Crystal Palace s'est transformé, passant du statut d'habitué du maintien à celui de véritable collectionneur de trophées. Le triomphe en FA Cup face à Manchester City en 2025 a mis fin à une attente de 164 ans pour un trophée majeur, et Crystal Palace a ensuite soulevé un trophée européen, confirmant l'une des périodes les plus remarquables de l'histoire du club.

Une nouvelle ère débute désormais à Selhurst Park. Pierre Sage entame sa première campagne complète, avec de nouveau du football européen au programme en plus d'un calendrier de Premier League qui amènera Manchester City, Liverpool et Newcastle dans le sud de Londres avant Noël.

Alors, comment mettre la main sur des billets de Crystal Palace cette saison ? Laissez GOAL vous présenter précisément les options qui s'offrent à vous pour voir Crystal Palace jouer en direct pendant la campagne 2026/27.

Quels sont les prochains matches de Crystal Palace en 2026/27 ?

Retrouvez ci-dessous les prochains matches de Premier League de Crystal Palace pour la saison 2026/27 :

Date Match Lieu Billets sam. 22 août 2026 Everton vs Crystal Palace Hill Dickinson Stadium, Liverpool Billets sam. 29 août 2026 Crystal Palace vs Manchester City Selhurst Park, Londres Billets sam. 5 sept. 2026 Fulham vs Crystal Palace Craven Cottage, Londres Billets sam. 12 sept. 2026 Crystal Palace vs Ipswich Town Selhurst Park, Londres Billets sam. 19 sept. 2026 Leeds United vs Crystal Palace Elland Road, Leeds Billets sam. 10 oct. 2026 Crystal Palace vs Nottingham Forest Selhurst Park, Londres Billets sam. 17 oct. 2026 Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace Amex Stadium, Brighton Billets sam. 24 oct. 2026 Crystal Palace vs Newcastle United Selhurst Park, Londres Billets sam. 31 oct. 2026 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium, Londres Billets sam. 7 nov. 2026 Crystal Palace vs Liverpool Selhurst Park, Londres Billets sam. 21 nov. 2026 Coventry City vs Crystal Palace Coventry Building Society Arena, Coventry Billets sam. 28 nov. 2026 Crystal Palace vs Hull City Selhurst Park, Londres Billets mer. 2 déc. 2026 Chelsea vs Crystal Palace Stamford Bridge, Londres Billets sam. 5 déc. 2026 Aston Villa vs Crystal Palace Villa Park, Birmingham Billets

Crystal Palace est également engagé en compétition européenne cette saison, avec ces rencontres qui viennent s'ajouter à un calendrier déjà chargé à Selhurst Park.

Comment acheter des billets Crystal Palace pour 2026/27 ?

Le moyen le plus accessible d'acheter des billets de Crystal Palace est de passer par StubHub, où des billets vérifiés sont disponibles pour les matches à domicile comme à l'extérieur, sans adhésion ni points de fidélité requis.

Les billets à Selhurst Park sont mis en vente par étapes, d'abord pour les abonnés, puis pour les membres classés selon leurs points de fidélité, et seulement ensuite en vente générale s'il en reste. Avec une capacité d'un peu plus de 25 000 places, un taux de renouvellement des abonnements presque total et le football européen qui fait encore grimper la demande, très peu de matches atteignent cette dernière étape. Pour toute personne sans adhésion ni historique d'achat établi, la voie officielle débouche rarement sur un billet.

StubHub supprime complètement ces barrières. Vous pouvez parcourir les annonces pour n'importe quelle rencontre, comparer les places dans l'ensemble du stade et acheter en quelques minutes. Pour les plus grosses affiches à domicile, contre Manchester City, Liverpool et Newcastle, acheter tôt vous offre le plus large choix de places avant que la disponibilité ne se réduise.

Combien coûtent les billets de Crystal Palace ?

Les billets adultes de Crystal Palace à Selhurst Park démarrent aux alentours de 35 £ pour les matches standard de Premier League, les prix augmentant selon l'emplacement du siège, l'adversaire et la date.

Une même place peut être proposée à un tarif différent d'un match à l'autre, et les rencontres les plus demandées affichent complet par les canaux officiels avant que la plupart des supporters aient la possibilité d'y jeter un œil. Sur StubHub, les prix reflètent la demande en temps réel plutôt qu'une catégorie fixe, si bien que les affiches contre Ipswich et Hull offrent le meilleur rapport qualité-prix de l'automne, tandis que Manchester City et Liverpool se situent dans la gamme premium.

Les récents succès de Crystal Palace ont fait grimper la demande à un niveau jamais atteint dans l'histoire du club, ce qui fait d'une réservation anticipée le facteur le plus important dans le prix que vous paierez.

Quelle est l'histoire de Selhurst Park ?

Selhurst Park est un stade de football situé dans le borough londonien de Croydon et il est le domicile de Crystal Palace depuis son ouverture en 1924, avec une capacité actuelle d'un peu plus de 25 000 places.

Le stade a accueilli du football international ainsi que des matches lors des Jeux olympiques d'été de 1948, et a été partagé avec Charlton Athletic de 1985 à 1991 puis avec Wimbledon de 1991 à 2003. Les plans de rénovation et d'agrandissement du stade ont de nouveau été approuvés par le Croydon Council en août 2024, avec des travaux préliminaires en cours et une fin de chantier proposée pour l'été 2027.

Selhurst Park est également familier des téléspectateurs, puisqu'il a été utilisé dans la série Apple TV Ted Lasso sous le nom de Nelson Road, le domicile fictif d'AFC Richmond. Ses tribunes serrées, abruptes et son ambiance réputée bruyante en font l'un des déplacements les plus intimidants de Premier League.