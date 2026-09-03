Si vous cherchez à acheter des billets pour Arsenal pour la saison 2026/27, vous pouvez utiliser les liens ci-dessous pour réserver des billets et des offres.

Prochains matches d'Arsenal en 2026/27 et billets

Date et heure Match Lieu Compétition Billets sam. 5 sept. 2026, 15:00 BST Arsenal vs Chelsea Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 12 sept. 2026, 15:00 BST Sunderland vs Arsenal Stadium of Light (extérieur) Premier League Billets sam. 19 sept. 2026, 15:00 BST Brighton and Hove Albion vs Arsenal American Express Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 10 oct. 2026, 15:00 BST Arsenal vs Leeds United Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 17 oct. 2026, 15:00 BST Nottingham Forest vs Arsenal The City Ground (extérieur) Premier League Billets sam. 24 oct. 2026, 15:00 BST Arsenal vs Everton Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 31 oct. 2026, 15:00 GMT Liverpool vs Arsenal Anfield (extérieur) Premier League Billets sam. 7 nov. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Hull City Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 21 nov. 2026, 15:00 GMT Newcastle United vs Arsenal St. James' Park (extérieur) Premier League Billets sam. 28 nov. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester City Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets mer. 2 déc. 2026, 20:00 GMT Brentford vs Arsenal Gtech Community Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 5 déc. 2026, 15:00 GMT Tottenham Hotspur vs Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 12 déc. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Bournemouth Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 19 déc. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 26 déc. 2026, 15:00 GMT Crystal Palace vs Arsenal Selhurst Park (extérieur) Premier League Billets mer. 30 déc. 2026, 20:00 GMT Fulham vs Arsenal Craven Cottage (extérieur) Premier League Billets sam. 2 janv. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Ipswich Town Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets mer. 6 janv. 2027, 20:00 GMT Arsenal vs Brentford Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 16 janv. 2027, 15:00 GMT Hull City vs Arsenal MKM Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 23 janv. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Newcastle United Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 30 janv. 2027, 15:00 GMT Manchester City vs Arsenal Etihad Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 6 févr. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Liverpool Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets mer. 10 févr. 2027, 20:00 GMT Ipswich Town vs Arsenal Portman Road (extérieur) Premier League Billets sam. 20 févr. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Fulham Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 27 févr. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (extérieur) Premier League Billets mer. 3 mars 2027, 20:00 GMT Arsenal vs Crystal Palace Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 13 mars 2027, 15:00 GMT Chelsea vs Arsenal Stamford Bridge (extérieur) Premier League Billets sam. 20 mars 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Sunderland Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 10 avr. 2027, 15:00 BST Coventry City vs Arsenal Coventry Building Society Arena (extérieur) Premier League Billets sam. 17 avr. 2027, 15:00 BST Arsenal vs Aston Villa Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 24 avr. 2027, 15:00 BST Bournemouth vs Arsenal Vitality Stadium (extérieur) Premier League Billets sam. 1 mai 2027, 15:00 BST Arsenal vs Tottenham Hotspur Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets sam. 8 mai 2027, 15:00 BST Leeds United vs Arsenal Elland Road (extérieur) Premier League Billets sam. 15 mai 2027, 15:00 BST Arsenal vs Nottingham Forest Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets dim. 23 mai 2027, 15:00 BST Everton vs Arsenal Hill Dickinson Stadium (extérieur) Premier League Billets dim. 30 mai 2027, 16:00 BST Arsenal vs Brighton and Hove Albion Emirates Stadium (domicile) Premier League Billets

Comment acheter des billets Arsenal pour la Premier League ?

Les options de billetterie pour le reste de la saison 2025-26 sont extrêmement limitées en raison de la position d'Arsenal au classement.

Les billets à l'unité sont vendus via le portail officiel, mais la demande a fait que presque toutes les rencontres ont affiché complet en quelques minutes après l'ouverture du scrutin Red Member.

Les principaux moyens d'obtenir un billet désormais sont les suivants :

L'Official Ticket Exchange : c'est le moyen le plus fiable pour les membres de trouver des billets au prix facial remis en vente par les abonnés. Avec la course au titre qui s'intensifie, les supporters sont encouragés à vérifier cela chaque jour.

Scrutins Red Member : Arsenal continue d'utiliser un système de scrutin pour les matches à domicile restants contre Bournemouth, Newcastle et Fulham. Les candidats retenus peuvent acheter au prix facial.

Revendeurs secondaires : les canaux officiels étant épuisés, des plateformes comme StubHub offrent un moyen d'assister à ces historiques matches de clôture.

Combien coûtent les billets Arsenal pour la Premier League ?

