L'Équateur aborde ce soir son match décisif des seizièmes de finale au légendaire Estadio Azteca, porté par une vague d'euphorie nationale sans précédent.

Les hommes de Sebastián Beccacece ont réalisé un véritable exploit dans le groupe E : après une défaite d’entrée face à la Côte d’Ivoire et un match nul frustrant contre Curaçao, « La Tri » était considérée comme hors course.

Mais une victoire historique 2-1, obtenue après avoir été menés au score, face à la grande puissance allemande – déclenchée par Nilson Angulo et scellée par le but spectaculaire de Gonzalo Plata à la 77e minute – a stupéfié le monde du football et poussé le président équatorien à proclamer un jour férié national.

Quel est le calendrier des matchs de groupe de l’Équateur pour la Coupe du monde 2026 ?

Date Match (coup d’envoi à l’heure locale) Stade Billets Dimanche 14 juin Côte d’Ivoire - Équateur (19 h) Lincoln Financial Field (Philadelphie) 1-0 Samedi 20 juin Équateur - Curaçao (19 h) Arrowhead Stadium (Kansas City) 0-0 Jeudi 25 juin Équateur - Allemagne (16 h) Stade MetLife (East Rutherford) 2-1 Mardi 30 juin Mexique - Équateur (21 h) Stade de Mexico (Mexique) Billets 5 juillet, coup d’envoi à 18 h (CST) Huitièmes de finale : Mexique / Équateur contre Angleterre / RD Congo Stade de Mexico (Mexique) Billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Équateur ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais historiquement bas.

Voici l’essentiel à retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site sur lequel vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Équateur ?

Les billets pour les matchs de groupe de l’Équateur lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : les plus chers, situés dans la partie inférieure des tribunes.

les plus chers, situés dans la partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.

englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs sont susceptibles de fluctuer au fil des différentes phases de vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ – 620 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ – 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ - 7 875 $

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs se dérouleront sur 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a officiellement dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste complète des villes et des stades qui accueilleront la compétition :