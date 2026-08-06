Chelsea aborde la saison 2026/27 sous la direction de son nouvel entraîneur Xabi Alonso, nommé après un exercice chaotique marqué par le licenciement d'Enzo Maresca, le passage de Liam Rosenior qui n'aura duré que trois mois à peine, et une décevante 10e place sans la moindre qualification européenne à l'arrivée cette saison. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour obtenir des billets pour Stamford Bridge.

Le calendrier complet de Chelsea en Premier League pour la saison 2026/27

Date et heure Match Lieu Compétition Billets lun. 24 août 2026, 20:00 Fulham vs Chelsea Craven Cottage (extérieur) Premier League Billets dim. 30 août 2026, 14:00 Chelsea vs Brighton and Hove Albion Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets dim. 6 sept. 2026, 16:30 Arsenal vs Chelsea Emirates Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 12 sept. 2026, 15:00 Chelsea vs Hull City Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets ven. 18 sept. 2026, 20:00 Brentford vs Chelsea Gtech Community Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 10 oct. 2026, 15:00 Chelsea vs Bournemouth Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 17 oct. 2026, 15:00 Everton vs Chelsea Hill Dickinson Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 24 oct. 2026, 15:00 Chelsea vs Tottenham Hotspur Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 31 oct. 2026, 16:00 Chelsea vs Manchester United Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 7 nov. 2026, 15:00 Sunderland vs Chelsea Stadium of Light (extérieur) Premier League Billets sam. 21 nov. 2026, 15:00 Chelsea vs Leeds United Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 28 nov. 2026, 15:00 Nottingham Forest vs Chelsea The City Ground (extérieur) Premier League Billets mer. 2 déc. 2026, 20:00 Chelsea vs Crystal Palace Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 5 déc. 2026, 15:00 Chelsea vs Liverpool Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 12 déc. 2026, 15:00 Manchester City vs Chelsea Etihad Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 19 déc. 2026, 15:00 Chelsea vs Aston Villa Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 26 déc. 2026, 15:00 Coventry City vs Chelsea Coventry Building Society Arena (extérieur) Premier League Billets mer. 30 déc. 2026, 20:00 Ipswich Town vs Chelsea Portman Road (extérieur) Premier League Billets sam. 2 janv. 2027, 15:00 Chelsea vs Newcastle United Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets mer. 6 janv. 2027, 20:00 Crystal Palace vs Chelsea Selhurst Park (extérieur) Premier League Billets sam. 16 janv. 2027, 15:00 Chelsea vs Sunderland Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 23 janv. 2027, 15:00 Leeds United vs Chelsea Elland Road (extérieur) Premier League Billets sam. 30 janv. 2027, 15:00 Chelsea vs Nottingham Forest Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 6 févr. 2027, 15:00 Manchester United vs Chelsea Old Trafford (extérieur) Premier League Billets mer. 10 févr. 2027, 20:00 Newcastle United vs Chelsea St James' Park (extérieur) Premier League Billets sam. 20 févr. 2027, 15:00 Chelsea vs Ipswich Town Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 27 févr. 2027, 15:00 Aston Villa vs Chelsea Villa Park (extérieur) Premier League Billets mer. 3 mars 2027, 20:00 Chelsea vs Coventry City Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 13 mars 2027, 15:00 Chelsea vs Arsenal Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 20 mars 2027, 16:00 Hull City vs Chelsea MKM Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 10 avr. 2027, 15:00 Chelsea vs Fulham Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 17 avr. 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Chelsea American Express Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 24 avr. 2027, 15:00 Chelsea vs Manchester City Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets sam. 1 mai 2027, 15:00 Liverpool vs Chelsea Anfield (extérieur) Premier League Billets sam. 8 mai 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 15 mai 2027, 15:00 Chelsea vs Everton Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets dim. 23 mai 2027, 15:00 Bournemouth vs Chelsea Vitality Stadium (extérieur) Premier League Billets dim. 30 mai 2027, 16:00 Chelsea vs Brentford Stamford Bridge (domicile) Premier League Billets

Comment acheter des billets pour Chelsea

Les billets sont vendus via le portail officiel de billetterie du club, avec une priorité généralement accordée aux membres et aux abonnés avant toute mise en vente plus large. La demande est particulièrement forte pour les derbies londoniens contre Arsenal et Tottenham, ainsi que pour les réceptions de Liverpool, Manchester City et Manchester United. Si les billets officiels sont épuisés, des plateformes secondaires comme StubHub offrent une autre possibilité pour se rendre à Stamford Bridge.

Combien coûtent les billets pour Chelsea

Les prix varient fortement selon l’adversaire et l’emplacement du siège, les affiches de prestige mentionnées ci-dessus affichant les tarifs les plus élevés. Les prix des abonnements et des billets à l’unité pour 2026/27 doivent être vérifiés directement sur le site officiel de Chelsea, les tarifs étant réévalués chaque été.

Les prix du marché secondaire sur des plateformes comme StubHub fluctuent selon la demande et peuvent grimper fortement dans les jours précédant un grand match.

Stamford Bridge

Chelsea joue à Stamford Bridge depuis la fondation du club en 1905, ce qui en fait l’un des plus anciens stades encore utilisés dans le football anglais. Le stade peut accueillir un peu plus de 40 000 spectateurs, soit une capacité nettement inférieure à celle de la plupart des rivaux de Chelsea dans la course au titre, et son enceinte resserrée et compacte est souvent créditée de l’une des ambiances les plus intenses de Premier League lors des soirées européennes. De vieux projets visant à réaménager ou remplacer le stade ont été évoqués sous l’actuelle propriété du club, mais aucun calendrier précis n’a été confirmé, et Stamford Bridge reste le domicile de Chelsea pour la saison 2026/27.