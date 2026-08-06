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Renuka Odedra

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Comment acheter des billets d'Arsenal pour 2026-2027 : calendrier de la Ligue des champions, où acheter des billets et informations sur les abonnements saisonniers

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Arsenal
Premier League

Arsenal aborde la nouvelle saison en tant que champion en titre de Premier League, après avoir mis fin à une attente de 22 ans pour le titre la saison dernière.

Premier League Arsenal aborde la nouvelle saison en tant que champion d’Angleterre, après avoir mis fin à une attente de 22 ans pour le titre

Arsenal aborde la saison 2026/27 en tant que champion de Premier League, après avoir mis fin à 22 ans d’attente pour le titre et atteint la finale de la Ligue des champions, où il s’est incliné face au PSG aux tirs au but. GOAL a tout ce qu’il vous faut pour obtenir des billets pour la défense du titre, y compris comment voir Saka, Ødegaard et Gyökeres à l’œuvre.

Prochains matchs d’Arsenal en 2026/27 et billets

Date et heure

Match

Lieu

Compétition

Billets

dim. 9 août 2026, 14:00 BST

Arsenal vs Borussia Dortmund

Emirates Stadium (domicile)

Match amical de pré-saison

Billets

mer. 12 août 2026, 19:30 BST

Arsenal vs Como

Emirates Stadium (domicile)

Match amical de pré-saison

Billets

dim. 16 août 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Manchester City

Principality Stadium, Cardiff

Community Shield

Billets

ven. 21 août 2026, 20:00 BST

Arsenal vs Coventry City

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 29 août 2026, 15:00 BST

Aston Villa vs Arsenal

Villa Park (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 5 sept. 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Chelsea

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 12 sept. 2026, 15:00 BST

Sunderland vs Arsenal

Stadium of Light (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 19 sept. 2026, 15:00 BST

Brighton and Hove Albion vs Arsenal

American Express Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 10 oct. 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Leeds United

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 17 oct. 2026, 15:00 BST

Nottingham Forest vs Arsenal

The City Ground (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 24 oct. 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Everton

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 31 oct. 2026, 15:00 GMT

Liverpool vs Arsenal

Anfield (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 7 nov. 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Hull City

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 21 nov. 2026, 15:00 GMT

Newcastle United vs Arsenal

St. James' Park (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 28 nov. 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Manchester City

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

mer. 2 déc. 2026, 20:00 GMT

Brentford vs Arsenal

Gtech Community Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 5 déc. 2026, 15:00 GMT

Tottenham Hotspur vs Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 12 déc. 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Bournemouth

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 19 déc. 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Manchester United

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 26 déc. 2026, 15:00 GMT

Crystal Palace vs Arsenal

Selhurst Park (extérieur)

Premier League

Billets

mer. 30 déc. 2026, 20:00 GMT

Fulham vs Arsenal

Craven Cottage (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 2 janv. 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Ipswich Town

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

mer. 6 janv. 2027, 20:00 GMT

Arsenal vs Brentford

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 16 janv. 2027, 15:00 GMT

Hull City vs Arsenal

MKM Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 23 janv. 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Newcastle United

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 30 janv. 2027, 15:00 GMT

Manchester City vs Arsenal

Etihad Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 6 févr. 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Liverpool

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

mer. 10 févr. 2027, 20:00 GMT

Ipswich Town vs Arsenal

Portman Road (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 20 févr. 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Fulham

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 27 févr. 2027, 15:00 GMT

Manchester United vs Arsenal

Old Trafford (extérieur)

Premier League

Billets

mer. 3 mars 2027, 20:00 GMT

Arsenal vs Crystal Palace

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 13 mars 2027, 15:00 GMT

Chelsea vs Arsenal

Stamford Bridge (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 20 mars 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Sunderland

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 10 avr. 2027, 15:00 BST

Coventry City vs Arsenal

Coventry Building Society Arena (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 17 avr. 2027, 15:00 BST

Arsenal vs Aston Villa

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 24 avr. 2027, 15:00 BST

Bournemouth vs Arsenal

Vitality Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 1er mai 2027, 15:00 BST

Arsenal vs Tottenham Hotspur

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

sam. 8 mai 2027, 15:00 BST

Leeds United vs Arsenal

Elland Road (extérieur)

Premier League

Billets

sam. 15 mai 2027, 15:00 BST

Arsenal vs Nottingham Forest

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

dim. 23 mai 2027, 15:00 BST

Everton vs Arsenal

Hill Dickinson Stadium (extérieur)

Premier League

Billets

dim. 30 mai 2027, 16:00 BST

Arsenal vs Brighton and Hove Albion

Emirates Stadium (domicile)

Premier League

Billets

Comment acheter des billets d’Arsenal en Premier League ?

Les options de billetterie pour le reste de la saison 2025-26 sont extrêmement limitées en raison de la position d’Arsenal au classement.

Les billets individuels pour les matches sont vendus via le portail officiel, mais la demande a fait que presque toutes les rencontres se sont vendues en quelques minutes après l’ouverture du ballot Red Member.

