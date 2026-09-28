Alors que la série NFL de Londres 2026 débutera en octobre, il reste possible d’obtenir une place même si vous avez manqué l’ouverture de la vente générale cet été.

La NFL a confirmé que les Jacksonville Jaguars et les Washington Commanders accueilleront des rencontres. Fait inédit, les Jaguars disputeront deux matches à domicile à l’étranger lors de deux semaines consécutives, pendant que l’EverBank Stadium fera l’objet de travaux de rénovation d’un montant de 1,4 milliard de dollars.

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Quel est le calendrier des matches de la NFL à Londres en 2026 ?

Date et heure (BST) Équipes Lieu Billets Dimanche 4 octobre (14 h 30) Indianapolis Colts contre Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium Réserver des billets Dimanche 11 octobre (14 h 30) Philadelphia Eagles contre Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium Réserver des billets Dimanche 18 octobre (14 h 30) Houston Texans contre Jacksonville Jaguars Wembley Stadium Réserver des billets

Où acheter des billets pour la NFL à Londres en 2026 ?

La vente générale est terminée, mais vous pouvez encore obtenir des places vérifiées auprès de ces canaux officiels :

Portail officiel de la NFL au Royaume-Uni : La principale plateforme de vente des billets grand public. Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir des alertes.

La principale plateforme de vente des billets grand public. Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir des alertes. Site officiel des Jacksonville Jaguars : Pour le match à Wembley, les Jaguars gèrent souvent leurs propres quotas de billets ainsi que les adhésions à Union Jax.

Pour le match à Wembley, les Jaguars gèrent souvent leurs propres quotas de billets ainsi que les adhésions à Union Jax. Ticketmaster UK : Le partenaire officiel de billetterie des International Series.

Le partenaire officiel de billetterie des International Series. On Location/VIP Hospitality : Le fournisseur officiel de prestations d’hospitalité de la NFL a déjà lancé un programme de dépôt « Priority Access » destiné aux personnes souhaitant s’assurer des places à l’avance.

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Combien coûteront les billets pour la NFL à Londres ?

Le prix des billets pour la série de Londres 2026 dépend de la catégorie de places, du stade et de la demande pour chaque match.

Tous les prix indiqués sur les plateformes officielles de billetterie au Royaume-Uni comprennent obligatoirement l’ensemble des frais. Le montant affiché ci-dessous est donc le total que vous paierez au moment de valider votre achat :

Tribune supérieure / Vue limitée : 60 à 105 £

60 à 105 £ Tribune intermédiaire / Derrière les zones d’en-but : 115 à 190 £

115 à 190 £ Tribune inférieure / Le long du terrain : 195 à 360 £

195 à 360 £ Prestations d’hospitalité et VIP : 450 à plus de 2 000 £

Quand auront lieu les matches internationaux de la NFL ?

L’année 2026 marque une étape importante dans le développement international de la NFL, avec un nombre record de neuf matches prévus dans sept pays.

Il s’agira notamment des premiers matches de saison régulière jamais disputés en Australie et en France.

Assister à un match de la NFL à Londres permettra aux supporters britanniques de vivre sur place l’ambiance électrique et le spectacle sportif de haut niveau d’une rencontre de saison régulière de football américain. Pour compléter votre expérience le jour du match avec des paris en direct sur votre téléphone, notamment sur l’identité des marqueurs de touchdowns, il est essentiel de disposer d’une application dédiée. Découvrez notre sélection d’experts des meilleures applications de paris disponibles sur les appareils actuels.

Liste complète des équipes hôtes des matches internationaux de la NFL en 2026