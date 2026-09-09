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Comment acheter des billets de Bundesliga 2026/27 : calendrier des journées, prix moyen des billets et plus encore

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Bayern Munich
Borussia Dortmund

Si vous cherchez à acheter des billets de Bundesliga pour la saison 2026-2027, vous pouvez utiliser les liens ci-dessous pour réserver des billets et des offres.

Réserver des billets de Bundesliga

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Prochains matches de la 2e journée de Bundesliga & billets

Date et heure (CET)

Affiche

Stade

Billets

ven. 4 sept., 20:30

Stuttgart vs Köln

MHPArena (Stuttgart)

Billets

sam. 5 sept., 15:30

Bayer Leverkusen vs Union Berlin

BayArena (Leverkusen)

Billets

sam. 5 sept., 15:30

Borussia M'gladbach vs Elversberg

BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)

Billets

sam. 5 sept., 15:30

Hoffenheim vs Borussia Dortmund

PreZero Arena (Sinsheim)

Billets

sam. 5 sept., 15:30

Paderborn vs Freiburg

Home Deluxe Arena (Paderborn)

Billets

sam. 5 sept., 15:30

Werder Bremen vs RB Leipzig

Weserstadion (Bremen)

Billets

sam. 5 sept., 18:30

Schalke 04 vs Bayern Munich

VELTINS-Arena (Gelsenkirchen)

Billets

dim. 6 sept., 15:30

Hamburger SV vs Mainz 05

Volksparkstadion (Hamburg)

Billets

dim. 6 sept., 17:30

Eintracht Frankfurt vs Augsburg

Deutsche Bank Park (Frankfurt)

Billets

Comment obtenir des billets de Bundesliga ?

La méthode la plus fiable et la plus avantageuse pour acheter des billets de matches de Bundesliga consiste à passer par les sites officiels des clubs. Il vaut la peine de les consulter régulièrement pour les informations sur la billetterie, les dates de mise en vente et la disponibilité.

Les abonnés ont souvent la priorité, suivis des membres puis du grand public.

De nombreux clubs offrent aux membres un accès prioritaire aux préventes et des options de billetterie préférentielles. Vous pouvez donc envisager d’adhérer si vous prévoyez d’assister à plusieurs matches.

Pour celles et ceux qui cherchent à obtenir des places pour les grandes affiches de Bundesliga tout au long de la saison, comme Bayern Munich vs Borussia Dortmund (« Der Klassiker ») et Hamburger SV vs Werder Bremen (« Nordderby »), il est toutefois conseillé d’essayer d’acheter les billets le plus tôt possible, avant qu’ils ne soient épuisés.

En outre, les supporters peuvent acheter des places sur le marché secondaire. StubHub est l’un des principaux revendeurs pour celles et ceux qui souhaitent acheter des billets par des canaux alternatifs.

Combien coûtent les billets de Bundesliga ?

En moyenne, les billets officiels pour les matches de Bundesliga vont de 10 € à 90 €.

Voici quelques exemples de tarifs pratiqués par les clubs :

Club

Debout (adulte)

Assis (standard)

Assis (catégorie supérieure)

Bayern Munich

15 €

40 €

80 €

Borussia Dortmund

18,50 €

38 €

75 €

Eintracht Frankfurt

15 €

25 €

85 €

Cologne

16 €

35 €

75 €

RB Leipzig

15 €

30 €

70 €

La Bundesliga est aussi célèbre pour sa règle du « 50+1 », qui garantit que les clubs appartiennent majoritairement à leurs membres plutôt qu’à des investisseurs uniques. Cela permet de maintenir des prix de billets relativement abordables par rapport aux autres grands championnats européens.

Comment obtenir des billets hospitalité de Bundesliga ?

Des packages VIP ou hospitalité, qui comprennent les billets de match, l’hébergement, l’accès aux salons et d’autres avantages, sont également proposés à l’achat dans la majorité des clubs de Bundesliga.

Vous voulez savoir à quoi vous attendre avec un package hospitalité ? Voici ce à quoi vous devez prêter attention dans les principaux stades de Bundesliga, comme l’Allianz Arena, le Signal Iduna Park et la Red Bull Arena :

  • Siège VIP standard : siège premium rembourré à un emplacement de choix dans le stade, avec accès à un salon partagé, buffet et boissons offertes, à partir de 200 € par match
  • Salon club / business : places premium réservées avec accès exclusif au salon avant, pendant et après le match, restauration haut de gamme, open bar et animations, à partir de 300 € par match
  • Salon thématique / premium : espaces hospitalité à l’identité spéciale (par exemple, Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) avec menus améliorés, champagne et places de premier choix, à partir de 600 € par match
  • Suite privée / Skybox : loge privée entièrement fermée pour 8 à 20 invités avec restauration de luxe, personnel dédié et installations privées, à partir de 3 000 € par match
  • Package ultra-premium : hospitalité très haut de gamme comme les salons Prestige ou Platinum, avec restauration gastronomique, boissons premium illimitées et accès VIP, à partir de 1 200 € par personne et par match

Ce qu’il faut savoir sur la Bundesliga

Avec de nombreuses stars mondiales du football, telles que Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick et Luis Diaz, qui évoluent actuellement en Allemagne dans certains des plus grands clubs de la planète (Bayern Munich, Borussia Dortmund, etc.), les supporters se ruent sur les billets de matches de Bundesliga.

Attirer les grands noms de ce sport n’a bien sûr rien de nouveau pour la Bundesliga, puisque des joueurs comme Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben et Jude Bellingham ont eux aussi auparavant brillé sur la scène allemande.

Fondée en 1963, la Bundesliga possède une riche histoire et s’est imposée comme l’un des championnats les plus compétitifs d’Europe. Le championnat, réputé pour son atmosphère vibrante et conviviale ainsi que pour ses supporters passionnés de tous âges, compte 18 équipes venues de tout le pays.

Malgré avoir été détrôné, pour la première fois depuis 2012, par le Bayer Leverkusen il y a deux ans, le Bayern Munich a rugi de nouveau depuis, remportant le titre avec une marge cumulée de 29 points sur les deux dernières campagnes. Harry Kane a une nouvelle fois été leur catalyseur offensif, et la légende anglaise fonce désormais vers la barre des 100 buts avec le géant allemand.

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