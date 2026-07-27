Le Grant Park de Chicago s’apprête à nouveau à devenir le centre névralgique du calendrier musical mondial avec le retour de Lollapalooza cet été. Ce festival légendaire en bord de lac se déroulera sur quatre jours exceptionnels, du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août 2026, et l’affiche de cette année est l’une des plus riches de l’histoire de Lolla.

Que vous soyez un habitué de Lolla ou que vous souhaitiez faire vos débuts au festival, le mélange de têtes d’affiche de premier plan, de stars montantes et de la silhouette urbaine incomparable de Chicago en fait un week-end à ne pas manquer.

Les places partent vite, plusieurs jours affichant déjà complet, mais il est encore temps de réserver votre ticket. Laissez GOAL vous expliquer pas à pas comment et où obtenir vos billets pour Lollapalooza 2026.

Quand a lieu Lollapalooza 2026 ?

Le Lollapalooza 2026 se tiendra du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août, comme toujours au Grant Park, en plein centre-ville de Chicago. Le festival investit huit scènes ; les portes ouvrent à 11 h et le parc ferme à 22 h chaque jour (heure du Centre).

Date et horaires Événement Lieu Billets 30 juillet – 2 août Lollapalooza 2026 Grant Park, Chicago, États-Unis Billets

Où acheter vos places pour Lollapalooza 2026 ?

La billetterie a ouvert en mars 2026, peu après l’annonce de l’affiche complète. La plateforme officielle Lollapalooza.com commercialise les formules « General Admission » (GA), GA+, VIP, Platinum et Cabana.

Les pass 4 jours et 2 jours se sont écoulés en quelques semaines, et les places à la journée pour le jeudi, le vendredi et le samedi sont aussi épuisées. À ce jour, il reste des billets d’entrée générale pour le dimanche 2 août, et les fans peuvent s’inscrire sur la liste d’attente officielle, sur lollapalooza.com/tickets, pour espérer récupérer un pass 4 jours en cas de désistement.

Pour les retardataires, des places sont encore disponibles sur les plateformes de revente officielles comme StubHub, y compris des pass « General Admission » à la journée, multi-jours ou quatre-jours.

Combien coûtent les billets pour le Lollapalooza 2026 ?

Les tarifs varient selon la catégorie et la date d’achat par rapport aux dates du festival. Voici le détail officiel :

Pass 1 jour – General Admission : de 175$à185 $ (dimanche uniquement sur le site officiel)

Pass 4 jours : à partir de 439 $ (épuisé sur le site officiel, liste d’attente uniquement)

Pass 4 jours « GA+ » : à partir de 789 $

Pass VIP 4 jours : à partir de 1 749 $

Pass 4 jours Platinum : de 2 100 $ à 4 800$ selon les disponibilités

Sur les plateformes de revente telles que StubHub, les places à la journée se négocient actuellement entre environ 175 $ et 250 $, tandis que les pass 4-Day GA se situent autour de 730 $ à 860 $. Les cours de ce marché secondaire évoluent en continu : il est donc conseillé de comparer plusieurs sites avant de conclure l’achat.

Qui se produira au Lollapalooza 2026 ?

Plus de 170 artistes se produiront sur huit scènes durant ces quatre jours.

Les têtes d’affiche quotidiennes sont :

Jeudi 30 juillet : Lorde & John Summit

Vendredi 31 juillet : Charli XCX & The Smashing Pumpkins

Samedi 1^(er) août : Olivia Dean & JENNIE

Dimanche 2 août : Tate McRae & The xx

Autres artistes programmés :

Genre Articles Pop Zara Larsson, Muna Rock/Alternatif Turnstile, Wet Leg, The Neighbourhood, Geese, Yungblud Hip-hop Lil Uzi Vert, Freddie Gibbs, Clipse Électronique The Chainsmokers K-pop (G)I-DLE, aespa Indie Ethel Cain, Beabadoobee, Suki Waterhouse, Blood Orange, Sombr

Que nous réservera Lollapalooza 2026 ?

Depuis deux décennies, le Lollapalooza a élu domicile au Grant Park de Chicago. Né en 1991 sous la forme d’un festival itinérant aux États-Unis, il s’est développé pour devenir une véritable marque mondiale, avec des éditions sœurs en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. L’édition de Chicago reste la plus ancienne et la plus importante, et l’année 2026 s’annonce comme l’une des plus ambitieuses à ce jour.

Côté innovations, le festival déploie de nouveaux services premium, dont les « Northside Suites » : un espace privé climatisé avec terrasse sur le toit, restauration et boissons incluses, pouvant accueillir jusqu’à 15 invités par jour. Au-delà des scènes principales, les fans pourront prolonger la fête lors des aftershows officiels, programmés dans plusieurs salles emblématiques de Chicago – Metro, House of Blues, Lincoln Hall et Schubas – une fois les concerts quotidiens achevés.

Avec des têtes d’affiche comme Charli XCX, Lorde et Tate McRae en pointe d’une programmation qui transcende les genres et les générations, Lollapalooza 2026 s’annonce comme l’un des week-ends de festival phares de l’été.