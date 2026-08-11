Aston Villa devrait encore monter en température lors de la saison 2026-2027 à Villa Park.

Avec plus de 42 000 supporters franchissant les tourniquets de Villa Park, le légendaire mur grenat et bleu est prêt à porter l’équipe dans la course en Ligue des champions de l’UEFA et en Premier League.

Alors, comment faire pour obtenir un billet afin de voir Aston Villa à l’œuvre ? GOAL vous présente les différentes options pour les voir en 2026-2027, notamment où trouver des billets, les renouvellements d’abonnement, les tarifs des adhésions et les offres premium actuellement disponibles.

Prochains matches d’Aston Villa en Premier League 2026-2027 et billets

Comment acheter des billets Aston Villa en Premier League ?

Obtenir des billets Aston Villa pour Villa Park implique de passer par des canaux officiels précis, car la forte demande signifie que les places standards en admission générale se vendent rapidement et sont délivrées au format numérique via l’application Aston Villa.

Voici la manière la plus rapide de les acheter :

Adhésion officielle et ballots : souscrire à un niveau d’Official Membership est indispensable pour obtenir un accès principal. Cela permet d’entrer dans les ballots réservés aux membres, comme les Loyalty ou First Timer Ballots, ainsi que de bénéficier de fenêtres de vente prioritaires 3 à 4 semaines avant le coup d’envoi.

: souscrire à un niveau d’Official Membership est indispensable pour obtenir un accès principal. Cela permet d’entrer dans les ballots réservés aux membres, comme les Loyalty ou First Timer Ballots, ainsi que de bénéficier de fenêtres de vente prioritaires 3 à 4 semaines avant le coup d’envoi. Échange officiel de billets : les membres peuvent acheter à leur valeur faciale des billets mis en vente directement par des abonnés qui ne peuvent pas assister aux matches via la plateforme officielle de revente du club.

les membres peuvent acheter à leur valeur faciale des billets mis en vente directement par des abonnés qui ne peuvent pas assister aux matches via la plateforme officielle de revente du club. Offres officielles d’hospitalité : réserver une expérience hospitality le jour du match, comme The Lower Grounds, 150 Club ou 82 Champions Club, garantit l’entrée sans avoir besoin d’une adhésion ni de participer à un ballot.

réserver une expérience hospitality le jour du match, comme The Lower Grounds, 150 Club ou 82 Champions Club, garantit l’entrée sans avoir besoin d’une adhésion ni de participer à un ballot. Marchés secondaires : pour les rencontres de Premier League ou d’Europe à guichets fermés, les supporters peuvent se tourner vers des plateformes secondaires pour d’autres options de revente entre fans. Vérifiez les conditions générales du site sur lequel vous achetez.

Comment acheter des abonnements Aston Villa ?

La seule façon de garantir une place pour chaque match de Premier League à domicile à Villa Park est de posséder un abonnement Aston Villa.

Un abonnement donne accès aux 19 rencontres de championnat organisées par le club à domicile et offre des fenêtres de réservation prioritaires pour les matches de coupe à élimination directe.

Les abonnements pour la saison 2026-2027 sont épuisés, les abonnements adultes les moins chers débutant à 703 £.

Les détenteurs actuels bénéficient de fenêtres de renouvellement prioritaires avant chaque nouvelle campagne, tandis que les acheteurs potentiels peuvent s’inscrire sur la liste d’attente officielle des abonnements.

Combien coûtent les billets Aston Villa ?

Les abonnements n’étant pas disponibles, la majorité des supporters qui assisteront autrement aux matches d’Aston Villa à Villa Park cette saison achèteront un billet individuel pour la rencontre de leur choix.

Ils sont vendus match par match et proposés à différents tarifs, selon des facteurs tels que l’emplacement du siège, la rencontre et l’adversaire au fil de la saison.

Ci-dessous, vous pouvez retrouver le prix des matches d’Aston Villa cette saison, sur la base de leur grille tarifaire de catégorie A de la saison dernière :

Zone tarifaire Adulte Plus de 66 ans / Moins de 21 ans Forces armées Moins de 18 ans Moins de 14 ans Zone 1 82,00 £ 61,50 £ 65,50 £ 42,00 £ 25,00 £ Zone 2 76,00 £ 57,00 £ 61,00 £ 39,00 £ 23,00 £ Zone 3 71,00 £ 53,00 £ 56,50 £ 35,50 £ 21,00 £ Zone 4 58,00 £ 43,50 £ 45,50 £ 29,50 £ 17,50 £ Emplacements pour fauteuils roulants 58,00 £ 43,50 £ 45,50 £ 29,50 £ 17,50 £

Quand les billets Aston Villa sont-ils mis en vente ?

Les billets grand public et les offres premium d’hospitalité pour la saison 2026-2027 peuvent faire l’objet de demandes et être achetés via la plateforme officielle de billetterie du club.

Les billets de match sont généralement mis en vente 4 à 5 semaines avant le coup d’envoi, en commençant par des fenêtres prioritaires exclusives pour les membres officiels avant d’arriver à la vente générale.

Comment puis-je vérifier la disponibilité des billets Aston Villa ?

La demande pour les billets Aston Villa reste à un niveau record alors que l’équipe d’Unai Emery continue de rivaliser au plus haut niveau sur la scène nationale et en Europe.

L’endroit le plus fiable pour vérifier la disponibilité en temps réel des prochaines rencontres est le portail officiel du club sur avfc.co.uk.

Combien coûte une adhésion Aston Villa ?

Une adhésion officielle Aston Villa offre un accès prioritaire aux mises en vente de billets pour les matches à domicile, des réductions exclusives en boutique et du contenu numérique.

Niveaux d’adhésion disponibles pour la saison 2026-2027 :

Adulte : 50 £

: 50 £ Équipe féminine : 30 £

: 30 £ Video Membership : 35 £

: 35 £ Video Lite : 15 £

: 15 £ Junior (âges 3-11 et 12-17 ans) : 30 £

: 30 £ Junior (âges 0-2 ans) : Gratuit

Où puis-je acheter des expériences premium Aston Villa ?

Trois expériences premium Aston Villa sont disponibles à l’achat :

Lower Grounds Premium : accès au salon exclusif, places en Trinity Stand, installations avant et après-match, écrans géants, questions-réponses avec d’anciens joueurs, restauration et bar offerts, ainsi qu’un programme officiel du match.

accès au salon exclusif, places en Trinity Stand, installations avant et après-match, écrans géants, questions-réponses avec d’anciens joueurs, restauration et bar offerts, ainsi qu’un programme officiel du match. 150 Club : sièges rembourrés sur la ligne médiane dans la tribune Doug Ellis, boissons de bienvenue, repas servis à table, spécialités du chef à la mi-temps, visites de légendes de Villa et cadeaux de match.

sièges rembourrés sur la ligne médiane dans la tribune Doug Ellis, boissons de bienvenue, repas servis à table, spécialités du chef à la mi-temps, visites de légendes de Villa et cadeaux de match. 82 Champions Club : sièges rembourrés situés au centre dans la tribune Trinity Road, expérience de restauration en deux services, bar offert et présence de légendes.

Toutes les offres premium peuvent faire l’objet d’une demande ou être réservées directement sur le site officiel d’Aston Villa.