant la revente, ce qui entraîne quelques différences avec le système principal.

Contrairement à la plateforme principale de la FIFA, les billets y sont vendus strictement au prix facial : les vendeurs ne peuvent donc pas réaliser de bénéfice.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a officiellement dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Retrouvez ci-dessous la liste de ces villes ainsi que les stades qui les accueilleront :