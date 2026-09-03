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Arsenal Stadium ariel view Getty Images
Renuka Odedra

Traduit par

Comment acheter des billets d’Arsenal pour la saison 2026-2027 : matchs de Ligue des champions, où acheter des billets et informations sur les abonnements saisonniers

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Tickets
Arsenal
Premier League

Si vous cherchez à acheter des billets pour Arsenal pour la saison 2026/27, vous pouvez utiliser les liens ci-dessous pour réserver des billets et des offres.

Prochains matches d'Arsenal en 2026/27 et billets

Date et heure

Match

Lieu

Compétition

Billets

sam. 5 sept. 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Chelsea

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 12 sept. 2026, 15:00 BST

Sunderland vs Arsenal

Stadium of Light (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 19 sept. 2026, 15:00 BST

Brighton and Hove Albion vs Arsenal

American Express Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 10 oct. 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Leeds United

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 17 oct. 2026, 15:00 BST

Nottingham Forest vs Arsenal

The City Ground (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 24 oct. 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Everton

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 31 oct. 2026, 15:00 GMT

Liverpool vs Arsenal

Anfield (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 7 nov. 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Hull City

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 21 nov. 2026, 15:00 GMT

Newcastle United vs Arsenal

St. James' Park (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 28 nov. 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Manchester City

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

mer. 2 déc. 2026, 20:00 GMT

Brentford vs Arsenal

Gtech Community Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 5 déc. 2026, 15:00 GMT

Tottenham Hotspur vs Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 12 déc. 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Bournemouth

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 19 déc. 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Manchester United

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 26 déc. 2026, 15:00 GMT

Crystal Palace vs Arsenal

Selhurst Park (extérieur)

Premier League

Billets

mer. 30 déc. 2026, 20:00 GMT

Fulham vs Arsenal

Craven Cottage (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 2 janv. 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Ipswich Town

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

mer. 6 janv. 2027, 20:00 GMT

Arsenal vs Brentford

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 16 janv. 2027, 15:00 GMT

Hull City vs Arsenal

MKM Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 23 janv. 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Newcastle United

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 30 janv. 2027, 15:00 GMT

Manchester City vs Arsenal

Etihad Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 6 févr. 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Liverpool

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

mer. 10 févr. 2027, 20:00 GMT

Ipswich Town vs Arsenal

Portman Road (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 20 févr. 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Fulham

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 27 févr. 2027, 15:00 GMT

Manchester United vs Arsenal

Old Trafford (extérieur)

Premier League

Billets

mer. 3 mars 2027, 20:00 GMT

Arsenal vs Crystal Palace

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 13 mars 2027, 15:00 GMT

Chelsea vs Arsenal

Stamford Bridge (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 20 mars 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Sunderland

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 10 avr. 2027, 15:00 BST

Coventry City vs Arsenal

Coventry Building Society Arena (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 17 avr. 2027, 15:00 BST

Arsenal vs Aston Villa

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 24 avr. 2027, 15:00 BST

Bournemouth vs Arsenal

Vitality Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 1 mai 2027, 15:00 BST

Arsenal vs Tottenham Hotspur

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 8 mai 2027, 15:00 BST

Leeds United vs Arsenal

Elland Road (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 15 mai 2027, 15:00 BST

Arsenal vs Nottingham Forest

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

dim. 23 mai 2027, 15:00 BST

Everton vs Arsenal

Hill Dickinson Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

dim. 30 mai 2027, 16:00 BST

Arsenal vs Brighton and Hove Albion

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

Comment acheter des billets Arsenal pour la Premier League ?

Les options de billetterie pour le reste de la saison 2025-26 sont extrêmement limitées en raison de la position d'Arsenal au classement.

Les billets à l'unité sont vendus via le portail officiel, mais la demande a fait que presque toutes les rencontres ont affiché complet en quelques minutes après l'ouverture du scrutin Red Member.

Les principaux moyens d'obtenir un billet désormais sont les suivants :

  • L'Official Ticket Exchange : c'est le moyen le plus fiable pour les membres de trouver des billets au prix facial remis en vente par les abonnés. Avec la course au titre qui s'intensifie, les supporters sont encouragés à vérifier cela chaque jour.
  • Scrutins Red Member : Arsenal continue d'utiliser un système de scrutin pour les matches à domicile restants contre Bournemouth, Newcastle et Fulham. Les candidats retenus peuvent acheter au prix facial.
  • Revendeurs secondaires : les canaux officiels étant épuisés, des plateformes comme StubHub offrent un moyen d'assister à ces historiques matches de clôture.

Combien coûtent les billets Arsenal pour la Premier League ?

