La NFL revient au Santiago Bernabéu le 8 novembre 2026, lorsque les Cincinnati Bengals affronteront les Atlanta Falcons lors de la 9e semaine de la saison régulière, Atlanta étant l’équipe désignée à domicile.

Cette affiche sera le deuxième match de saison régulière de NFL jamais disputé en Espagne, et le premier d’un partenariat pluriannuel entre la ligue, la ville de Madrid, la Communauté de Madrid et le Real Madrid C.F., qui permettra au football américain de rester au Bernabéu pour les années à venir.

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Quand aura lieu le match NFL Madrid 2026 ?

Date et heure Affiche Lieu Billets dim. 8 nov., 15 h 30 CET Cincinnati Bengals chez les Atlanta Falcons stade Santiago Bernabéu, Madrid Réserver des billets

Où acheter des billets pour NFL Madrid 2026 ?

Les billets officiels sont vendus via la plateforme espagnole Ticketmaster de la NFL, et vous devrez disposer d’un compte NFL Ticketmaster pour acheter, que vous pouvez créer gratuitement sur nfl.com avant de commencer à consulter les places.

La vente a été lancée par étapes, avec une prévente pour les détenteurs de carte Amex fin mai, l’ouverture des packs hospitalité le 5 juin, puis la mise en vente grand public le 9 juillet.

Combien coûtent les billets pour NFL Madrid 2026 ?

On Location (le partenaire officiel hospitalité de la NFL) et SportsBreaks proposent des packs premium officiels regroupant des places en tribune basse, des salons hospitalité avant-match, des séjours à l’hôtel et des arrangements de vol.

La NFL a publié les prix officiels tout compris pour le match Bengals-Falcons, ce qui signifie que le prix affiché inclut déjà tous les frais, sans surprise au moment du paiement, une nouvelle approche pour chaque match international en 2026.

La catégorie officielle la moins chère débute à 93,40 €, tandis que les places les plus onéreuses montent jusqu’à 438,75 €, avec des billets enfants également disponibles dans certaines catégories.

L’hospitalité relève d’une toute autre gamme, avec des packs premium via Ticketmaster et On Location qui vont bien au-delà d’un billet standard, en incluant des avantages supplémentaires comme l’accès aux salons, la restauration et, dans certains cas, le voyage et le séjour à l’hôtel.

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Tout ce qu’il faut savoir sur le stade Santiago Bernabéu

Le Santiago Bernabéu, antre du Real Madrid, est devenu l’un des sites les plus commentés du sport mondial à la suite de sa récente rénovation, et c’est précisément cette transformation qui en fait un choix si naturel pour la NFL. La nouvelle pelouse rétractable du stade permet de remplacer le terrain en herbe par le marquage et la surface nécessaires au football américain sans perturber la surface située en dessous, tandis que le toit réaménagé et l’agrandissement des tribunes donnent à l’enceinte une atmosphère véritablement différente d’un dimanche typique de NFL.

Si vous vous rendez au match, préparez soigneusement votre trajet. La station de métro Santiago Bernabéu sur la ligne 10 est actuellement fermée pour des travaux de reconstruction, avec une interruption du service entre Nuevos Ministerios et Cuzco qui devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. Les solutions les plus simples sont le train Cercanías jusqu’à Nuevos Ministerios, un bus EMT, ou la navette de remplacement gratuite mise en place le jour du match, il vaut donc la peine de prévoir un peu plus de temps pour votre trajet vers le stade.

Le Bernabéu ayant déjà accueilli une affluence de NFL à guichets fermés et une place permanente au calendrier étant désormais assurée, cela s’annonce comme l’une des étapes phares de l’ensemble du programme international 2026.

Quand les matches internationaux de NFL seront-ils disputés ?

2026 est une année charnière pour la portée mondiale de la NFL, avec un record de neuf matches internationaux programmés dans sept pays.

Cela comprend le tout premier match de saison régulière organisé en Australie et en France.

Liste complète des hôtes de la NFL International 2026