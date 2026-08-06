Manchester City entre dans une nouvelle ère sous les ordres d’Enzo Maresca, qui remplace Pep Guardiola après la fin de sa décennie à la tête du club, conclue par une place de dauphin derrière Arsenal, atténuée par un doublé FA Cup-EFL Cup. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour obtenir des billets pour l’Etihad Stadium.

Le calendrier complet de Manchester City en Premier League pour 2026/27

Date et heure Match Lieu Compétition Billets dim. 23 août 2026, 14:00 Manchester City vs Bournemouth Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 29 août 2026, 15:00 Crystal Palace vs Manchester City Selhurst Park (extérieur) Premier League Billets sam. 5 sept. 2026, 15:00 Manchester City vs Coventry City Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 12 sept. 2026, 15:00 Manchester United vs Manchester City Old Trafford (extérieur) Premier League Billets sam. 19 sept. 2026, 15:00 Manchester City vs Sunderland Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 10 oct. 2026, 15:00 Liverpool vs Manchester City Anfield (extérieur) Premier League Billets sam. 17 oct. 2026, 15:00 Manchester City vs Ipswich Town Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 24 oct. 2026, 15:00 Aston Villa vs Manchester City Villa Park (extérieur) Premier League Billets sam. 31 oct. 2026, 15:00 Manchester City vs Brighton and Hove Albion Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 7 nov. 2026, 15:00 Nottingham Forest vs Manchester City The City Ground (extérieur) Premier League Billets sam. 21 nov. 2026, 15:00 Manchester City vs Fulham Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 28 nov. 2026, 15:00 Arsenal vs Manchester City Emirates Stadium (extérieur) Premier League Billets mer. 2 déc. 2026, 20:00 Manchester City vs Leeds United Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 5 déc. 2026, 15:00 Brentford vs Manchester City Gtech Community Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 12 déc. 2026, 15:00 Manchester City vs Chelsea Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 19 déc. 2026, 15:00 Manchester City vs Hull City Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 26 déc. 2026, 15:00 Newcastle United vs Manchester City St. James' Park (extérieur) Premier League Billets mer. 30 déc. 2026, 20:00 Everton vs Manchester City Hill Dickinson Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 2 janv. 2027, 15:00 Manchester City vs Tottenham Hotspur Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets mer. 6 janv. 2027, 20:00 Leeds United vs Manchester City Elland Road (extérieur) Premier League Billets sam. 16 janv. 2027, 15:00 Manchester City vs Nottingham Forest Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 23 janv. 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Manchester City American Express Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 30 janv. 2027, 15:00 Manchester City vs Arsenal Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 6 févr. 2027, 15:00 Fulham vs Manchester City Craven Cottage (extérieur) Premier League Billets mer. 10 févr. 2027, 20:00 Tottenham Hotspur vs Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 20 févr. 2027, 15:00 Manchester City vs Newcastle United Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 27 févr. 2027, 15:00 Hull City vs Manchester City MKM Stadium (extérieur) Premier League Billets mer. 3 mars 2027, 20:00 Manchester City vs Everton Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 13 mars 2027, 15:00 Coventry City vs Manchester City Coventry Building Society Arena (extérieur) Premier League Billets sam. 20 mars 2027, 15:00 Manchester City vs Manchester United Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 10 avr. 2027, 15:00 Bournemouth vs Manchester City Vitality Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 17 avr. 2027, 15:00 Manchester City vs Crystal Palace Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 24 avr. 2027, 15:00 Chelsea vs Manchester City Stamford Bridge (extérieur) Premier League Billets sam. 1 mai 2027, 15:00 Manchester City vs Brentford Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 8 mai 2027, 15:00 Manchester City vs Liverpool Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 15 mai 2027, 15:00 Ipswich Town vs Manchester City Portman Road (extérieur) Premier League Billets dim. 23 mai 2027, 15:00 Manchester City vs Aston Villa Etihad Stadium (domicile) Premier League Billets dim. 30 mai 2027, 16:00 Sunderland vs Manchester City Stadium of Light (extérieur) Premier League Billets

Comment acheter des billets pour Manchester City ?

Achetez-les via le portail officiel de billetterie de Manchester City, le vendeur principal pour les billets à domicile. Les clubs attribuent les billets en trois étapes : d’abord aux abonnés, puis aux membres selon les points de fidélité, et enfin au grand public lors de la vente générale. Vous pouvez aussi réserver via des vendeurs secondaires comme StubHub.

Comment acheter des abonnements pour Manchester City ?

Les abonnements sont le seul moyen garanti d’assister à chaque match à domicile, mais ils ne sont actuellement pas disponibles pour de nouveaux acheteurs. Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie pour les mises à jour, et notez que vous devez être membre du club pour pouvoir en acheter un lorsqu’ils seront de nouveau disponibles.

Comment puis-je acheter des billets pour les matches de Manchester City à l’extérieur ?

Achetez-les via le site officiel du club, comme pour les matches à domicile, avec une adhésion à City requise. Vous pouvez aussi essayer le site du club adverse, même si une adhésion y est généralement également requise.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Etihad Stadium

Manchester City joue à l’Etihad Stadium, construit à l’origine pour les Jeux du Commonwealth de 2002, depuis 2003. La capacité est actuellement de 55 097 places, ce qui en fait l’un des plus grands stades de Premier League.

Le meilleur moyen de s’y rendre est d’utiliser les transports en commun. Le Metrolink relie Manchester Piccadilly à l’arrêt Etihad Campus en moins de 10 minutes, avec des trams cinq fois par heure les jours de match. Les arrêts voisins de Holt Town et Velopark restent fermés pendant au moins une heure après le coup de sifflet final. Le parking peut être réservé à l’avance, bien que les places soient limitées.