En tant que champion en titre, Arsenal voit les options de billetterie pour ses matches à domicile rester extrêmement demandées. Pour les supporters qui espèrent voir Arsenal en Premier League à l'Emirates Stadium, le prix d'un billet peut varier considérablement en fonction du mode d'achat, de l'adversaire et de l'emplacement du siège.

Le moyen le plus simple d'acheter un billet de Premier League est de passer par le portail officiel de billetterie du club d'Arsenal. Cependant, ceux-ci sont presque exclusivement disponibles pour les membres officiels d'Arsenal et sont très rares. Le club utilise un système de tarification par paliers selon l'adversaire, classé en catégories A, B et C, les matches de catégorie A étant les plus chers.

Les prix moyens des billets officiels adultes, lorsqu'ils sont achetés via le scrutin des membres ou l'Official Ticket Exchange du club, se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

  • Matches de catégorie C (adversaires moins demandés) : 35 £ - 55 £
  • Matches de catégorie B (adversaires de milieu de tableau) : 45 £ - 75 £
  • Matches de catégorie A (adversaires du plus haut niveau, par exemple Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur) : 65 £ - 120 £+

Il est important de noter que les billets vendus sur l'Arsenal Ticket Exchange, la plateforme officielle de revente du club pour les membres, sont toujours vendus au prix facial. Cela signifie qu'un abonné ou un membre qui ne peut plus assister à un match peut vendre son billet à un autre membre au prix initial qu'il a payé.

Le marché secondaire est une alternative courante pour obtenir des billets Arsenal. Les prix sur ces plateformes, comme StubHub, sont dictés par la demande et peuvent fluctuer considérablement à l'approche d'un match.

Comment acheter des abonnements de saison d'Arsenal ?

Un abonnement de saison d'Arsenal est le seul moyen garanti de vous assurer d'être présent à chaque match à domicile à l'Emirates Stadium pendant une saison de Premier League. Il vous garantit une place réservée et une présence en tribunes pour toute l'action.

Notez toutefois que les abonnements de saison ne sont pas disponibles pour de potentiels nouveaux acheteurs à l'heure actuelle. Ceux qui souhaitent en obtenir un doivent s'inscrire sur la liste d'attente du club, où ils seront informés si et quand des disponibilités pour l'achat se présenteront. Vous pouvez également consulter les derniers prix des abonnements de saison sur le site d'Arsenal.

Tout ce que vous devez savoir sur l'Emirates Stadium

Arsenal a élu domicile à l'Emirates Stadium depuis son ouverture le 22 juillet 2006, à l'occasion d'un match hommage à la légende du club Dennis Bergkamp. Ce déménagement a mis fin à plus de 90 ans passés à Highbury, enceinte d'Arsenal depuis 1913, qui s'est finalement retrouvée limitée à une capacité d'un peu moins de 39 000 places par ses tribunes Art déco classées et les rues résidentielles environnantes, sans possibilité réaliste d'agrandissement.

L'Emirates a été construit sur une friche industrielle réaménagée à Ashburton Grove, à Holloway, dans le nord de Londres, pour un coût d'environ 390 millions de livres sterling, et a été conçu par HOK Sport, aujourd'hui connu sous le nom de Populous. Avec une capacité actuelle de 60 704 places, c'est le troisième plus grand stade de club d'Angleterre derrière Old Trafford et le Tottenham Hotspur Stadium, ainsi que la plus grande enceinte de Premier League à Londres en dehors de Wembley. Le record d'affluence est de 60 383 spectateurs, établi lors d'un match contre Wolverhampton Wanderers en novembre 2019. L'équipe féminine d'Arsenal a également fait de l'Emirates son domicile permanent à partir de la saison 2024/25.

L'agrandissement est un sujet récurrent depuis l'ouverture du stade, et cette discussion s'est intensifiée après le titre d'Arsenal et son parcours jusqu'en finale de la Ligue des champions en 2025/26. Le club aurait tenu des discussions avec Populous, les architectes d'origine, au sujet d'une augmentation potentielle de la capacité au-delà de 70 000 places, même si aucun plan définitif, permis de construire ou calendrier n'a été confirmé, et que certains rapports suggèrent qu'une hausse plus modeste d'environ 5 000 sièges visant à ajouter des espaces hospitalité est l'issue la plus réaliste. Les supporters ne doivent pas s'attendre à des changements de capacité les jours de match pour la saison 2026/27.

Le stade est bien desservi par les transports en commun, avec la station de métro Arsenal sur la ligne Piccadilly à quelques minutes de marche, ainsi que les gares voisines de Finsbury Park et Drayton Park. Compte tenu du volume de supporters qui se déplacent les jours de match, il est recommandé d'arriver bien à l'avance.


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