La fièvre de la Coupe du monde 2026 monte en puissance depuis le coup d’envoi du tournoi nord-américain le 11 juin.

Les billets se sont peut-être arrachés, surtout maintenant que toutes les équipes et tous les matches sont confirmés, mais ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas encore réglé la question des vôtres.

Laissez GOAL vous présenter les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment comment acheter des billets officiels en revente et plus encore.

Naviguer sur les plateformes officielles de revente demande de la patience et du bon timing pour décrocher des billets de dernière minute pour les matches les plus demandés du tournoi. Les supporters à distance peuvent aussi optimiser leurs plans de jour de match en sécurisant à l’avance les bonus de paris pour nouveaux clients. Profitez de notre code promo 1xbet vérifié pour bénéficier de crédits promotionnels exclusifs sur votre compte.

Liste des matches de la Coupe du monde 2026 : comment obtenir des billets en revente

Combien coûtent les billets en revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Les billets officiels des matches de la Coupe du monde 2026 de la FIFA sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : la plus chère, située dans l’anneau inférieur.

la plus chère, située dans l’anneau inférieur. Catégorie 2 : s’étend sur les anneaux supérieur et inférieur en dehors des zones de catégorie 1.

s’étend sur les anneaux supérieur et inférieur en dehors des zones de catégorie 1. Catégorie 3 : principalement dans l’anneau supérieur, au-delà des catégories 1 et 2.

principalement dans l’anneau supérieur, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans l’anneau supérieur en dehors des autres catégories.

Les prix ont fluctué au fil des différentes phases de mise en vente et il est utile de savoir que les marchés secondaires ne respectent généralement pas ces tarifs officiels. Voici à peu près les prix auxquels vous pouvez vous attendre sur les plateformes secondaires :

Phase Fourchette de prix des billets (valeur faciale) Prix moyen sur le marché secondaire Billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ - 620 $ 150 $ - 950 $ Billets Phase de groupes (matches des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ - 2 735 $ 800 $ - 3 800 $ Billets Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ 350 $ - 1 400 $ Billets Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ 550 $ - 2 000 $ Billets Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ 1 000 $ - 3 500 $ Billets Demi-finales 420 $ - 3 295 $ 1 800 $ - 6 200 $ Billets Finale 2 030 $ - 10 875 $ 4 185 $ - 9 805 $+ Billets

Remarque : les prix des billets fluctuent régulièrement en raison de la tarification dynamique et de la demande sur le marché de la revente. Les classements reflètent les prix publics les plus élevés mentionnés au moment de la rédaction et peuvent évoluer à l’approche du tournoi.

Comment obtenir des billets en revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Les supporters peuvent acheter des billets officiels pour les matches de la Coupe du monde 2026 via le site de la FIFA depuis septembre 2025.

La dernière phase officielle de vente de billets pour la Coupe du monde, la phase de vente de dernière minute, a débuté le 1er avril et se poursuit jusqu’à la fin du tournoi.

Si vous recherchez des options de revente, voici ce que vous devez savoir :

FIFA Resale/Exchange Marketplace

Le canal officiel pour réserver des billets en revente est le FIFA Resale/Exchange Marketplace, accessible via FIFA.com/tickets.

La plateforme, initialement lancée en octobre 2025, a rouvert le 2 avril et restera ouverte jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque match concerné.

Le FIFA Resale Marketplace est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux.

Marchés secondaires

Des vendeurs tiers, comme StubHub, proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Même si des marchés secondaires existent, il est toujours préférable de faire preuve de prudence lors d’un achat par cette voie et les prix peuvent être fortement gonflés.

Il est également important de vous assurer que tout vendeur tiers utilise la fonctionnalité officielle de transfert de billets de la FIFA pour transférer directement le billet sur votre compte FIFA.

Un point essentiel pour les acheteurs sur le marché de la revente : la disponibilité peut être très limitée et les billets peuvent apparaître de manière sporadique. Les fans qui espèrent obtenir des billets en revente doivent consulter la plateforme fréquemment, agir vite lorsque des billets apparaissent et avoir leurs informations de paiement prêtes à l’avance.

Mercado de Intercambio de la FIFA

Le Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA Exchange Marketplace) est la plateforme officielle permettant aux résidents du Mexique de revendre, d’acheter ou d’échanger en toute sécurité des billets pour la Coupe du monde 2026.

Le Mexique dispose de protections juridiques spécifiques pour la revente, ce qui entraîne un système légèrement différent.

Contrairement au principal FIFA Resale Marketplace, les billets sur la marketplace mexicaine sont strictement proposés à la valeur faciale uniquement, les vendeurs ne peuvent donc pas les mettre en vente pour réaliser un profit.

Quand a lieu la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

La Coupe du monde 2026 de la FIFA se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

104 matches seront disputés sur 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, le tournoi comptera 48 équipes et sera coorganisé par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde 2026 de la FIFA sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle

Quels sont les stades de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 de la FIFA ont été annoncées, deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Découvrez ci-dessous ces villes et les stades qui serviront de sites :