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NFL London games 2024Getty Images
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Comment acheter des billets de dernière minute pour les matchs NFL de Londres 2026 : Philadelphia Eagles contre Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts contre Washington Commanders, calendrier et plus encore

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Vous vous demandez comment obtenir des billets pour la NFL à Londres en 2026 ? Nous savons exactement où vous pouvez vous en procurer avant les matches d’octobre

Avec le coup d’envoi de la série NFL London 2026 prévu en octobre, obtenir une place n’est pas impossible, même si vous avez manqué la mise en vente générale initiale cet été. 

La NFL a confirmé les Jacksonville Jaguars et les Washington Commanders comme équipes hôtes. Dans une décision historique, les Jaguars disputeront deux matches à domicile à l’étranger lors de deux semaines consécutives pendant que l’EverBank Stadium fait l’objet d’une rénovation de 1,4 milliard de dollars.

Réserver des billets pour la NFL LondonRéserver des billets

Quel est le calendrier et quelles sont les affiches de la NFL London 2026 ?

Date et heure (BST)ÉquipesLieuBillets
dimanche 4 octobre (14 h 30)Indianapolis Colts vs Washington CommandersTottenham Hotspur StadiumRéserver des billets
dimanche 11 octobre (14 h 30)Philadelphia Eagles vs Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur StadiumRéserver des billets
dimanche 18 octobre (14 h 30)Houston Texans vs Jacksonville JaguarsWembley StadiumRéserver des billets

Où acheter des billets pour la NFL London 2026 ?

La vente générale est passée, mais vous pouvez toujours obtenir des places vérifiées via ces canaux officiels :

  • Portail officiel NFL UK : la source principale pour les billets en admission générale. Inscrivez-vous dès maintenant aux alertes.
  • Site officiel des Jacksonville Jaguars : pour le match à Wembley, les Jags gèrent souvent leurs propres contingents de billets et les adhésions Union Jax.
  • Ticketmaster UK : le partenaire officiel de billetterie des International Series.
  • On Location/VIP Hospitality : le fournisseur officiel d’hospitalité de la NFL a déjà lancé un programme de dépôt Priority Access pour ceux qui souhaitent garantir leurs places tôt.

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Combien coûteront les billets pour la NFL London ?

Les prix des billets pour la London Series 2026 dépendent de la catégorie de place, du stade et de la demande pour chaque affiche. 

Tous les prix indiqués sur les plateformes officielles de billetterie au Royaume-Uni reflètent une tarification tout compris obligatoire, de sorte que le montant indiqué ci-dessous correspond au total final que vous paierez au moment du règlement :   

  • Tribune haute / vue restreinte : 60 £ à 105 £
  • Tribune intermédiaire / zones d’en-but : 115 £ à 190 £
  • Tribune basse / touche : 195 £ à 360 £
  • Hospitalité et VIP : 450 £ à 2 000 £+

Quand les matches internationaux de la NFL seront-ils joués ?

2026 est une année charnière pour la portée mondiale de la NFL, avec un record de neuf matches internationaux programmés dans sept pays. 

Cela comprend le tout premier match de saison régulière en Australie et en France.

Liste complète des hôtes de la NFL International 2026

Date et heure du coup d’envoiAffiche (extérieur vs domicile)Stade et lieuStatut des billets
jeu. 10 sept. (10 h 35 AEST)San Francisco 49ers vs. Los Angeles RamsMelbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Australie Réserver des billets
dim. 27 sept. (17 h 25 BRT)Baltimore Ravens vs. Dallas CowboysMaracanã Stadium Rio de Janeiro, Brésil Réserver des billets
dim. 4 oct. (14 h 30 BST)Indianapolis Colts vs. Washington CommandersTottenham Hotspur Stadium Londres, Royaume-Uni Réserver des billets
dim. 11 oct. (14 h 30 BST)Philadelphia Eagles vs. Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur Stadium Londres, Royaume-Uni Réserver des billets
dim. 18 oct. (14 h 30 BST)Houston Texans vs. Jacksonville JaguarsWembley Stadium Londres, Royaume-Uni Réserver des billets
dim. 25 oct. (14 h 30 CEST)Pittsburgh Steelers vs. New Orleans SaintsStade de France Paris, France Réserver des billets
dim. 8 nov. (15 h 30 CET)Cincinnati Bengals vs. Atlanta FalconsSantiago Bernabéu Stadium Madrid, Espagne Réserver des billets
dim. 15 nov. (15 h 30 CET)New England Patriots vs. Detroit LionsAllianz Arena (stade du FC Bayern Munich) Munich, Allemagne Réserver des billets
dim. 22 nov. (19 h 20 CST)Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ersEstadio Banorte Mexico, Mexique Réserver des billets

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