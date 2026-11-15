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Le milieu de terrain danois Morten Hjulmand a salué l’une des plus grandes victoires de l’histoire de son pays, après que le doublé de Rasmus Hojlund a porté le Danemark vers un large succès 4-1 en Ligue des nations à Braga. Cette victoire, samedi, a mis fin à la série de quatre succès consécutifs du Portugal dans le groupe A4, lors du premier match des hôtes depuis la retraite internationale de Cristiano Ronaldo.

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Les visiteurs créent la surprise à Braga

Hjulmand a contribué à orchestrer un succès mémorable à l’Estadio Municipal de Braga, où les Danois ont gâché le premier match de Jorge Jesus depuis que son capitaine emblématique a raccroché les crampons. L’ailier du Club Bruges Carlos Forbs a remplacé Joao Felix à la 64e minute, devenant le premier joueur à porter un maillot numéro 7 redessiné en hommage à Ronaldo, mais les visiteurs ont dominé la rencontre de bout en bout. Cette victoire éclatante a propulsé le Danemark à la deuxième place du groupe A4.

Le milieu de terrain salue une prestation collective historique

Après des occasions manquées en début de match par Hojlund, Pierre-Emile Hojbjerg et Mohamed Daramy, un examen de la VAR a sanctionné Ruben Dias pour avoir contré de la main une tête de Hojlund. Le capitaine Hojbjerg a transformé le penalty à la 43e minute, envoyant le ballon dans la lucarne gauche de Diogo Costa. Quatre minutes après la pause, Hojlund a repris de volée une passe piquée de Mikkel Damsgaard. Puis, à la 57e minute, il a récupéré une passe en profondeur de Hojbjerg, éliminé Renato Veiga et marqué.

S’exprimant sur le site officiel de l’UEFA après le match, Hjulmand a salué la prestation de son équipe : « Comment avons-nous gagné 4-1 ? C’est une bonne question. À mes yeux, le Portugal possède l’une des meilleures équipes du monde, mais aujourd’hui, tous les joueurs danois ont réalisé leur meilleure prestation depuis longtemps. Même les remplaçants, ce qui a donné lieu à une prestation collective fantastique. Nous avons marqué de très beaux buts et mérité notre victoire. »

La qualification exige encore de l’humilité

Joachim Andersen a ajouté un but d’une tête puissante à la 75e minute sur un coup franc du remplaçant Mathias Jensen, avant que Bernardo Silva ne pousse le ballon au fond sur un rebond à la 93e minute, après un arrêt de Mads Hermansen devant Joao Neves. Ce succès a porté le Danemark à neuf points, à trois longueurs du Portugal, leader déjà qualifié, et avec trois points d’avance sur la Norvège, troisième. Hjulmand a toutefois prévenu ses coéquipiers que leur place en quarts de finale n’était pas encore assurée.

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Appelant son équipe à rester concentrée avant son dernier match, Hjulmand a ajouté : « Je me concentre sur notre objectif de terminer deuxièmes du groupe, car si nous perdons le prochain match, nous serons troisièmes et ne nous qualifierons pas. Même si c’est l’une des plus grandes victoires de l’histoire du football danois, nous devons rester humbles. J’ai parlé aux joueurs et je leur ai dit que nous étions en train d’écrire l’histoire, parce que nous avons affronté une grande équipe qui compte certains des meilleurs joueurs du monde. »

Un duel scandinave pour la deuxième place

Le Danemark reçoit désormais son rival scandinave, la Norvège, mardi pour son dernier match du groupe A4. Éviter la défaite lui garantirait la deuxième place et une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations. En cas de défaite à domicile, en revanche, la Norvège le dépasserait pour prendre la deuxième place. De son côté, le Portugal se rend à Cardiff pour affronter le pays de Galles le même soir, avec l’objectif de rebondir après sa lourde défaite de samedi et de s’assurer la première place.