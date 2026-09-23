Daniel Riolo, journaliste et analyste sur RMC Sport, s'est demandé si la campagne médiatique menée par Kylian Mbappé pour remporter le Ballon d'Or ne commençait pas à devenir excessive, estimant que les récentes déclarations du capitaine de l'équipe de France ont rendu la chose « embarrassante ».

La course au Ballon d'Or, dont l'attribution est prévue lors d'une cérémonie qui se tiendra dans la capitale britannique, Londres, le 26 octobre prochain, a été lancée, les candidats multipliant leurs apparitions médiatiques pour promouvoir leurs chances.

À l'image de Lamine Yamal, Mbappé a continué d'évoquer les raisons pour lesquelles il mérite le trophée, affirmant mardi que la récompense est avant tout individuelle, et que la capacité d'un joueur à afficher des performances individuelles remarquables est ce qui marque les votants.

Mbappé a terminé la saison dernière meilleur buteur de la Liga avec 25 buts, et de la Ligue des champions avec 15 buts. Il est également devenu au cours de l'été le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec 22 buts en trois éditions, malgré l'absence de tout grand titre à son palmarès.

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« On dirait une voiture volée »

Le moment choisi pour cet entretien, réalisé 48 heures avant le derby de Madrid face à l'Atlético, a attiré l'attention de Riolo, d'autant que Mbappé a par la suite livré un match difficile face à l'Atlético Madrid dans un contexte de performance modeste du Real Madrid.

Riolo a déclaré durant l'émission « After Foot » sur RMC : « Il a livré un match catastrophique. » L'analyste a estimé que Mbappé accorde au Ballon d'Or plus d'importance que nécessaire, affirmant : « C'est son obsession en ce moment. Ce qu'il dit dans cet entretien relève en grande partie de la démagogie (une exagération rhétorique destinée à influencer le public). »

Il a poursuivi : « Il arrive avec les guirlandes et les friandises de fête, et on peut le voir à mille kilomètres. On dirait une voiture volée (il veut dire que la chose est étrange et flagrante). »

Riolo a ajouté que la multiplication des entretiens de Mbappé a rendu la campagne « embarrassante », déclarant : « Il y a une grande exagération concernant ce qu'il apporte ou n'apporte pas à l'équipe. Je ne comprends rien à cette campagne. J'en comprends le but, mais je n'ai jamais cru que la fin justifiait les moyens. C'est comme celui qui dit que le résultat est la seule chose qui compte dans le football. »

Il a enchaîné : « Je ne dirai pas que c'est un Ballon d'Or dévalorisé, mais la manière dont il tente d'atteindre cette réussite, si elle se produit, me laisse un sentiment d'amertume. »

Lors de ses apparitions médiatiques répétées, Mbappé s'est présenté comme l'un des candidats à la victoire pour le trophée, allant jusqu'à adresser des critiques indirectes à Ousmane Dembélé sans le nommer.

Mbappé a déclaré dans un entretien avec le magazine « France Football » le 11 septembre qu'après Messi et Ronaldo, « je regardais les choses et je me disais que même si l'un d'eux remportait le Ballon d'Or, je ne me remplacerais pas par lui. Dembélé ? Il a toujours été perçu comme un joueur talentueux. Moi, en revanche, j'ai toujours été considéré comme le joueur élu. »