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United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
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Comment acheter des billets de dernière minute pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis : calendrier des huitièmes de finale, informations sur le stade de Seattle, tarifs et plus encore

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Coupe du monde
États-Unis
C. Pulisic

Tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets et assister aux matchs commentés par les co-animateurs

Au total, plus de 200 000 spectateurs ont assisté aux trois matches de poule des États-Unis lors de la Coupe du monde de la FIFA au SoFi Stadium (Los Angeles) et au Lumen Field (Seattle), et les supporters inconditionnels de l’équipe nationale américaine continueront de remplir les stades chaque fois que les « Stars and Stripes » entreront en action, où qu’ils se trouvent.

L’équipe de Mauricio Pochettino a fait preuve d’une immense force mentale en seizièmes de finale, arrachant une victoire 2-0 pleine de détermination face à la Bosnie-Herzégovine alors qu’elle jouait à dix suite au carton rouge spectaculaire de Folarin Balogun. 

Scellée par un coup franc spectaculaire de Malik Tillman, cette victoire marquante a mis fin à une malédiction historique face aux équipes européennes en phase à élimination directe. Portés par la confiance de toute une nation et l’énergie électrique du nord-ouest du Pacifique, les co-organisateurs sont prêts à s’appuyer sur leur pressing haut pour réécrire l’histoire et décrocher leur place en quarts de finale.

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Résultats et prochains matchs des États-Unis pour la Coupe du monde 2026

DateMatch (heure locale du coup d'envoi)StadeRésultat final / Billets
Vendredi 12 juinÉtats-Unis - Paraguay (18 h, heure du Pacifique)SoFi Stadium, Inglewood4-1
Vendredi 19 juinÉtats-Unis - Australie (12 h, heure du Pacifique)Lumen Field, Seattle2-0
Jeudi 25 juinÉtats-Unis - Turquie (19 h, heure du Pacifique)SoFi Stadium, Inglewood2-3
Mercredi 1^(er) juilletÉtats-Unis - Bosnie-Herzégovine (17 h, heure du Pacifique)Levi’s Stadium, Santa Clara2-0
Lundi 6 juilletÉtats-Unis - Belgique (20 h, heure de l’Est)Lumen Field, SeattleAcheter des billets

Le parcours des États-Unis vers la finale de la Coupe du monde 2026

Les États-Unis, premiers du groupe D, connaissent déjà leur calendrier potentiel jusqu’à la finale du 19 juillet, à condition de valider leur billet.

En cas de succès contre la Bosnie-Herzégovine mercredi, les États-Unis défieront laBelgique ou le Sénégal à Seattle en huitièmes de finale. Si les hommes de Pochettino retrouvent les Diables Rouges, ils auront à cœur de prendre leur revanche après la défaite 5-2 concédée à Atlanta en mars dernier.

Ensuite, un quart de finale les attendrait contre l’Espagne ou le Portugal, avant une éventuelle demi-finale face à la France et, enfin, une finale contre le Brésil, l’Argentine ou l’Angleterre.

Date (heure locale du coup d’envoi)TourLieuMatch possibleBillets
1^(er) juillet (17 h, heure du Pacifique)1^(er) tourLevi’s Stadium, Santa ClaraÉtats-Unis - Bosnie-Herzégovine2-0
6 juillet (17 h, heure du Pacifique)Huitièmes de finaleLumen Field, SeattleMatch n° 94 : contre la Belgique

Billets

10 juillet (12 h, heure du Pacifique)Quarts de finaleSoFi Stadium, InglewoodMatch 98 : contre le vainqueur du match 93

Billets

14 juillet (14 h CDT)Demi-finalesAT&T Stadium, ArlingtonMatch 101 : contre le vainqueur du match 97

Billets

19 juillet (15 h HE)FinaleStade MetLife (East Rutherford)Match 104 : contre le vainqueur du match 102

Billets

Comment se procurer des places pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis

Voici l’essentiel à savoir :

  • La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux précédentes, ce n’est pas une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.
  • La place de marchéofficielle de revente de la FIFA est également ouverte. À l’approche du tournoi, cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés.
  • Les plateformes derevente telles que StubHub peuvent également proposer des places de dernière minute, mais vérifiez toujours les conditions de vente avant d’acheter.

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Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis ?

La FIFA a adopté une politique de tarification variable pour le tournoi 2026.

Les places pour la phase de groupes démarrent à 60 $ pour certaines catégories de supporters, tandis que les tarifs atteignent 6 730 $ pour la finale, sans même tenir compte des majorations pratiquées sur les plateformes de revente.

Prix des billets pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

DatesPhase / CatégorieFourchette de prix officielleFourchette estimée sur le marché secondaire
28 juin – 3 juilletSeizièmes de finale (stades très prisés)225 $ – 540 $550 – 3 200 € (1 250 €)
28 juin – 3 juilletSeizièmes de finale (salles standard)225 $ – 540400 – 2 800 € (1 134 €)
4–7 juilletHuitièmes de finale240 $ – 640650 € – 4 200 € (1 518 €)
9-11 juilletQuarts de finale450 $ – 1 775 $850 € – 5 500 € (2 348 €)
14–15 juilletDemi-finales930 $ – 3 2951 500 $ – 9 500 $ (3 721 $)
18 juilletMatch pour la troisième place250 $ – 800500 $ – 3 500 $ (1 480 $)
19 juilletFinale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium)1 490 $ – 7 875 $5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Que peut-on attendre des États-Unis lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les États-Unis avaient alors franchi le premier tour de « leur » Coupe du monde 1994, avant de s’incliner avec les honneurs en huitièmes de finale contre le Brésil, futur champion, sur un but de Bebeto en seconde période. 

Depuis, les « Stars and Stripes » ont connu une progression fulgurante, se qualifiant pour toutes les Coupes du monde sauf celle de 2018. Ils ont atteint les huitièmes de finale en 2010, 2014 et 2022, et surpris en atteignant les quarts de finale en 2002.

L’équipe nationale américaine espère poursuivre sa progression sous la houlette de Mauricio Pochettino, nommé en septembre 2024 après avoir dirigé Tottenham Hotspur, le Paris Saint-Germain et Chelsea. 

Qui figure dans la sélection américaine pour la Coupe du monde 2026 ?

Voici la liste officielle des 26 joueurs qui représenteront les États-Unis lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026 :

PosteJoueurClub actuel
GardiensMatt TurnerNew England Revolution


Matt FreeseNew York City FC


Chris BradyChicago Fire
DéfenseursChris RichardsCrystal Palace


Tim ReamCharlotte FC


Antonee RobinsonFulham


Sergiño DestPSV Eindhoven


Joe ScallyBorussia Mönchengladbach


Miles RobinsonFC Cincinnati


Mark McKenzieToulouse


Auston TrustyCeltic


Alex FreemanVillarreal


Max ArfstenColumbus Crew
Milieux de terrainTyler AdamsAFC Bournemouth


Weston McKennieJuventus


Gio ReynaBorussia Mönchengladbach


Malik TillmanBayer Leverkusen


Cristian RoldanSeattle Sounders


Sebastian BerhalterVancouver Whitecaps
AttaquantsChristian PulisicAC Milan


Folarin BalogunMonaco


Timothy WeahOlympique de Marseille


Ricardo PepiPSV Eindhoven


Haji WrightCoventry City


Brenden AaronsonLeeds United


Alejandro ZendejasClub América

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