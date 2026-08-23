Comme Feyenoord fait partie du « Big Three » du football néerlandais, il n’est pas vraiment surprenant que le club ait terminé dans le top 3 de l’Eredivisie lors de chacune des cinq dernières saisons.

Cependant, malgré des performances et des résultats récents encourageants, le club basé à Rotterdam veut désespérément remettre la main sur le trophée de champion, un exploit qu’il n’a réalisé que deux fois au XXIe siècle (2017 et 2023).

Feyenoord a remporté son premier titre d’Eredivisie en 18 ans en 2017 sous la direction de Giovanni van Bronckhorst, et l’ancien défenseur vedette néerlandais est revenu sur le banc de De Kuip cet été après sept ans d’absence.

Les supporters de Feyenoord s’apprêtent-ils à vivre une saison mémorable ? Vous pouvez les rejoindre en réservant vos billets dès aujourd’hui. GOAL vous donne toutes les dernières informations pour savoir comment obtenir des places pour les prochains matches de Feyenoord, notamment où les acheter, combien elles coûtent et plus encore.

Prochains matches de Feyenoord

Date et heure (locale) Match Lieu Billets dim. 30 août (14h30) Feyenoord vs ADO Den Haag De Kuip (Rotterdam) Billets sam. 5 septembre (16h30) NEC vs Feyenoord Goffertstadion (Nijmegen) Billets dim. 13 septembre (16h45) PEC Zwolle vs Feyenoord MAC³PARK stadium (Zwolle) Billets dim. 20 septembre (14h15) Feyenoord vs Utrecht De Kuip (Rotterdam) Billets sam. 10 octobre (18h45) Feyenoord vs AZ De Kuip (Rotterdam) Billets sam. 17 octobre (20h) Telstar vs Feyenoord BUKO stadium (Velsen-Zuid) Billets dim. 25 octobre (14h30) PSV Eindhoven vs Feyenoord Philips Stadion (Eindhoven) Billets sam. 31 octobre (16h30) Feyenoord vs Fortuna Sittard De Kuip (Rotterdam) Billets dim. 8 novembre (12h15) Heerenveen vs Feyenoord Abe Lenstra Stadion (Heerenveen) Billets

Comment acheter des billets pour Feyenoord

Vous pouvez acheter des billets officiels pour les matches de Feyenoord en ligne, directement via la billetterie officielle du club. Vous devez créer gratuitement un compte « My Feyenoord » pour finaliser un achat.

Si un match à domicile affiche complet, le club propose également une plateforme officielle de revente directement sur son portail billetterie, ce qui garantit que tous les billets achetés sont totalement vérifiés et valides.

Les billets ne sont pas mis en vente en une seule fois. Ils sont proposés progressivement tout au long de la saison. Les billets grand public pour un match sont généralement mis en ligne entre deux et quatre semaines avant la rencontre.

Feyenoord applique un strict système de priorité par paliers pour ses fenêtres de vente. Les membres payants de Het Legioen (le club de supporters officiel) et de Kameraadjes (le club junior) bénéficient d’un accès exclusif aux deux premières fenêtres prioritaires. S’il reste des billets une fois les fenêtres réservées aux membres closes, ils sont alors mis en vente pour le grand public.

En outre, les supporters peuvent acheter des billets pour les matches de Feyenoord sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters qui espèrent décrocher des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets de Feyenoord ?

Les billets officiels à l’unité pour les matches de Feyenoord à De Kuip se situent généralement entre 20 € et 85 €, mais les prix dépendent fortement de l’adversaire et de la compétition.

Les matches standards d’Eredivisie se situent généralement dans le bas de cette fourchette de prix, tandis que les affiches de prestige comme De Klassieker (Feyenoord vs Ajax) ou les rencontres européennes sont tarifées bien plus cher.

Sections du stade à De Kuip

Le stade est divisé en quatre tribunes principales distinctes, elles-mêmes réparties entre des niveaux inférieurs (désignés par une seule lettre, par exemple Vak S) et des niveaux supérieurs (désignés par une double lettre, par exemple Vak SS) :

Maastribune (tribune ouest) : il s’agit de la tribune principale, où se trouvent les loges exécutives, les espaces VIP, les sièges business et le tunnel des joueurs. Le Maasgebouw (espace événementiel polyvalent et immeuble de bureaux) se situe juste derrière cette tribune.

Olympiatribune (tribune est) : située juste en face de la Maastribune, cette tribune latérale offre une excellente vue sur le terrain. Les sections centrales comme Z2 et Z3 sont particulièrement recherchées et proposées à un tarif premium.

