Avec le coup d’envoi de la série NFL London 2026 prévu en octobre, obtenir une place n’est pas impossible, même si vous avez manqué la mise en vente générale initiale cet été.

La NFL a confirmé les Jacksonville Jaguars et les Washington Commanders comme équipes hôtes. Dans une décision historique, les Jaguars disputeront deux matches à domicile à l’étranger lors de deux semaines consécutives pendant que l’EverBank Stadium fait l’objet d’une rénovation de 1,4 milliard de dollars.

Réserver des billets pour la NFL LondonRéserver des billets

Quel est le calendrier et quelles sont les affiches de la NFL London 2026 ?

Date et heure (BST) Équipes Lieu Billets dimanche 4 octobre (14 h 30) Indianapolis Colts vs Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium Réserver des billets dimanche 11 octobre (14 h 30) Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium Réserver des billets dimanche 18 octobre (14 h 30) Houston Texans vs Jacksonville Jaguars Wembley Stadium Réserver des billets

Où acheter des billets pour la NFL London 2026 ?

La vente générale est passée, mais vous pouvez toujours obtenir des places vérifiées via ces canaux officiels :

Portail officiel NFL UK : la source principale pour les billets en admission générale. Inscrivez-vous dès maintenant aux alertes.

la source principale pour les billets en admission générale. Inscrivez-vous dès maintenant aux alertes. Site officiel des Jacksonville Jaguars : pour le match à Wembley, les Jags gèrent souvent leurs propres contingents de billets et les adhésions Union Jax.

pour le match à Wembley, les Jags gèrent souvent leurs propres contingents de billets et les adhésions Union Jax. Ticketmaster UK : le partenaire officiel de billetterie des International Series.

le partenaire officiel de billetterie des International Series. On Location/VIP Hospitality : le fournisseur officiel d’hospitalité de la NFL a déjà lancé un programme de dépôt Priority Access pour ceux qui souhaitent garantir leurs places tôt.

Réserver des billets pour la NFL LondonRéserver des billets

Combien coûteront les billets pour la NFL London ?

Les prix des billets pour la London Series 2026 dépendent de la catégorie de place, du stade et de la demande pour chaque affiche.

Tous les prix indiqués sur les plateformes officielles de billetterie au Royaume-Uni reflètent une tarification tout compris obligatoire, de sorte que le montant indiqué ci-dessous correspond au total final que vous paierez au moment du règlement :

Tribune haute / vue restreinte : 60 £ à 105 £

60 £ à 105 £ Tribune intermédiaire / zones d’en-but : 115 £ à 190 £

115 £ à 190 £ Tribune basse / touche : 195 £ à 360 £

195 £ à 360 £ Hospitalité et VIP : 450 £ à 2 000 £+

Quand les matches internationaux de la NFL seront-ils joués ?

2026 est une année charnière pour la portée mondiale de la NFL, avec un record de neuf matches internationaux programmés dans sept pays.

Cela comprend le tout premier match de saison régulière en Australie et en France.

Liste complète des hôtes de la NFL International 2026