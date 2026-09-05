La Real Sociedad a remporté son premier trophée en six saisons en étant sacrée championne de la Coupe du Roi en avril dernier. Le club de Saint-Sébastien cherchera désormais à se servir de ce succès en coupe comme tremplin pour remonter au classement de Liga 2026/27. Vous pouvez réserver vos billets pour les matchs de la Real Sociedad dès aujourd’hui.

Ce triomphe en Coupe du Roi a également été un moment historique pour l’entraîneur de la Reala, Pellegrino Matarazzo, devenu le premier coach américain à remporter un trophée majeur dans l’un des cinq grands championnats européens. Un immense accomplissement quand on sait qu’il n’a pris les rênes qu’en décembre dernier. Il dispose maintenant d’une saison complète pour poursuivre son œuvre.

Si l’on se fie aux deux précédents sacres de la Real Sociedad en Coupe du Roi à l’ère moderne, alors les « Txuri-Urdin » (les Blancs et Bleus) peuvent s’attendre à une campagne de Liga positive. Après leurs victoires en coupe en 1987 et 2020, ils ont respectivement terminé 2e et 5e de Liga la saison suivante.

Laissez GOAL vous donner toutes les dernières informations billetterie pour savoir comment obtenir des places pour les matchs de la Real Sociedad, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Prochains matchs de la Real Sociedad

Date et heure (locales) Match Lieu Billets dim. 13 sept. (21h) Liga : Real Sociedad vs Atlético de Madrid stade Anoeta (Saint-Sébastien) Billets jeu. 17 sept. (21h) Ligue Europa : Real Sociedad vs Bournemouth stade Anoeta (Saint-Sébastien) Billets dim. 20 sept. (21h) Liga : Valence vs Real Sociedad stade Mestalla (Valence) Billets dim. 11 oct. (21h) Liga : Real Sociedad vs Deportivo de La Corogne stade Anoeta (Saint-Sébastien) Billets jeu. 15 oct. (18h45) Ligue Europa : Union Saint-Gilloise vs Real Sociedad stade Joseph Marien (Forest) Billets dim. 18 oct. (21h) Liga : Málaga vs Real Sociedad Estadio La Rosaleda (Málaga) Billets jeu. 22 oct. (21h) Ligue Europa : Lillestrøm vs Real Sociedad Åråsen Stadion (Lillestrøm) À confirmer dim. 25 oct. (20h) Liga : Real Sociedad vs Levante stade Anoeta (Saint-Sébastien) Billets dim. 1 nov. (20h) Liga : Athletic Club vs Real Sociedad stade San Mamés (Bilbao) Billets

Comment acheter des billets pour la Real Sociedad

Les billets officiels pour les matchs de la Real Sociedad peuvent être achetés directement sur la billetterie en ligne du club, avec une mise en vente grand public qui ouvre généralement une à deux semaines avant chaque rencontre.

S’il reste des billets, vous pouvez aussi les acheter en personne au guichet d’Anoeta (Reale Arena) à Saint-Sébastien dans les jours précédant le match ou juste avant le coup d’envoi.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matchs de la Real Sociedad sur le marché secondaire. StubHub fait partie des principales plateformes pour celles et ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters qui espèrent décrocher des billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour la Real Sociedad ?

Les billets officiels pour les matchs de la Real Sociedad achetés directement auprès du club coûtent généralement entre 25 € et 90 €+ pour des places standard en admission générale, tandis que les offres premium hospitalité démarrent autour de 120 € à 150 €+.

Les prix varient toutefois selon l’emplacement dans la Reale Arena (stade Anoeta) et le profil de l’adversaire. Les affiches de Liga de premier plan contre des équipes comme le Real Madrid, Barcelone ou le derby basque contre l’Athletic Bilbao se situent au sommet de la grille tarifaire.