Gerard Meijertribune (tribune nord) : cette tribune derrière le but est célèbre pour accueillir les supporters les plus passionnés et les plus bruyants de Feyenoord, connus collectivement sous le nom de Het Legioen.

Marathontribune (tribune sud) : placée derrière le but opposé, cette tribune fait traditionnellement référence aux historiques portes du marathon et accueille généralement à la fois les supporters locaux habituels et une section réservée aux supporters visiteurs.

Gardez un œil sur le portail officiel de billetterie du club pour plus d’informations ou sur des sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur De Kuip

Le Stadion Feijenoord, universellement connu sous son surnom emblématique de De Kuip (« The Tub »), est l’un des stades de football les plus respectés d’Europe. Située sur la rive sud de la Meuse à Rotterdam, cette enceinte de 51 117 places est la maison de Feyenoord depuis 1937.

Réputé pour sa brillante architecture, sa riche histoire et sans doute l’atmosphère la plus intimidante et la plus bouillante des Pays-Bas, De Kuip est une véritable cathédrale de la culture footballistique.

Pouvant à l’origine accueillir jusqu’à 64 000 spectateurs, avec un pic proche de 69 000, De Kuip a été transformé en stade entièrement assis lors d’une rénovation massive en 1994. Plus tôt cette année, Feyenoord a pris le contrôle opérationnel total en acquérant plus de 95 % des actions du stade, consolidant ainsi son avenir.

De Kuip est souvent considéré comme la maison du football néerlandais, car il a accueilli un nombre record de 11 finales européennes de clubs et près de 150 matches de l’équipe nationale néerlandaise.

Matches historiques disputés au Philips Stadion :

Finale de la Coupe UEFA 1974 (match retour) : De Kuip a vu Feyenoord soulever la Coupe UEFA après avoir battu Tottenham Hotspur, consacrant ainsi le sommet de l’âge d’or du club.

Finale de l’Euro 2000 : le légendaire tournoi de l’Euro 2000 s’est conclu à De Kuip, où David Trezeguet a inscrit un but en or dramatique pour offrir le titre à la France face à l’Italie.

Finale de la Coupe UEFA 2002 : lors de l’une des plus grandes soirées de l’histoire du stade, Feyenoord a disputé la finale sur sa propre pelouse, en battant le Borussia Dortmund 3-2 pour conquérir la gloire européenne.

Un lieu de concerts légendaire : au-delà du sport, De Kuip est devenu une salle de musique historique à partir du concert de Bob Dylan en 1978. Il a accueilli les tournées de stade emblématiques de Michael Jackson, U2, Madonna et David Bowie. Cependant, en raison des lois résidentielles et des réglementations sur les nuisances sonores, la ville a mis fin aux grands concerts à De Kuip après la mi-2025.

Records et statistiques de Feyenoord

Feyenoord est l’un des clubs les plus titrés et les plus historiques du football néerlandais, distingué mondialement comme la première équipe néerlandaise à avoir remporté la Coupe d’Europe.

Fondé en 1908 dans un quartier ouvrier de Rotterdam, le club fait partie du traditionnel « Big Three » de l’Eredivisie aux côtés de ses rivaux l’Ajax et le PSV Eindhoven.

Palmarès du club et principaux trophées

Eredivisie (championnat des Pays-Bas) : 16 titres

KNVB Cup (Coupe des Pays-Bas) : 14 titres

Ligue des champions de l’UEFA / Coupe d’Europe : 1 titre (1970)

UEFA Europa League / Coupe UEFA : 2 titres (1974 et 2002)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre d’apparitions : Coen Moulijn (523), Wim Jansen (507)

Plus grand nombre de buts : Cor van der Gijp (177), Ove Kindvall (147)

Présence continue dans l’élite

Feyenoord évolue sans interruption dans l’élite néerlandaise depuis sa promotion en 1921, plus longtemps que n’importe quel autre club du pays. Il n’a jamais été relégué d’Eredivisie.

Le maillot n°12

Feyenoord n’attribue jamais le maillot numéro 12 à un joueur. Il a été retiré définitivement et est entièrement dédié à Het Legioen (la Légion), la base de supporters du club, réputée pour sa ferveur et sa fidélité, en tant que « 12e homme ».

Le retournement de situation ultime de Cruyff

En 1983, l’icône de l’Ajax et des Pays-Bas Johan Cruyff était furieux contre la direction de l’Ajax en raison des négociations contractuelles. Pour se venger, il a signé chez le grand rival Feyenoord pour sa dernière saison professionnelle, menant le club de Rotterdam à un phénoménal doublé championnat-coupe en 1984.



