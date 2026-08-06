Premier League Arsenal aborde la nouvelle saison en tant que champion d’Angleterre, après avoir mis fin à une attente de 22 ans pour le titre
Arsenal aborde la saison 2026/27 en tant que champion de Premier League, après avoir mis fin à 22 ans d’attente pour le titre et atteint la finale de la Ligue des champions, où il s’est incliné face au PSG aux tirs au but. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour obtenir des billets pour la défense du titre, y compris comment voir Saka, Ødegaard et Gyökeres à l’œuvre.
Prochains matchs d’Arsenal en 2026/27 et billets
Date et heure
Match
Lieu
Compétition
Billets
dim. 9 août 2026, 14:00 BST
Arsenal vs Borussia Dortmund
Emirates Stadium (domicile)
Match amical de pré-saison
mer. 12 août 2026, 19:30 BST
Arsenal vs Como
Emirates Stadium (domicile)
Match amical de pré-saison
dim. 16 août 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Manchester City
Principality Stadium, Cardiff
Community Shield
ven. 21 août 2026, 20:00 BST
Arsenal vs Coventry City
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
sam. 29 août 2026, 15:00 BST
Aston Villa vs Arsenal
Villa Park (extérieur)
Premier League
sam. 5 sept. 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Chelsea
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
sam. 12 sept. 2026, 15:00 BST
Sunderland vs Arsenal
Stadium of Light (extérieur)
Premier League
sam. 19 sept. 2026, 15:00 BST
Brighton and Hove Albion vs Arsenal
American Express Stadium (extérieur)
Premier League
sam. 10 oct. 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Leeds United
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
sam. 17 oct. 2026, 15:00 BST
Nottingham Forest vs Arsenal
The City Ground (extérieur)
Premier League
sam. 24 oct. 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Everton
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
sam. 31 oct. 2026, 15:00 GMT
Liverpool vs Arsenal
Anfield (extérieur)
Premier League
sam. 7 nov. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Hull City
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
sam. 21 nov. 2026, 15:00 GMT
Newcastle United vs Arsenal
St. James' Park (extérieur)
Premier League
sam. 28 nov. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Manchester City
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
mer. 2 déc. 2026, 20:00 GMT
Brentford vs Arsenal
Gtech Community Stadium (extérieur)
Premier League
sam. 5 déc. 2026, 15:00 GMT
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium (extérieur)
Premier League
sam. 12 déc. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Bournemouth
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
sam. 19 déc. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Manchester United
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
sam. 26 déc. 2026, 15:00 GMT
Crystal Palace vs Arsenal
Selhurst Park (extérieur)
Premier League
mer. 30 déc. 2026, 20:00 GMT
Fulham vs Arsenal
Craven Cottage (extérieur)
Premier League
sam. 2 janv. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Ipswich Town
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
mer. 6 janv. 2027, 20:00 GMT
Arsenal vs Brentford
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
sam. 16 janv. 2027, 15:00 GMT
Hull City vs Arsenal
MKM Stadium (extérieur)
Premier League
sam. 23 janv. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Newcastle United
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
sam. 30 janv. 2027, 15:00 GMT
Manchester City vs Arsenal
Etihad Stadium (extérieur)
Premier League
sam. 6 févr. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Liverpool
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
mer. 10 févr. 2027, 20:00 GMT
Ipswich Town vs Arsenal
Portman Road (extérieur)
Premier League
sam. 20 févr. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Fulham
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
sam. 27 févr. 2027, 15:00 GMT
Manchester United vs Arsenal
Old Trafford (extérieur)
Premier League
mer. 3 mars 2027, 20:00 GMT
Arsenal vs Crystal Palace
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
sam. 13 mars 2027, 15:00 GMT
Chelsea vs Arsenal
Stamford Bridge (extérieur)
Premier League
sam. 20 mars 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Sunderland
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
sam. 10 avr. 2027, 15:00 BST
Coventry City vs Arsenal
Coventry Building Society Arena (extérieur)
Premier League
sam. 17 avr. 2027, 15:00 BST
Arsenal vs Aston Villa
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
sam. 24 avr. 2027, 15:00 BST
Bournemouth vs Arsenal
Vitality Stadium (extérieur)
Premier League
sam. 1er mai 2027, 15:00 BST
Arsenal vs Tottenham Hotspur
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
sam. 8 mai 2027, 15:00 BST
Leeds United vs Arsenal
Elland Road (extérieur)
Premier League
sam. 15 mai 2027, 15:00 BST
Arsenal vs Nottingham Forest
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
dim. 23 mai 2027, 15:00 BST
Everton vs Arsenal
Hill Dickinson Stadium (extérieur)
Premier League
dim. 30 mai 2027, 16:00 BST
Arsenal vs Brighton and Hove Albion
Emirates Stadium (domicile)
Premier League
Comment acheter des billets d’Arsenal en Premier League ?
Les options de billetterie pour le reste de la saison 2025-26 sont extrêmement limitées en raison de la position d’Arsenal au classement.
Les billets individuels pour les matches sont vendus via le portail officiel, mais la demande a fait que presque toutes les rencontres se sont vendues en quelques minutes après l’ouverture du ballot Red Member.
