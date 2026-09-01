Malgré une première place en championnat de Turquie à 28 reprises, un record, le Fenerbahçe d’Istanbul souffre récemment d’un sérieux mal de la deuxième place, avec cinq saisons de suite terminées comme dauphin, et quatre campagnes consécutives de Süper Lig perdues au profit de Galatasaray.

Le club peut-il enfin mettre fin à l’emprise de son rival de la ville ? Vous pouvez rejoindre la ferveur des supporters de Fenerbahçe en réservant vos billets dès aujourd’hui.

L’un des clubs omnisports les plus titrés, les plus riches et les plus soutenus de Turquie, Fenerbahçe dispose d’une immense base de fans à l’échelle mondiale, estimée entre 25 et 35 millions de supporters dans le monde. L’une des principales raisons pour lesquelles les amateurs de football aiment voir le géant stambouliote en action est que les matches au stade Şükrü Saracoğlu offrent des ambiances électriques et survoltées les jours de rencontre.

Avec toute une série de nouvelles arrivées de renom, comme Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Sidiki Cherif, Nathan Ake et Romelu Lukaku, la saison s’annonce mémorable pour Fenerbahçe. Laissez GOAL vous donner toutes les informations sur la manière d’obtenir des places, leur prix, et bien plus encore.

Prochains matches de Fenerbahçe

Date et heure (locale) Match Lieu Billets sam. 5 sept. (20 h) Süper Lig : Fenerbahçe vs Beşiktaş Stade Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Billets jeu. 10 sept. (19 h 45) Ligue des champions : Fenerbahçe vs Roma Stade Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Billets lun. 14 sept. (20 h) Süper Lig : Gaziantep vs Fenerbahçe Stade de Gaziantep (Gaziantep) Billets dim. 20 sept. (17 h) Süper Lig : Fenerbahçe vs Eyüpspor Stade Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Billets dim. 11 oct. (18 h) Süper Lig : Rizespor vs Fenerbahçe Çaykur Didi Stadium (Rize) Billets mer. 14 oct. (20 h) Ligue des champions : Aston Villa vs Fenerbahçe Villa Park (Birmingham) Billets dim. 18 oct. (18 h) Süper Lig : Fenerbahçe vs Alanyaspor Stade Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Billets mar. 20 oct. (19 h 45) Ligue des champions : Fenerbahçe vs Slavia Prague Stade Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Billets dim. 25 oct. (18 h) Süper Lig : Galatasaray vs Fenerbahçe Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park (Istanbul) Billets

Comment acheter des billets pour Fenerbahçe

Vous pouvez acheter des billets officiels pour Fenerbahçe via Passo ou au guichet du stade Şükrü Saracoğlu à Istanbul. Pour vous inscrire sur Passo, ou sur l’application mobile Passo, qui est le système de billetterie officiel du football turc, vous aurez besoin de votre pièce d’identité ou des informations de votre passeport.

Les billets officiels sont généralement mis en vente 3 à 5 jours avant le match, même si les rencontres à forte demande peuvent suivre des calendriers de mise en vente différents ou nécessiter une priorité pour les membres du club, d’où l’importance de consulter les annonces suffisamment tôt.

En outre, les fans peuvent acheter des billets pour les matches de Fenerbahçe sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour ceux qui cherchent à obtenir des places par des canaux alternatifs, en offrant une option fiable aux supporters qui espèrent décrocher des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets de Fenerbahçe ?

Les billets officiels pour les matches de Fenerbahçe au stade Şükrü Saracoğlu à Istanbul se situent généralement entre 30 € et 100 € (environ 1 200 à plus de 3 800 TL) pour les affiches standards de Süper Lig, avec des variations importantes selon l’adversaire et la catégorie de place.

Le stade de Fenerbahçe est divisé en plusieurs grandes catégories et blocs de places :

Derrière les buts / Kale Arkası (tribunes nord / Migros et Spor Toto / tribunes sud) : ce sont les sections des supporters les plus passionnés et les plus bruyants, y compris le noyau ultra. Les billets vont de 30 $ à 50 $ pour les matches de championnat ordinaires.

Tribunes supérieures / Üst Tribün (Maraton Üst et Fenerium Üst) : des places en hauteur sur les côtés du terrain, offrant une excellente vue d’ensemble. Les billets vont de 40 € à 65 €.

