L’Allemagne, championne du monde en titre, a été éliminée plus tôt que prévu lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Malgré de grandes attentes autour de la « Mannschaft », le groupe de Julian Nagelsmann n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale, laissant les supporters allemands présents sur place avec un goût d’amertume après une élimination prématurée de cette édition élargie à 48 équipes.

Le tournoi se poursuit toutefois aux États-Unis, et la route vers la finale reste ouverte pour les autres nations.

Quel est le calendrier de l’Allemagne pour la Coupe du monde 2026 et son parcours en phase à élimination directe ?

Date Adversaire Stade Résultat final / Billets 14 juin 2026 Allemagne - Curaçao Stade de Houston, Houston 7-1 20 juin 2026 Allemagne - Côte d'Ivoire Stade de Toronto, Toronto 2-1 25 juin 2026 Équateur - Allemagne Stade de New York-New Jersey, New Jersey 2-1 29 juin 2026 Seizièmes de finale : Allemagne - Paraguay Stade de Boston, Boston 1-1 (victoire du Paraguay aux tirs au but)

Quand acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Allemagne

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles est désormais très limité.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site où vous achetez vos billets.

Billets pour la Coupe du monde 2026 en Allemagne : combien coûtent-ils ?

Les billets pour les matchs de groupe de l’Allemagne sont répartis comme suit :

Catégorie 1 : les plus chers, situés dans la partie inférieure des tribunes.

les plus chers, situés dans la partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.

elle s’étend sur les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix nominaux Fourchette moyenne des prix de revente Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ – 620 $ 150 $ – 600 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ 800 $ – 3 500 $ Seizièmes de finale 105 – 750 € 1 200 $ – 3 300 $ Huitièmes de finale 170 – 980 € 1 900 $ - 4 500 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ 2 800 $ - 6 000 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € 4 400 $ - 11 000 $ Finale 2 030 € – 7 875 € 8 500 $ – 32 000 $+

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs se dérouleront sur 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a officiellement dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Retrouvez ci-dessous la liste de ces villes et des stades qui les accueilleront :