Les places du stade Anoeta sont globalement réparties dans les zones suivantes :

Fondo Norte (virage nord) & Fondo Sur (virage sud) : situés directement derrière les buts. Cela inclut la tribune chantante Aitor Zabaleta. Idéal pour une ambiance animée avec un budget limité. (Fourchette de prix : 20 €-50 €)

Tribuna Este (tribune est) : longe le côté long du terrain, à l’opposé des bancs de touche. Offre une excellente vue latérale et dégagée sur l’aspect tactique du match. (Fourchette de prix : 40 €-75 €)

Tribuna Principal (tribune principale/ouest) : la tribune premium sur la longueur qui abrite le tunnel des joueurs, les bancs de touche et les zones presse. Les places centrales en bas y sont les billets standard les plus chers. (Fourchette de prix : 60 €-90 €)

Hospitalité / forfaits VIP : loges premium et salons d’entreprise. Comprend des sièges VIP rembourrés, un service de restauration avec cuisine basque et l’accès au salon. (Fourchette de prix : 120 €-400 €+)

Gardez un œil sur le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations, ou sur des sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade Anoeta

Le stade Anoeta, connu commercialement sous le nom de Reale Arena, est un stade de football emblématique de Saint-Sébastien. Il est le stade de la Real Sociedad, club de Liga, depuis son ouverture en 1993.

Avant Anoeta, la Real Sociedad a passé 80 ans à jouer dans le mythique stade Atotxa, exigu et chargé d’histoire. Au début des années 1990, Atotxa ne pouvait accueillir que 17 000 supporters, ce qui était bien trop peu pour la base de fans grandissante du club. La ville a donc construit Anoeta pour donner plus d’espace au club.

Parce que le stade Anoeta est un site potentiellement hôte de la Coupe du monde 2030 de la FIFA, il a récemment fait l’objet d’une nouvelle modernisation de 10 millions d’euros afin de porter sa capacité à plus de 42 000 places. Cela garantit le respect des strictes directives de la FIFA tout en améliorant ses écrans numériques et ses espaces médias.

Matchs mémorables au stade Anoeta :

Real Sociedad 2-2 Real Madrid (août 1993) : ce match amical a été le tout premier match de football disputé à Anoeta. L’icône de la Real Sociedad Loren a inscrit le tout premier but historique du stade, tandis que le légendaire attaquant Emilio Butragueño a marqué le premier but visiteur.

Real Sociedad 8-1 Albacete Balompié (mai 1996) : cette incroyable démonstration reste la plus large victoire de l’histoire de la Real Sociedad au stade Anoeta.

Real Sociedad 2-0 Olympique Lyonnais (août 2013) : après une décennie loin de l’élite européenne, Anoeta a accueilli ce match retour des barrages de la Ligue des champions. Carlos Vela a signé un doublé majestueux pour sceller une victoire 4-0 sur l’ensemble des deux matches, déclenchant des célébrations folles dans les tribunes.

La tradition des fusées : Saint-Sébastien possède une légendaire tradition de feux d’artifice. Quand la Real Sociedad joue à domicile, un officiel du club tire des fusées dans le ciel depuis la zone du stade afin que toute la ville connaisse le score. Une fusée signifie que l’équipe visiteuse vient de marquer, deux fusées signifient que la Real Sociedad a marqué !

Records et statistiques de la Real Sociedad

La Real Sociedad, basée à Saint-Sébastien, a connu son « âge d’or » historique dans les années 1980 et a consolidé son statut de force régulière en Liga.

Palmarès du club et trophées marquants

Liga (Première division) : 2 titres (1980-81, 1981-82)

Coupe du Roi (coupe d’Espagne) : 4 titres (1909, 1987, 2020, 2026)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matchs : Alberto Górriz (599), Jon Andoni Larrañaga (552)

Plus grand nombre de buts : Jesús María Satrústegui (163), Mikel Oyarzabal (133)

Politique basque uniquement

La Real Sociedad a historiquement suivi une politique stricte de recrutement réservé aux Basques, semblable à celle de l’Athletic Bilbao. Elle a rompu avec cette tradition vieille de plusieurs générations en recrutant l’attaquant irlandais John Aldridge en 1989. L’arrivée d’Aldridge allait ouvrir la voie à de futures stars étrangères comme Darko Kovačević et Antoine Griezmann.

Centre de formation de classe mondiale

Le célèbre centre de formation du club, appelé « Zubieta », est très réputé. Il est responsable du développement de superstars mondiales et de vainqueurs de la Coupe du monde comme Xabi Alonso, Antoine Griezmann, Mikel Oyarzabal et Martin Zubimendi.

Soutien royal

Fondé en 1909, le club a reçu le titre de « Real » (qui signifie royal) du roi Alphonse XIII en 1910, car Saint-Sébastien était la résidence d’été officielle de la monarchie espagnole.