Les principales façons d’obtenir un billet désormais sont :

  • L’Official Ticket Exchange : c’est le moyen le plus fiable pour les membres de trouver des billets à leur valeur faciale remis en vente par les détenteurs d’abonnements. Alors que la course au titre s’intensifie, les supporters sont encouragés à consulter cela chaque jour.
  • Ballots Red Member : Arsenal continue d’utiliser un système de ballot pour les matches à domicile restants contre Bournemouth, Newcastle et Fulham. Les candidats retenus peuvent acheter au prix facial.
  • Revendeurs secondaires : les canaux officiels étant épuisés, des plateformes comme StubHub offrent un moyen d’assister à ces historiques derniers matches.

Combien coûtent les billets d’Arsenal en Premier League ?

En tant que champion en titre, les options de billetterie pour les matches à domicile d’Arsenal restent extrêmement demandées. Pour les supporters qui espèrent voir Arsenal en Premier League à l’Emirates Stadium, le prix d’un billet peut varier considérablement selon le mode d’achat, l’adversaire et l’emplacement du siège.

Le moyen le plus simple d’acheter un billet de Premier League est de passer par le portail officiel de billetterie du club d’Arsenal. Cependant, ceux-ci sont presque exclusivement réservés aux membres officiels d’Arsenal et sont très rares. Le club applique un système de tarification par paliers selon l’adversaire, classé en A, B et C, les matches de catégorie A étant les plus chers.

Les prix moyens des billets officiels adultes, lorsqu’ils sont achetés via le ballot des membres ou l’Official Ticket Exchange du club, se situent généralement dans les fourchettes suivantes :

  • Matches de catégorie C (adversaires suscitant moins de demande) : 35 £ - 55 £
  • Matches de catégorie B (adversaires de niveau intermédiaire) : 45 £ - 75 £
  • Matches de catégorie A (adversaires de premier plan, par exemple Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur) : 65 £ - 120 £+

Il est important de noter que les billets vendus sur l’Arsenal Ticket Exchange, la plateforme officielle de revente du club pour les membres, sont toujours vendus à leur valeur faciale. Cela signifie qu’un détenteur d’abonnement ou un membre qui ne peut plus assister à un match peut revendre son billet à un autre membre au prix d’origine qu’il a payé.

Le marché secondaire est une alternative courante pour obtenir des billets d’Arsenal. Les prix sur ces plateformes, comme StubHub, sont dictés par la demande et peuvent fluctuer considérablement à l’approche d’un match.

Comment acheter des abonnements d’Arsenal ?

Un abonnement d’Arsenal est la seule façon garantie de vous assurer d’être présent pour chaque match à domicile à l’Emirates Stadium pendant une saison de Premier League. Il vous garantit une place réservée et une présence en tribunes pour toute l’action.

Notez toutefois que les abonnements ne sont pas disponibles pour de nouveaux acheteurs potentiels à l’heure actuelle. Ceux qui souhaitent en obtenir un doivent s’inscrire sur la liste d’attente du club, où ils seront informés dès que des disponibilités se présenteront pour un achat. Vous pouvez également consulter les derniers prix des abonnements sur le site d’Arsenal.

Tout ce que vous devez savoir sur l’Emirates Stadium

Arsenal évolue à l’Emirates Stadium depuis son ouverture le 22 juillet 2006, avec un match hommage pour la légende du club Dennis Bergkamp. Ce déménagement a mis fin à plus de 90 ans passés à Highbury, domicile d’Arsenal depuis 1913, qui s’est finalement retrouvé limité à une capacité d’un peu moins de 39 000 places par ses tribunes Art déco classées et les rues résidentielles environnantes, sans possibilité réaliste d’agrandissement.

L’Emirates a été construit sur un site industriel réaménagé à Ashburton Grove, à Holloway, dans le nord de Londres, pour un coût d’environ 390 millions de livres sterling, et a été conçu par HOK Sport, aujourd’hui connu sous le nom de Populous. Avec une capacité actuelle de 60 704 places, c’est le troisième plus grand stade de club en Angleterre derrière Old Trafford et le Tottenham Hotspur Stadium, ainsi que la plus grande enceinte de Premier League à Londres en dehors de Wembley. Le record d’affluence est de 60 383 spectateurs, établi lors d’un match contre Wolverhampton Wanderers en novembre 2019. L’équipe féminine d’Arsenal a également fait de l’Emirates son domicile permanent à partir de la saison 2024/25.

L’agrandissement est un sujet récurrent depuis l’ouverture du stade, et cette discussion a pris de l’ampleur après le titre d’Arsenal et son parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions en 2025/26. Le club aurait tenu des discussions avec Populous, les architectes d’origine, au sujet d’une augmentation potentielle de la capacité au-delà de 70 000 places, bien qu’aucun plan ferme, permis de construire ou calendrier n’ait été confirmé, et certains rapports suggèrent qu’une hausse plus modeste d’environ 5 000 sièges, visant à ajouter des espaces d’hospitalité, est l’issue la plus réaliste. Les supporters ne doivent pas s’attendre à des changements de capacité les jours de match pour la saison 2026/27.

Le stade est bien desservi par les transports en commun, avec la station de métro Arsenal sur la ligne Piccadilly à quelques minutes à pied, ainsi que les gares voisines de Finsbury Park et Drayton Park. Compte tenu du volume de supporters qui se déplacent les jours de match, il est recommandé d’arriver bien à l’avance.

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