En tant que champion en titre, Arsenal voit les options de billetterie pour ses matches à domicile rester extrêmement demandées. Pour les supporters qui espèrent voir Arsenal en Premier League à l'Emirates Stadium, le prix d'un billet peut varier considérablement en fonction du mode d'achat, de l'adversaire et de l'emplacement du siège.

Le moyen le plus simple d'acheter un billet de Premier League est de passer par le portail officiel de billetterie du club d'Arsenal. Cependant, ceux-ci sont presque exclusivement disponibles pour les membres officiels d'Arsenal et sont très rares. Le club utilise un système de tarification par paliers selon l'adversaire, classé en catégories A, B et C, les matches de catégorie A étant les plus chers.

Les prix moyens des billets officiels adultes, lorsqu'ils sont achetés via le scrutin des membres ou l'Official Ticket Exchange du club, se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

Matches de catégorie C (adversaires moins demandés) : 35 £ - 55 £

Matches de catégorie B (adversaires de milieu de tableau) : 45 £ - 75 £

Matches de catégorie A (adversaires du plus haut niveau, par exemple Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur) : 65 £ - 120 £+

Il est important de noter que les billets vendus sur l'Arsenal Ticket Exchange, la plateforme officielle de revente du club pour les membres, sont toujours vendus au prix facial. Cela signifie qu'un abonné ou un membre qui ne peut plus assister à un match peut vendre son billet à un autre membre au prix initial qu'il a payé.

Le marché secondaire est une alternative courante pour obtenir des billets Arsenal. Les prix sur ces plateformes, comme StubHub, sont dictés par la demande et peuvent fluctuer considérablement à l'approche d'un match.

Comment acheter des abonnements de saison d'Arsenal ?

Un abonnement de saison d'Arsenal est le seul moyen garanti de vous assurer d'être présent à chaque match à domicile à l'Emirates Stadium pendant une saison de Premier League. Il vous garantit une place réservée et une présence en tribunes pour toute l'action.

Notez toutefois que les abonnements de saison ne sont pas disponibles pour de potentiels nouveaux acheteurs à l'heure actuelle. Ceux qui souhaitent en obtenir un doivent s'inscrire sur la liste d'attente du club, où ils seront informés si et quand des disponibilités pour l'achat se présenteront. Vous pouvez également consulter les derniers prix des abonnements de saison sur le site d'Arsenal.

Tout ce que vous devez savoir sur l'Emirates Stadium

Arsenal a élu domicile à l'Emirates Stadium depuis son ouverture le 22 juillet 2006, à l'occasion d'un match hommage à la légende du club Dennis Bergkamp. Ce déménagement a mis fin à plus de 90 ans passés à Highbury, enceinte d'Arsenal depuis 1913, qui s'est finalement retrouvée limitée à une capacité d'un peu moins de 39 000 places par ses tribunes Art déco classées et les rues résidentielles environnantes, sans possibilité réaliste d'agrandissement.

L'Emirates a été construit sur une friche industrielle réaménagée à Ashburton Grove, à Holloway, dans le nord de Londres, pour un coût d'environ 390 millions de livres sterling, et a été conçu par HOK Sport, aujourd'hui connu sous le nom de Populous. Avec une capacité actuelle de 60 704 places, c'est le troisième plus grand stade de club d'Angleterre derrière Old Trafford et le Tottenham Hotspur Stadium, ainsi que la plus grande enceinte de Premier League à Londres en dehors de Wembley. Le record d'affluence est de 60 383 spectateurs, établi lors d'un match contre Wolverhampton Wanderers en novembre 2019. L'équipe féminine d'Arsenal a également fait de l'Emirates son domicile permanent à partir de la saison 2024/25.

L'agrandissement est un sujet récurrent depuis l'ouverture du stade, et cette discussion s'est intensifiée après le titre d'Arsenal et son parcours jusqu'en finale de la Ligue des champions en 2025/26. Le club aurait tenu des discussions avec Populous, les architectes d'origine, au sujet d'une augmentation potentielle de la capacité au-delà de 70 000 places, même si aucun plan définitif, permis de construire ou calendrier n'a été confirmé, et que certains rapports suggèrent qu'une hausse plus modeste d'environ 5 000 sièges visant à ajouter des espaces hospitalité est l'issue la plus réaliste. Les supporters ne doivent pas s'attendre à des changements de capacité les jours de match pour la saison 2026/27.

Le stade est bien desservi par les transports en commun, avec la station de métro Arsenal sur la ligne Piccadilly à quelques minutes de marche, ainsi que les gares voisines de Finsbury Park et Drayton Park. Compte tenu du volume de supporters qui se déplacent les jours de match, il est recommandé d'arriver bien à l'avance.



