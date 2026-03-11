Comment acheter des billets de dernière minute pour l'UEFA Champions League 2026 : prix des billets, prochains matchs, finale à la Puskas Arena, etc

La plus grande soirée du football européen approche à grands pas : la finale de l'UEFA Champions League 2026. L'ambiance ? Parfaite. Les enjeux ? Énormes. Les billets ? Oui, ils se font rares.

Que vous ayez attendu le dernier moment ou que vous veniez d'obtenir le feu vert, ce guide est votre référence pour obtenir des billets de dernière minute pour l'un des matchs les plus prisés du football mondial.

Billets pour la Ligue des champions 2026 à venir : le chemin vers la finale

Date et heure (GMT) Match Lieu Billets Mercredi 11 mars (17h45) Bayer Leverkusen vs Arsenal BayArena (Leverkusen) Billets Mercredi 11 mars (20 h) Real Madrid vs Man City Santiago Bernabéu (Madrid) Billets Mercredi 11 mars (20 h) PSG vs Chelsea Parc des Princes (Paris) Billets Mercredi 11 mars (20h00) Bodø/Glimt vs Sporting CP Aspmyra Stadion (Bodø) Billets Mardi 17 mars (17h45) Sporting CP vs Bodø/Glimt Estádio José Alvalade (Lisbonne) Billets Mardi 17 mars (20h00) Arsenal vs Bayer Leverkusen Emirates Stadium (Londres) Billets Mardi 17 mars (20 h) Chelsea vs PSG Stamford Bridge (Londres) Billets Mardi 17 mars (20 h) Manchester City vs Real Madrid Etihad Stadium (Manchester) Billets Mercredi 18 mars (17 h 45) Barcelone vs Newcastle United (score cumulé : 1-1) Estadi Olímpic Lluís Companys Billets Mercredi 18 mars (20h00) Liverpool vs Galatasaray (Score cumulé : 0-1) Anfield (Liverpool) Billets Mercredi 18 mars (20 h) Tottenham Hotspur vs Atlético Madrid (score cumulé : 2–5) Stade Tottenham Hotspur Billets Mercredi 18 mars (20 h) Bayern Munich vs Atalanta (score cumulé : 6-1) Allianz Arena (Munich) Billets

Où puis-je acheter des billets de dernière minute pour la finale de la Ligue des champions 2026 ?

Si vous souhaitez être dans les tribunes du Puskás Aréna, voici les meilleurs endroits où trouver des billets de dernière minute pour la finale de la Ligue des champions :

UEFA.com – Si des billets de dernière minute ou des billets revendus sont disponibles via le portail officiel, l'UEFA les répertorie ici. C'est rare, mais cela vaut la peine de vérifier tous les jours.

StubHub - Une place de marché secondaire qui répertorie les billets revendus par les fans. Les prix fluctuent (et peuvent grimper en flèche), mais si vous êtes rapide, vous pourriez avoir de la chance.

Portails de billetterie spécifiques aux clubs – Une fois les finalistes confirmés, consultez les canaux officiels des clubs ou les groupes de supporters pour connaître les retours de billets légitimes.

Conseil de pro : si vous êtes déjà à Budapest, consultez les zones officielles du Fan Festival à la place des Héros pour les dernières informations. Soyez toutefois prudent, car les escroqueries se multiplient dans la capitale hongroise pendant la dernière semaine.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Ligue des champions ?

Ce n'est pas donné. Mais pour un événement à ne pas manquer, cela en vaut la peine. Le prix nominal des billets de l'UEFA pour la finale 2026 devrait varier entre environ 70 € (Fans First) et plus de 700 € pour la catégorie 1.

Sur les sites de revente comme StubHub, les prix peuvent grimper jusqu'à 600 € - 2 500 £, surtout dans les 72 heures précédant le coup d'envoi.

Les packages VIP et hospitalité ? Il faut compter 3 500 € et plus, mais ils offrent une expérience ultime le jour du match. Attendez-vous à une forte hausse des prix si des géants tels que le Real Madrid, Manchester City ou Arsenal se qualifient pour la finale.

Quel site est fiable pour acheter des billets pour la Ligue des champions ?

Si vous optez pour la revente, privilégiez les plateformes réputées qui offrent des garanties aux acheteurs. Voici quelques options qui ont la confiance des fans :

StubHub – Présence mondiale, facile à utiliser et offre une garantie FanProtect complète.

Évitez les comptes de réseaux sociaux douteux ou les « revendeurs de billets » sur Telegram. Si le prix d'une place au premier rang semble trop beau pour être vrai, c'est une arnaque.

Où séjourner pour la finale de la Ligue des champions 2026 ?

Budapest est une ville magnifique, mais les hôtels seront rapidement complets fin mai.

Pour profiter au mieux de votre séjour, recherchez un hébergement dans le district VII (Erzsébetváros) ou le district VI pour la vie nocturne, tout en restant à proximité du métro qui dessert le stade Puskás Aréna.

Si les hôtels du centre sont complets, envisagez de séjourner du côté de Buda, près de la ligne de métro M2, qui offre un trajet direct et pittoresque vers le stade.

La carte interactive ci-dessous montre les meilleurs hôtels et locations disponibles près du stade Puskás Aréna et dans tout le centre de Budapest.