Tribunes inférieures / Alt Tribün (Maraton Alt et Fenerium Alt) : des places premium au niveau de la pelouse le long des lignes de touche, au plus près des joueurs et des bancs. Les billets vont de 70 € à plus de 100 € pour les matches standards.

Forfaits VIP et hospitalité : ils incluent l’accès à des salons de luxe, la restauration et des places centrales de premier choix. Les prix vont de 150 € à plus de 300 €.

Consultez le portail de billetterie officiel du club pour plus d’informations, ou des sites de revente secondaires tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le stade Şükrü Saracoğlu

Le stade Şükrü Saracoğlu, actuellement connu pour des raisons de sponsoring sous le nom de Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, est l’une des enceintes de football les plus légendaires, intimidantes et historiquement importantes d’Europe. Il est souvent vénéré par ses supporters passionnés comme « The Temple ».

Située dans le quartier animé de Kadıköy, sur la rive asiatique d’Istanbul, cette enceinte entièrement assise d’une capacité de 47 430 à 50 530 places sert a été le stade de Fenerbahçe, géant omnisports turc, depuis son ouverture en 1908.

Parmi les matches mémorables disputés au stade Şükrü Saracoğlu, on retrouve les suivants :

Finale de la Coupe UEFA (2009) : le stade a accueilli la dernière finale de la Coupe UEFA, avec une victoire 2-1 du Shakhtar Donetsk contre le Werder Brême. Luiz Adriano a ouvert le score pour le Shakhtar, Naldo a égalisé pour Brême, puis Jadson a inscrit le but historique de la victoire en prolongation à la 97e minute.

Le légendaire derby gagné 6-0 (2002) : dans l’épisode le plus célèbre du brûlant derby intercontinental, Fenerbahçe a totalement dominé son grand rival, Galatasaray. Malgré une réduction à 10, Fenerbahçe a inscrit six buts sans réponse, avec comme point d’orgue une dernière réalisation d’Ümit Özat. Le score de « 6-0 » reste un élément central du folklore du club.

Le triplé de Şanlı contre Manchester United (2004) : lors d’un brillant match de phase de groupes de Ligue des champions, le héros culte Tuncay Şanlı a inscrit un triplé époustouflant, dont un spectaculaire retourné acrobatique, pour faire tomber Manchester United d’Alex Ferguson.

Le pré du prêtre : avant toute structure en béton, le terrain où se trouve aujourd’hui le stade Şükrü Saracoğlu était connu sous le nom de Papazın Çayırı (Le pré du prêtre). Il a servi de premier terrain de football officiel du pays, où se sont joués les premiers matches de l’Istanbul Football League.

Records et statistiques de Fenerbahçe

Fenerbahçe (Fenerbahçe Spor Kulübü), fondé en 1907, est l’un des clubs omnisports les plus anciens, les plus titrés et les plus passionnément soutenus de Turquie. L’équipe de football possède une riche histoire, remplie de records légendaires et d’un immense palmarès.

Palmarès du club et principaux trophées

Championnats de Turquie : 28 titres

Coupe de Turquie : 7 titres

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches (officiels) : Müjdat Yetkiner (570), Volkan Demirel (525)

Plus grand nombre de buts : Zeki Rıza Sporel (470), Lefter Küçükandonyadis (423)

La série d’invincibilité ultime

De façon remarquable, Fenerbahçe a remporté les saisons 1912-13 et 1922-23 de l’Istanbul Football League sans encaisser le moindre but. Plus récemment, le club a établi un nouveau jalon moderne sur la scène nationale en bouclant une série de 32 matches de championnat sans défaite durant 2023 et 2024.

Que signifie ce nom ?

« Fenerbahçe » se traduit littéralement par « jardin du phare » en turc. Le nom vient du phare historique situé sur le cap de Fenerbahçe à Istanbul. Les couleurs originelles du club étaient le jaune et le blanc, en référence aux jonquilles qui fleurissaient autour du phare, avant de passer au jaune et au bleu marine en 1910.

La soirée européenne contre Bordeaux

Fenerbahçe a marqué les esprits en créant la surprise face aux champions de France de Bordeaux, éliminés au premier tour de la Coupe d’Europe en 1985. À l’époque, il s’agissait d’un énorme exploit qui a changé la perception du football turc à travers l’Europe.



