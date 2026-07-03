L'année 2025 restera gravée dans les mémoires pour la Suisse. Non seulement elle a terminé en tête de son groupe de qualification pour la Coupe du monde, mais elle est également restée invaincue tout au long de l'année.

La Suisse va-t-elle faire des étincelles en Amérique du Nord ? Vous pourriez être de la partie pour le découvrir.

GOAL vous guide pas à pas pour obtenir vos places et connaître les tarifs officiels.

Quel est le calendrier des matchs de la Suisse en phase de groupes de la Coupe du monde 2026 ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte. Cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente du site choisi.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Suisse ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Suisse sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : les plus onéreux, situés dans la partie inférieure des tribunes.

les plus onéreux, situés dans la partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1.

elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, hors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : essentiellement en tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

essentiellement en tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ – 620 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ – 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

À quoi s'attendre de la Suisse lors de la Coupe du monde

La Suisse n’avait pas démarré sur les chapeaux de roue lors de la Coupe du monde au Qatar il y a quatre ans. Elle s’était qualifiée de justesse grâce à une victoire 1-0 contre le Cameroun lors de son premier match, avant de s’incliner sur le même score face au Brésil. Cependant, une victoire 3-2 arrachée de haute lutte lors d’un match houleux contre la Serbie, au cours duquel 11 cartons jaunes avaient été distribués, avait permis aux Suisses de se qualifier une nouvelle fois pour les huitièmes de finale.

Les « Croix-Rouges » entameront leur campagne 2026 face au Qatar au Levi’s Stadium de Santa Clara. Les « Maroons » avaient fait leurs débuts en Coupe du monde en accueillant le tournoi il y a quatre ans, sans marquer le moindre point et en inscrivant un seul but.

Les Suisses resteront en Californie pour leur deuxième match de groupe, mais ils se rendront cette fois au SoFi Stadium d’Inglewood. L’adversaire n’est pas encore connu : il sortira du barrage UEFA, que ce soit le Pays de Galles, la Bosnie-Herzégovine, l’Italie ou l’Irlande du Nord.

La Suisse espère avoir déjà validé son billet avant d’aborder son dernier match de groupe face au Canada. Bien que les Canucks abordent la phase finale après avoir perdu tous leurs précédents matchs de Coupe du monde, ils pourront compter sur le soutien fervent de leur public.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a dévoilé les seize villes hôtes de l’épreuve (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Voici la liste de ces villes et des stades qui accueilleront les rencontres :