Les principales façons d’obtenir un billet désormais sont :
- L’Official Ticket Exchange : c’est le moyen le plus fiable pour les membres de trouver des billets à leur valeur faciale remis en vente par les détenteurs d’abonnements. Alors que la course au titre s’intensifie, les supporters sont encouragés à consulter cela chaque jour.
- Ballots Red Member : Arsenal continue d’utiliser un système de ballot pour les matches à domicile restants contre Bournemouth, Newcastle et Fulham. Les candidats retenus peuvent acheter au prix facial.
- Revendeurs secondaires : les canaux officiels étant épuisés, des plateformes comme StubHub offrent un moyen d’assister à ces historiques derniers matches.
Combien coûtent les billets d’Arsenal en Premier League ?
En tant que champion en titre, les options de billetterie pour les matches à domicile d’Arsenal restent extrêmement demandées. Pour les supporters qui espèrent voir Arsenal en Premier League à l’Emirates Stadium, le prix d’un billet peut varier considérablement selon le mode d’achat, l’adversaire et l’emplacement du siège.
Le moyen le plus simple d’acheter un billet de Premier League est de passer par le portail officiel de billetterie du club d’Arsenal. Cependant, ceux-ci sont presque exclusivement réservés aux membres officiels d’Arsenal et sont très rares. Le club applique un système de tarification par paliers selon l’adversaire, classé en A, B et C, les matches de catégorie A étant les plus chers.
Les prix moyens des billets officiels adultes, lorsqu’ils sont achetés via le ballot des membres ou l’Official Ticket Exchange du club, se situent généralement dans les fourchettes suivantes :
- Matches de catégorie C (adversaires suscitant moins de demande) : 35 £ - 55 £
- Matches de catégorie B (adversaires de niveau intermédiaire) : 45 £ - 75 £
- Matches de catégorie A (adversaires de premier plan, par exemple Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur) : 65 £ - 120 £+
Il est important de noter que les billets vendus sur l’Arsenal Ticket Exchange, la plateforme officielle de revente du club pour les membres, sont toujours vendus à leur valeur faciale. Cela signifie qu’un détenteur d’abonnement ou un membre qui ne peut plus assister à un match peut revendre son billet à un autre membre au prix d’origine qu’il a payé.
Le marché secondaire est une alternative courante pour obtenir des billets d’Arsenal. Les prix sur ces plateformes, comme StubHub, sont dictés par la demande et peuvent fluctuer considérablement à l’approche d’un match.
Comment acheter des abonnements d’Arsenal ?
Un abonnement d’Arsenal est la seule façon garantie de vous assurer d’être présent pour chaque match à domicile à l’Emirates Stadium pendant une saison de Premier League. Il vous garantit une place réservée et une présence en tribunes pour toute l’action.
Notez toutefois que les abonnements ne sont pas disponibles pour de nouveaux acheteurs potentiels à l’heure actuelle. Ceux qui souhaitent en obtenir un doivent s’inscrire sur la liste d’attente du club, où ils seront informés dès que des disponibilités se présenteront pour un achat. Vous pouvez également consulter les derniers prix des abonnements sur le site d’Arsenal.
Tout ce que vous devez savoir sur l’Emirates Stadium
Arsenal évolue à l’Emirates Stadium depuis son ouverture le 22 juillet 2006, avec un match hommage pour la légende du club Dennis Bergkamp. Ce déménagement a mis fin à plus de 90 ans passés à Highbury, domicile d’Arsenal depuis 1913, qui s’est finalement retrouvé limité à une capacité d’un peu moins de 39 000 places par ses tribunes Art déco classées et les rues résidentielles environnantes, sans possibilité réaliste d’agrandissement.
L’Emirates a été construit sur un site industriel réaménagé à Ashburton Grove, à Holloway, dans le nord de Londres, pour un coût d’environ 390 millions de livres sterling, et a été conçu par HOK Sport, aujourd’hui connu sous le nom de Populous. Avec une capacité actuelle de 60 704 places, c’est le troisième plus grand stade de club en Angleterre derrière Old Trafford et le Tottenham Hotspur Stadium, ainsi que la plus grande enceinte de Premier League à Londres en dehors de Wembley. Le record d’affluence est de 60 383 spectateurs, établi lors d’un match contre Wolverhampton Wanderers en novembre 2019. L’équipe féminine d’Arsenal a également fait de l’Emirates son domicile permanent à partir de la saison 2024/25.
L’agrandissement est un sujet récurrent depuis l’ouverture du stade, et cette discussion a pris de l’ampleur après le titre d’Arsenal et son parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions en 2025/26. Le club aurait tenu des discussions avec Populous, les architectes d’origine, au sujet d’une augmentation potentielle de la capacité au-delà de 70 000 places, bien qu’aucun plan ferme, permis de construire ou calendrier n’ait été confirmé, et certains rapports suggèrent qu’une hausse plus modeste d’environ 5 000 sièges, visant à ajouter des espaces d’hospitalité, est l’issue la plus réaliste. Les supporters ne doivent pas s’attendre à des changements de capacité les jours de match pour la saison 2026/27.
Le stade est bien desservi par les transports en commun, avec la station de métro Arsenal sur la ligne Piccadilly à quelques minutes à pied, ainsi que les gares voisines de Finsbury Park et Drayton Park. Compte tenu du volume de supporters qui se déplacent les jours de match, il est recommandé d’arriver bien à l’avance.