La Croatie, qui figure depuis plus d’une décennie parmi les équipes les plus douées techniquement et les plus tenaces d’Europe, dispute sa quatrième Coupe du monde consécutive et sa septième depuis 1998.

Les Vatreni ont une nouvelle fois déjoué les pronostics, consolidant leur réputation de spécialistes des grands rendez-vous à la veille du choc des seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 contre le Portugal.

Les Vatreni ont validé leur billet pour les huitièmes de finale en terminant brillamment deuxième du groupe L, grâce notamment à une victoire 2-1, obtenue avec combativité et finesse tactique face au Ghana.

Prochains matchs et résultats de la Croatie à la Coupe du monde 2026

Date (heure du coup d’envoi) Match Stade Résultat final / Billets Mercredi 17 juin Angleterre - Croatie AT&T Stadium (Arlington, États-Unis) 4-2 Mardi 23 juin (19 h, heure de l’Est) Panama - Croatie BMO Field (Toronto, Canada) 0-1 Samedi 27 juin (17 h HE) Croatie - Ghana Lincoln Financial Field (Philadelphie, États-Unis) 2-1 Jeudi 2 juillet (19 h) Seizièmes de finale : Portugal - Croatie BMO Field (Toronto, Canada) Acheter des billets

Parcours de la Croatie en phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026 et billets

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Croatie

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés.

est également ouverte ; il s’agit désormais du seul canal agréé permettant aux supporters d’acheter ou de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Croatie ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026. Les places pour la phase de groupes sont proposées à partir de 60 $ (pour certaines catégories de supporters), tandis que les tarifs pour la finale peuvent grimper jusqu’à 6 730 $.

Vous trouverez ci-dessous les fourchettes de prix estimées pour les différentes phases de la compétition :

Catégorie Phase de groupes Seizièmes de finale – Quarts de finale Demi-finales et finale Catégorie 1 250 $ - 400 $ 600 $ – 1 200 $ 1 500 $ - 6 730 $ Catégorie 2 150 $ - 280 $ 400 € - 800 € 1 000 $ - 4 210 $ Catégorie 3 100 $ – 200 $ 200 € – 500 € 600 € – 2 790 € Catégorie 4 60 € - 120 € 150 € - 350 € 400 – 2 030 €

*Remarque : les tarifs peuvent évoluer selon la demande et le lieu.

À quoi s'attendre de la Croatie lors de la Coupe du monde 2026

Sous la houlette avisée de Zlatko Dalic, la Croatie demeure une équipe solide, spécialisée dans les grands tournois. Le groupe a su opérer une transition impressionnante en intégrant de jeunes stars à son effectif, tout en conservant l’intelligence tactique qui le caractérise depuis une décennie.

À 40 ans, le légendaire Luka Modric défie le temps, apportant son leadership de vétéran et sa vision de jeu de classe mondiale. Il est épaulé au milieu de terrain par l’infatigable Mateo Kovačić et le créatif Nikola Vlašić.

En défense, Joško Gvardiol s’est imposé comme l’un des meilleurs centraux du circuit, tandis que Dominik Livakovic demeure une présence redoutable dans les cages, notamment lors des séances de tirs au but sous haute pression.

La plus grande force de la Croatie réside dans son esprit collectif et sa capacité à prendre l’ascendant sur ses adversaires dans les duels au milieu de terrain. Attendez-vous à ce qu’elle contrôle la possession et attende le moment idéal pour frapper, en tirant parti de sa supériorité technique même face aux adversaires les plus athlétiques.

Quels sont les sites de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, les seize villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ont été dévoilées (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Découvrez ci-dessous ces villes et les stades qui les accueilleront :