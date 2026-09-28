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NFL London games 2024Getty Images
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Comment acheter des billets de dernière minute pour les matchs de la NFL à Londres en 2026 : Eagles de Philadelphie contre Jaguars de Jacksonville, Colts d’Indianapolis contre Commanders de Washington, calendrier et plus encore

SHOPPING

Vous vous demandez comment assister aux matchs de la NFL à Londres en 2026 ? Nous savons exactement où vous procurer des billets avant les rencontres d’octobre.

Alors que la série NFL de Londres 2026 débutera en octobre, il reste possible d’obtenir une place même si vous avez manqué l’ouverture de la vente générale cet été. 

La NFL a confirmé que les Jacksonville Jaguars et les Washington Commanders accueilleront des rencontres. Fait inédit, les Jaguars disputeront deux matches à domicile à l’étranger lors de deux semaines consécutives, pendant que l’EverBank Stadium fera l’objet de travaux de rénovation d’un montant de 1,4 milliard de dollars.

Réserver des billets pour la NFL à LondresRéserver des billets

Quel est le calendrier des matches de la NFL à Londres en 2026 ?

Date et heure (BST)ÉquipesLieuBillets
Dimanche 4 octobre (14 h 30)Indianapolis Colts contre Washington CommandersTottenham Hotspur StadiumRéserver des billets
Dimanche 11 octobre (14 h 30)Philadelphia Eagles contre Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur StadiumRéserver des billets
Dimanche 18 octobre (14 h 30)Houston Texans contre Jacksonville JaguarsWembley StadiumRéserver des billets

Où acheter des billets pour la NFL à Londres en 2026 ?

La vente générale est terminée, mais vous pouvez encore obtenir des places vérifiées auprès de ces canaux officiels :

  • Portail officiel de la NFL au Royaume-Uni : La principale plateforme de vente des billets grand public. Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir des alertes.
  • Site officiel des Jacksonville Jaguars : Pour le match à Wembley, les Jaguars gèrent souvent leurs propres quotas de billets ainsi que les adhésions à Union Jax.
  • Ticketmaster UK : Le partenaire officiel de billetterie des International Series.
  • On Location/VIP Hospitality : Le fournisseur officiel de prestations d’hospitalité de la NFL a déjà lancé un programme de dépôt « Priority Access » destiné aux personnes souhaitant s’assurer des places à l’avance.

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Combien coûteront les billets pour la NFL à Londres ?

Le prix des billets pour la série de Londres 2026 dépend de la catégorie de places, du stade et de la demande pour chaque match. 

Tous les prix indiqués sur les plateformes officielles de billetterie au Royaume-Uni comprennent obligatoirement l’ensemble des frais. Le montant affiché ci-dessous est donc le total que vous paierez au moment de valider votre achat :   

  • Tribune supérieure / Vue limitée : 60 à 105 £
  • Tribune intermédiaire / Derrière les zones d’en-but : 115 à 190 £
  • Tribune inférieure / Le long du terrain : 195 à 360 £
  • Prestations d’hospitalité et VIP : 450 à plus de 2 000 £

Quand auront lieu les matches internationaux de la NFL ?

L’année 2026 marque une étape importante dans le développement international de la NFL, avec un nombre record de neuf matches prévus dans sept pays. 

Il s’agira notamment des premiers matches de saison régulière jamais disputés en Australie et en France.

Assister à un match de la NFL à Londres permettra aux supporters britanniques de vivre sur place l’ambiance électrique et le spectacle sportif de haut niveau d’une rencontre de saison régulière de football américain. Pour compléter votre expérience le jour du match avec des paris en direct sur votre téléphone, notamment sur l’identité des marqueurs de touchdowns, il est essentiel de disposer d’une application dédiée. Découvrez notre sélection d’experts des meilleures applications de paris disponibles sur les appareils actuels.

Liste complète des équipes hôtes des matches internationaux de la NFL en 2026

Date et heure du coup d’envoiMatch (extérieur contre domicile)Stade et lieuDisponibilité des billets
Jeudi 10 septembre (10 h 35 AEST)San Francisco 49ers contre Los Angeles RamsMelbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Australie Réserver des billets
Dimanche 27 septembre (17 h 25 BRT)Baltimore Ravens contre Dallas CowboysStade Maracanã Rio de Janeiro, Brésil Réserver des billets
Dimanche 4 octobre (14 h 30 BST)Indianapolis Colts contre Washington CommandersTottenham Hotspur Stadium Londres, Royaume-Uni Réserver des billets
Dimanche 11 octobre (14 h 30 BST)Philadelphia Eagles contre Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur Stadium Londres, Royaume-Uni Réserver des billets
Dimanche 18 octobre (14 h 30 BST)Houston Texans contre Jacksonville JaguarsWembley Stadium Londres, Royaume-Uni Réserver des billets
Dimanche 25 octobre (14 h 30 CEST)Pittsburgh Steelers contre New Orleans SaintsStade de France Paris, France Réserver des billets
Dimanche 8 novembre (15 h 30 CET)Cincinnati Bengals contre Atlanta FalconsStade Santiago Bernabéu Madrid, Espagne Réserver des billets
Dimanche 15 novembre (15 h 30 CET)New England Patriots contre Detroit LionsAllianz Arena (stade du Bayern Munich) Munich, Allemagne Réserver des billets
Dimanche 22 novembre (19 h 20 CST)Minnesota Vikings contre San Francisco 49ersEstadio Banorte Mexico, Mexique Réserver des billets

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