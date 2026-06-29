Comment acheter des billets de dernière minute pour la Coupe du monde 2026 en Allemagne : dates, matchs confirmés des 1/16 de finale, prix moyens et plus encore

L'Allemagne possède une riche histoire dans la plus grande compétition internationale de football : elle s'est qualifiée pour toutes les Coupes du monde depuis 1954 et a été sacrée championne à quatre reprises (1954, 1974, 1990, 2014).

Cette tradition se poursuit lors de la Coupe du monde 2026, qui se déroule actuellement en Amérique du Nord. En quête d’une cinquième étoile sous la houlette de Julian Nagelsmann, la « Mannschaft » a su rebondir après les déceptions des tournois précédents pour terminer en tête du groupe E, se qualifiant aisément pour les huitièmes de finale malgré un léger faux pas (2-1) face à l’Équateur lors de son dernier match de groupe.

Voici ce qu’il faut retenir de leur parcours et comment réserver vos places dès maintenant.

Quel est le calendrier de l’Allemagne pour la Coupe du monde 2026 et son parcours en phase à élimination directe ?

Date Match Stade Résultat final / Billets 14 juin 2026 Allemagne - Curaçao Stade de Houston, Houston 7-1 20 juin 2026 Allemagne - Côte d'Ivoire Stade de Toronto, Toronto 2-1 25 juin 2026 Équateur - Allemagne Stade New York-New Jersey, New Jersey 2-1 29 juin 2026 Seizièmes de finale : Allemagne - Paraguay Stade de Boston, Boston Billets 4 juillet 2026 Huitièmes de finale : Allemagne / Paraguay contre France / Suède Stade de Philadelphie, Philadelphie Billets 9 juillet 2026 Quarts de finale : Vainqueur du match 89 contre Canada / Pays-Bas / Maroc Stade de Boston, Boston Billets 14 juillet 2026 Demi-finale : Vainqueur du match 97 contre Vainqueur du match 98 Stade de Dallas, Dallas Billets

Quand acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 en Allemagne

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est actuellement en cours ; elle a débuté le 1er avril. Contrairement aux phases précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

est actuellement en cours ; elle a débuté le 1er avril. Contrairement aux phases précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie. Les billets sont vendus strictement selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche de la compétition. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales du site avant d’acheter.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 en Allemagne ?

Les billets pour les matchs de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Allemagne sont répartis dans les catégories suivantes :

Catégorie 1 : les plus onéreux, situés dans la partie inférieure des tribunes.

les plus onéreux, situés dans la partie inférieure des tribunes. Catégorie 2 : englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1.

englobe à la fois les rangées supérieures et inférieures, en dehors des zones de la catégorie 1. Catégorie 3 : située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2.

située principalement dans la tribune supérieure, au-delà des catégories 1 et 2. Catégorie 4 : la plus abordable, située dans la tribune supérieure, en dehors des autres catégories.

Les tarifs peuvent varier selon les phases de vente. Voici quelques estimations :

Scène Fourchette de prix face à la valeur nominale Fourchette moyenne des prix de revente Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ – 620 $ 150 $ – 600 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ 800 $ – 3 500 $ Seizièmes de finale 105 – 750 € 1 200 $ – 3 300 $ Huitièmes de finale 170 – 980 € 1 900 $ - 4 500 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ 2 800 $ - 6 000 $ Demi-finales 420 – 3 295 € 4 400 $ - 11 000 $ Finale 2 030 € – 7 875 € 8 500 $ – 32 000 $+

Que peut-on attendre de l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2026 ?

La plus large victoire de l’Allemagne en phase finale de Coupe du monde remonte à 2002, au Japon, lorsqu’elle a écrasé l’Arabie saoudite 8-0 lors de la phase de groupes. Six joueurs différents ont trouvé le chemin des filets, dont Miroslav Klose, auteur d’un superbe triplé.

Plus récemment, en 2014, la Mannschaft a créé une onde de choc mondiale en dominant le Brésil 7-0 en demi-finale, avec cinq buts inscrits dès les 26 premières minutes. Les futurs spectateurs qui se procureront des places pour voir l’Allemagne évoluer en Amérique du Nord espèrent assister à des rencontres tout aussi spectaculaires.

L’actuel sélectionneur Julian Nagelsmann est conscient du travail qui l’attend, et la pression ne cessera de monter à mesure que le compte à rebours vers la phase finale de la Coupe du monde 2026 s’accélère. L’impressionnante série de l’Allemagne, qui avait atteint au moins les quarts de finale de la Coupe du monde sans interruption depuis 1954, a pris fin de manière surprenante en 2018, lorsqu’elle a été éliminée dès la phase de poules.

Le scénario s’est répété au Qatar en 2022, avec une nouvelle élimination dès la phase de groupes. Bien que la campagne de qualification pour 2026 ait connu quelques accrocs, les fidèles supporters allemands espèrent que leur équipe élèvera son niveau de jeu une fois en phase finale de la Coupe du monde.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a officiellement désigné ces seize villes hôtes (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Ci-dessous, retrouvez la liste complète des villes et des stades qui accueilleront la compétition :